اكتتاب MegaETH من الفئة الثانية (Layer-2) يتجاوز الحد المستهدف خلال دقائق وجمع التزامات بقيمة 360 مليون دولار

أبرز النقاط

الاكتتاب السريع في MegaETH يعكس طلبًا قويًا من المؤسسات والمستثمرين الأفراد على حلول توسيع نطاق الإيثريوم من الفئة الثانية، بالتزامن مع تزايد تبنّي تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi).

حاملو التوكنات في الولايات المتحدة يخضعون لفترة حجز إلزامية لمدة عام، في حين يمكن للمشاركين الدوليين اختيار الحجز الطوعي لزيادة فرصهم في الحصول على تخصيص أكبر.

من المقرر أن يُقام حدث إصدار التوكن (TGE) في يناير 2026، في سوق مزدحم بإطلاقات منافسة تتجاوز قيمتها 650 مليون دولار من العملات البديلة.

أطلقت شبكة MegaETH التابعة للإيثريوم من الفئة الثانية الاكتتاب الأولي لعملتها في 27 أكتوبر، وحقق الاكتتاب فائضًا خلال خمس دقائق فقط.

وبحسب منصة البيع التابعة للمشروع، جذب الاكتتاب التزامات بقيمة 360.8 مليون دولار عند الحد الأقصى للسعر البالغ 0.0999 دولار للتوكن الواحد.

هذا الإقبال السريع رفع التقييم الافتراضي الكامل للمشروع إلى نحو 7.2 مليار دولار، إلا أن القيمة السوقية الفعلية بعد التخصيص (FDV) ستبلغ 999 مليون دولار فقط، بعد احتساب التوزيعات النهائية مقابل الحد الأقصى لجمع التمويل البالغ 49.95 مليون دولار.

100,000+ users KYC'd. Over 70,000 Twitter users.$MEGA Public Sale kicks off tomorrow at 1pm UTC/ 9a EST. More dates and details to stay informed [thread] pic.twitter.com/pGSKoltpm4 — MegaETH (@megaeth_labs) October 26, 2025

يستمر مزاد المدة المحددة بـ 72 ساعة بنظام المزاد الإنجليزي لبيع 500 مليون توكن من MEGA، أي ما يعادل 5٪ من إجمالي المعروض البالغ 10 مليارات توكن.

وبحسب موقع Decrypt، أكمل أكثر من 100 ألف مستخدم إجراءات التحقق من الهوية (KYC) قبل بدء عملية البيع.

وكشفت شركة تحليلات البلوكشين Arkham Intelligence أن 819 عنوانًا قاموا خلال أول ساعتين فقط من الاكتتاب بإيداع الحد الأقصى المسموح به لكل فرد، البالغ 186,282 دولارًا من عملة USDT في عنوان البيع الخاص بمشروع MegaETH.

التخصيص بناءً على تفاعل المجتمع

نظرًا لأن المزاد وصل إلى السعر الأقصى مع طلب يفوق العرض بكثير، ستعتمد MegaETH في تحديد التخصيصات النهائية على مدى تفاعل المشاركين السابق مع مجتمعي MegaETH والإيثريوم، وذلك من خلال قياسات اجتماعية وتحليلات على السلسلة، بحسب الورقة البيضاء للمشروع الصادرة وفق MiCA.

يُطلب من المشاركين المقيمين في الولايات المتحدة حجز رموزهم لمدة عام كامل، في حين يمكن للمشاركين من خارجها اختيار فترات حجز طوعية قد تزيد من فرصهم في الحصول على تخصيص أكبر.

حظيت MegaETH باهتمام واسع بعد إطلاق شبكة الاختبار (Testnet) في مارس 2025، التي تهدف إلى معالجة أكثر من 100 ألف معاملة في الثانية بزمن كتلة يقل عن 10 ملي ثوانٍ. وكان المشروع قد أنهى جولة تمويل أولي بقيمة 20 مليون دولار في يونيو 2024.

وأشار بعض مستخدمي شبكة الاختبار إلى أن سرعة تنفيذ المعاملات تجعل تجربة الإيثريوم تبدو فورية، ما ساهم في زيادة الزخم حول بيع التوكنات بالتزامن مع المعنويات الإيجابية في سوق الإيثريوم.

ومن المتوقع أن يُقام حدث توليد التوكن (TGE) في يناير 2026، أي بعد ما لا يقل عن 40 يومًا من انتهاء عملية البيع. ويأتي الاكتتاب الفائض ضمن موجة من جولات التمويل الكبرى في قطاع DeFi خلال 2025، من بينها جولة أندريه كرونجي الأخيرة التي جمعت 200 مليون دولار.

كما سيدخل إطلاق رمز MEGA إلى سوق تواجه ضغوط عرض كبيرة ناتجة عن عمليات فتح توكنات قادمة تتجاوز 650 مليون دولار عبر مشاريع عملات بديلة مختلفة.