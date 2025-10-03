أبرز النقاط

أبقت سيتي على بيتكوين كأصلها الرقمي المفضل، مستندة إلى سردية “الذهب الرقمي” ومكانته المهيمنة في السوق.

تتوقع أن تؤدي تخصيصات المؤسسات وتدفقات المستشارين الماليين إلى الحفاظ على الزخم الصاعد خلال الأشهر المتبقية من العام.

تشير إلى أن ضعف أسواق الأسهم قد يشكل خطرًا هبوطيًا على بيتكوين، فيما يواجه إيثريوم تعقيدًا في النماذج بسبب نشاط شبكات Layer-2.

أصدرت سيتي غروب توقعات محدثة لسوق الكريبتو، رفعت فيها السعر المستهدف لإيثريوم إلى 4,490 دولار، بينما خفضت بشكل طفيف رؤيتها ناحية سعر بيتكوين عند 120,297 دولار بنهاية العام.

وأرجعت البنك هذه التقديرات إلى تدفقات استثمارية أقوى من المتوقع وتوسع اعتماد المؤسسات.

في مذكرة جديدة للعملاء، توقعت سيتي أن ينهي بيتكوين عام 2025 عند 132,000 دولار، مقارنة بتقدير سابق في يوليو بلغ 135,000 دولار. ووفقًا لوكالة رويترز، لا يزال الهدف الطموح للبنك خلال 12 شهرًا عند 181,000 دولار.

أما بالنسبة لإيثريوم، فقد رفعت سيتي توقعها إلى 4,500 دولار بنهاية 2025، مع هدف على مدى 12 شهرًا عند 5,440 دولار.

بيتكوين تظل الخيار المفضل كـ “ذهب رقمي”

رغم الخفض الطفيف في التوقعات، أكد محللو سيتي قناعتهم الأقوى تجاه بيتكوين مقارنة بإيثريوم، معتبرين أنها الأصل الرقمي المفضل للبنك. وأوضحوا أن بيتكوين تستحوذ عادةً على الحصة الأكبر من التدفقات الجديدة إلى أسواق الكريبتو.

وأشار البنك إلى أن حجم بيتكوين، تاريخها الأطول، وسردية الذهب الرقمي الواضحة تجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الجدد. كما لفت إلى أن تزايد ارتباطها بأسعار الذهب يعزز دورها كـ مخزن للقيمة ضمن المحافظ الاستثمارية التقليدية، رغم مؤشرات على ضعف نسبي في نشاط الشراء.

وتتوقع سيتي استمرار الزخم الإيجابي من التدفقات الاستثمارية، مدفوعًا بالمؤسسات والمستشارين الماليين الذين بدأوا في تخصيص رؤوس أموال لهذه الفئة، بفضل بيئة تنظيمية داعمة خصوصًا في الولايات المتحدة.

مع ذلك، أوضحت سيتي أن هناك مخاطر محتملة، حيث قد يؤدي ضعف أسواق الأسهم إلى سيناريو هبوطي لبيتكوين. أما بالنسبة لإيثريوم، فالصورة أكثر تعقيدًا؛ إذ يرى المحللون أن التوقعات أقل وضوحًا بسبب صعوبة نمذجة نشاط المستخدمين وقيمة الشبكات الفرعية Layer-2. ومع ذلك، أقروا بأن التدفقات الاستثمارية القوية قد تدفع أيضًا إلى ارتفاع ملحوظ في سعر ثاني أكبر أصل رقمي.