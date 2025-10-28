أبرز النقاط:

ستنضم كلير بنك إلى شبكة Circle Payments وتدمج خدمات Circle Mint لتوفير بنية تحتية مطوّرة للمدفوعات العابرة للحدود لعملائها من البنوك الأوروبية.

تعمل بنوك أوروبية مثل ING وUniCredit بالتوازي على تطوير عملات مستقرة متوافقة مع لائحة MiCA، ما يعكس الزخم المؤسسي المتزايد نحو الأطر التنظيمية للأصول الرقمية.

ارتفعت معاملات العملات المستقرة الأمريكية بنسبة 70٪ بعد صدور قانون GENIUS، في حين وصلت نسبة العملات المستقرة إلى الدولار في منصة باينانس إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2023، مما يشير إلى تزايد الطلب العالمي وثقة المتداولين.

أبرمت شركة التكنولوجيا المالية كلير بنك اتفاقية إطار إستراتيجي مع إحدى الشركات التابعة لمُصدر العملات المستقرة Circle، بهدف توسيع استخدام عملتي USDC وEURC في أنحاء أوروبا.

ووفقًا لبيان صحفي صادر في 27 أكتوبر، تخطط كلير بنك للانضمام إلى شبكة Circle Payments ودمج خدمات Circle Mint وغيرها من الحلول ذات الصلة. وتؤكد الشركة أن هذه الشراكة ستتيح لها تقديم خدمات تحويلات عبر الحدود بسرعة أعلى وتكاليف أقل لعملائها من المؤسسات المصرفية.

كما تعتزم الشركتان استكشاف استخدامات إستراتيجية إضافية، من بينها حلول خزانة قائمة على العملات المستقرة وتكاملات مستقبلية في تسوية الأصول المرمّزة.

العملات المستقرة تمهّد لتحوّل في القطاع المصرفي الأوروبي

يسود شعور إيجابي واسع تجاه العملات المستقرة داخل مجتمع العملات الرقمية، إذ عبّر العديد من المستخدمين على منصة X (تويتر سابقًا) عن تفاؤلهم بخبر الشراكة بين كلير بنك وCircle، معتبرين أنها تمثل دفعة قوية للاتحاد الأوروبي في مسار تبنّي الأصول الرقمية.

وصف أحد المستخدمين الاتفاق بأنه “إشارة قوية” على أن البنوك البريطانية بدأت تفتح الباب أمام شبكات العملات المستقرة في أوروبا، مشيرًا إلى أن عملتي USDC وEURC حصلتا على “ممر سريع نحو التيار الرئيسي”، ومتوقعًا أن تكون المرحلة التالية لتطور الصناعة هي اعتماد البنوك على تسويات قائمة على العملات الرقمية بشكل افتراضي.

ClearBank teaming up with Circle is a big signal — UK banks are opening the door for stablecoin rails in Europe. $USDC and $EURC just got a fast track to the mainstream. Next step: traditional finance starts settling in crypto by default. pic.twitter.com/HMHJsuueiK — Ripple Bull Winkle | Crypto Researcher 🚀🚨 (@RipBullWinkle) October 27, 2025

كما أفاد موقع Coinspeaker مؤخرًا، كانت شركة Circle قد أبرمت اتفاقًا مع مجموعة Deutsche Börse، المشغّل الألماني للبورصات والبنية التحتية المالية، لإدراج عملتي USDC وEURC في أسواق 360T بتاريخ 30 سبتمبر.

وتأتي هذه الخطوة، إلى جانب شراكة كلير بنك، ضمن تحرّك أوسع داخل الاتحاد الأوروبي نحو حلول أصول رقمية متوافقة مع لائحة MiCA.

وفي السياق ذاته، أعلنت بنوك أوروبية كبرى مثل ING وUniCredit وDanske Bank وCaixaBank عن خطط لإطلاق عملة مستقرة مرتبطة باليورو بموجب الإطار التنظيمي الأوروبي الجديد.

تسارع زخم العملات المستقرة في الأسواق العالمية

لا يقتصر ازدهار خدمات العملات المستقرة على الاتحاد الأوروبي فحسب، إذ شهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا بنسبة 70٪ في حجم معاملات العملات المستقرة خلال الأشهر الثلاثة التي تلت إقرار قانون GENIUS من قبل إدارة دونالد ترامب.

وفي تطور مرتبط، تراجع معدل تبادل العملات المستقرة مقابل الدولار الأمريكي في منصة باينانس إلى 0.8149، وهو أدنى مستوى منذ عام 2023، ما يشير إلى أن المتداولين يحتفظون بنسبة أكبر من أرصدتهم على شكل عملات مستقرة، في دليل على تنامي الثقة بالسوق.