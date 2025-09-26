نقاط رئيسية

رئيس شركة Circle هيث تاربرت (Heath Tarbert) يلمّح إلى نية الشركة دراسة إمكانية عكس المعاملات التي تجري بعد الهجمات على قطاع العملات الرقمية.

وفق المبدأ الأساسي، فإن معاملات البلوكتشين (Blockchain) نهائيةٌ وغير قابلةٍ للتعديل من طرفٍ واحد.

مقترح شركة Circle يتحدّى المبدأ الأساسي في عدم إمكانية تغيير معاملات العملات الرقمية.

تبحث شركة Circle -الجهة الرائدة المُصدرة لعملة يو إس دي سي (USDC)- في إدخال معاملاتٍ قابلةٍ للعكس إلى العملات المستقرة، معتبرةً أن ذلك قد يمثل تحولاً نوعياً لهذه الفئة من الأصول.

ويرى رئيس الشركة Heath Tarbert أنّ هذه المبادرة قد تساعد على استرجاع الأموال المسروقة عبر عمليات الاحتيال أو غيرها من الثغرات التقنية.

عكس المعاملات يهدد مبدأ أساسياً في العملات الرقمية

منذ نشأتها، بُنيت العملات الرقمية على مبدأ أساسي يقول أن المعاملات نهائية وخارج نطاق السيطرة المركزية. بمعنى آخر، فإن معاملات البلوكتشين دائمةٌ ولا يمكن تعديلها من جانب المُصدِرين أو المتحققين من طرفٍ واحد، ويبدو أنّ Circle تستعد لتحدي هذا المبدأ الأساسي.

يأتي هذا في إطار دراسة آلياتٍ تسمح باسترداد الأصول والأموال في حال التعرض للاستغلال، مع الإبقاء على مبدأ تسوية المعاملة النهائي. حتى الآن، لم يُتخذ أي قرار رسمي، وقد ألمح رئيس الشركة إلى سعيها لاعتماد المعاملات القابلة للعكس.

وبحسب تصريحاته، فإن المعاملات القابلة للعكس قد تلعب دوراً محورياً في مساعدة المشاريع على استرداد الأموال المفقودة بسبب الاحتيال والاختراقات.

ويَعتقد Tarbert أنها قد تُصبح جزءاً أصيلاً من النظام المالي التقليدي، مع التأكيد أن الأمر ما يزال قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ أي قرار رسمي من أجل الترويج لقبوله.

وهناك العديد من المُرحّبين بفكرة عكس المعاملات ويَعتبرونها ممتازةً، بل إنهم متفائلون بقدرتها على تعزيز ثقة الناس بالعملات المستقرة.

ولكن للأسف، فإن طبيعة هكذا إمكانيةٍ متعارضةٍ مع نموذج اللامركزية الذي يقوم عليه سوق العملات الرقمية يجعل منها قضية مثيرةً للجدل.

بروتوكول سيتوس (Cetus Protocol) يستفيد من قابلية عكس المعاملات

سمحت بعض المشاريع في السابق بإجراء معاملاتٍ قابلةٍ للعكس، رغم ما تحمله من تهديد المركزية.

ففي أيار/مايو 2025، تعرّض بروتوكول سيتوس (Cetus Protocol) -وهو منصة تداول لامركزية أصليةٌ على بلوكتشين سوي (Sui blockchain)- لاختراق بلغت خسائره 220 مليون دولار. في هذا الحدث، تلاعَب المهاجم بالأسعار من خلال استغلال عملياتٍ حسابية غير مُدققةٍ في مكتبة برمجية لطرف ثالث.

بالتالي، جرى استنزاف عدة تجمّعات سيولةٍ عبر إيداعاتٍ وهمية وسحوباتٍ متكررة لعملاتٍ حقيقية. لاحقاً، جمّد بروتوكول Cetus أصولاً بقيمة 162 مليون دولار، وحصل على موافقة 90% من الأصوات لصالح مقترح استرداد.

وبحلول التاسع من حزيران/يونيو، تمكّن من استرجاع ما بين 85 و99% من الأموال المستنزفة، وأعاد تشغيل منصته.