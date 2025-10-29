نقاط رئيسية

عوائد الكريبتو جاءت من بيع عملة وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial-WLFI) وعملة ترامب (Official Trump-TRUMP) خلال الحملات الترويجية للمُستثمرين.

المستثمرون الأجانب هيمنوا على أنشطة الشراء؛ إذ ارتبطت 36 محفظة -من أصل أكبر 50 محفظة مشاركة- بمشترين أجانب، أبرزهم جاستن صن (Justin Sun) وبوبي تشو (Bobby Zhou).

عكست الإدارة الأمريكية سياساتها بعد وصول ترامب إلى سدة الحكم، بينما يقترح عضو الكونجرس رو خانا (Ro Khanna) منعَ المسؤولين من تداول العملات الرقمية.

بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز (Reuters) أمس الثلاثاء: ارتفع دخل مجموعة Trump Organization إلى 864 مليون دولار في النصف الأول من عام 2025، ما يُمثل زيادةً قدرها 17 ضعفاً مقارنةً بدخل العام الماضي البالغ 51 مليون دولار، حيث ساهمت مشاريع الكريبتو بدخل بلغ 802 مليون دولار، بينما جاءت البقية من نوادي الغولف والمنتجعات وصفقات الترخيص العقاري.

وتَوزَّع مدخول الكريبتو على مصدرين أساسيين، أولهما بيعُ أرصدة عملة وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial) بقيمة 463 مليون دولار، وثانيهما بيعُ أرصدة عملة ترامب (Official Trump) بقيمة 336 مليون دولار وفقاً لحسابات وكالة رويترز المُستمدَّة من الإقرارات المالية وسجّلات الأملاك وبيانات تداول العملات الرقمية.

وقد كشف التحقيق قيامَ إريك ترامب (Eric Trump) ودونالد ترامب الابن (Donald Trump Jr.) بالترويج لهذه العملات خلال حملة ترويجية عالمية للمُستثمرين شملت أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

مبيعات العملات الرقمية جاءت مدفوعة بالمستثمرين الأجانب

ذكرت وكالة رويترز -نقلاً عن مصدر مطلع- لقاء إريك ترامب برجل الأعمال الصيني بوبي تشو (Bobby Zhou) في دبي خلال مؤتمر للعملات الرقمية في أيار/مايو، ويخضَعُ تشاو -صاحب الأدوار الإدارية المتعددة في أكثر من شركةٍ- للتحقيق في بريطانيا بتهمة غسل الأموال بحسب وكالة الجريمة الوطنية ووثائق المحكمة التي راجعتها رويترز، ولم يستجب تشاو لطلب الوكالة بالتعليق على الموضوع.

من ناحيةٍ أخرى، أعلنت شركة Aqua1 Foundation -المرتبطة بتشو- بتاريخ 26 حزيران/يونيو عن شراء أرصدة من عملة وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial) بقيمة 100 مليون دولار، وصرّحت شركة تحليلات الكريبتو Nansen لوكالة رويترز بارتباط 36 محفظة بمُشترين أجانبَ من أصل أكبر 50 محفظة مالكة للعملة (قيمتها الإجمالية 804 مليون دولار).

بالإضافة إلى ذلك، قام ملياردير الكريبتو جاستن صن -الذي اتهمته لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بالاحتيال عام 2023- بشراء أرصدة من عملة وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial) بقيمة 75 مليون دولار، كما قامت شركة MGX الخاضعة لإدارة إمارة أبو ظبي باستخدام عملة World Liberty Financial المستقرة USD1 كي تستثمر بقيمة 2 مليار دولار في شركة بينانس (Binance) خلال أيار/مايو.

التحولات التنظيمية والإعفاءات

عكست إدارة ترامب -بحسب رويترز- توجهاتها المتعلقة بسياسات الكريبتو بعد تقلده للمنصب، حيث قامت وزارة العدل بإلغاء فريق إنفاذ قوانين الكريبتو، كما أزالت الجهات التنظيمية تحذيراتها المصرفية بخصوص مخاطر الكريبتو، وأسقطت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) عدة دعاوى قضائية ضد شركات الكريبتو، كما وصف خبراء الأخلاقيات الحكومية -ممّن قابلتهم وكالة رويترز- توافق مشاريع عائلة ترامب مع سياسات الكريبتو الامريكية بـ “تضارب المصالح غير المسبوق”.

من ناحيةٍ أخرى، منحَ الرئيس ترامب عفواً لمؤسس منصة بينانس تشينجبينغ تشاو (Changpeng Zhao) الأسبوع الماضي، حيث قضى تشاو حوالي 4 أشهر في السجن بعد اعترافه بفشل المنصة في الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال، وصرَّح البيت الأبيض أن الإدارة السابقة “أضرَّت بشدة” بريادة الولايات المتحدة في التقنية والابتكار.

وفيما أعلنت بينانس (Binance) -عقبَ العفو الرئاسي- عن خطط لإدراج عملة وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial) وعملة USD1 المستقرة الخاصة بعائلة ترامب في منصتها، ما أثار انتقاداتٍ في صفوف المشرّعين الديموقراطيين حول تضارب المصالح المُحتمل، كما صرَّح عضو الكونجرس رو خانا -يوم الإثنين الماضي- بأنه سيطرحُ مشروع قرار لمنع الرئيس وعائلته وأعضاء الكونجرس وجميع المسؤولين المنتخبين من تداول الأسهم والعملات الرقمية.

ففي مقابلته مع شبكة MSNBC: وصَف “خانا” هذا الحظرَ المقترح بالاستجابة المباشرة “للفساد الفاضح،” وادّعى أن تشاو تعهَّد بدعم مؤسسة وورلد ليبرتي فاينانشال، وأنّ الاتفاق يُعَد غير قانوني تماماً.