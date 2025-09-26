أبرز النقاط

يتصور الرئيس التنفيذي ماثيو برينس نموذجًا جديدًا يعتمد على المعاملات الصغيرة بدلًا من الإيرادات المستندة إلى الإعلانات، بما يضمن مكافآت أفضل لصنّاع المحتوى.

ستتكامل العملة المستقرة مع معايير مفتوحة مثل Agent Payments Protocol لتمكين المدفوعات الذاتية لوكلاء الذكاء الاصطناعي.

ما تزال تفاصيل التنفيذ الجوهرية، بما في ذلك الشركاء المصرفيون، والتقنية البلوكشينية، والاستراتيجية التنظيمية غير معلنة حتى الآن.

في 25 سبتمبر 2025، أعلنت شركة كلاودفلير خططها لإطلاق عملة مستقرة جديدة تحت اسم NET Dollar، مدعومة بالدولار الأمريكي بنسبة 1:1. وتهدف هذه العملة إلى تمكين معاملات فورية وآمنة ضمن ما يُعرف بـ الويب الوكيلي (agentic web)، حيث يتولى وكلاء الذكاء الاصطناعي تنفيذ العمليات بالنيابة عن المستخدمين.

وأكدت الشركة في بيانها الرسمي وصفحة المنتج أن هذه المبادرة صُممت لتأسيس نموذج أعمال جديد للإنترنت، يقوم على الابتعاد عن هيمنة الإعلانات والانتقال إلى نظام يكافئ الإبداع والابتكار في عالم تقوده تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

Cloudflare introduces NET Dollar, a new U.S. dollar-backed stablecoin that will enable instant, secure transactions for the agentic web. https://t.co/FhFN4uEAf0 — Cloudflare (@Cloudflare) September 25, 2025

عملة NET Dollar المستقرة تسعى لاستبدال الإعلانات التقليدية

شرح الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كلاودفلير، ماثيو برينس، الرؤية وراء المشروع، مشيرًا إلى أن الإعلانات والتحويلات البنكية شكّلت منذ زمن طويل البنية المالية للإنترنت، إلا أن النموذج الجديد للأعمال سيعتمد على المعاملات الصغيرة. ويرى برينس أن هذا النهج سيمنح صُنّاع المحتوى حوافز أفضل لإنتاج محتوى أصيل وذي قيمة عالية.

يهدف المشروع إلى تحديث منظومة المدفوعات الرقمية من خلال تمكين وكلاء الذكاء الاصطناعي من تنفيذ إجراءات آلية، مثل دفع مستحقات المورد فور تأكيد التسليم، أو شراء منتج لحظة طرحه في السوق.

ولتحقيق ذلك، تساهم كلاودفلير في تطوير معايير مفتوحة مثل Agent Payments Protocol وx402، المصممة لتبسيط المدفوعات الرقمية. ويشارك في هذه الجهود لاعبون آخرون في الصناعة؛ على سبيل المثال، دمجت شركة Circle عملتها المستقرة USDC مع بروتوكول x402 لتمكين وكلاء الذكاء الاصطناعي من دفع ثمن الخدمات عبر الإنترنت بشكل مستقل. وتنسجم هذه التحركات مع توجهات أوسع في السوق، تشمل تطوير غوغل لبلوكتشين مخصص للمدفوعات الرقمية، ودعم كوين بيس لإطار Open Intents لتحسين قابلية الاستخدام عبر السلاسل.

ورغم اعتماد NET Dollar على بنية كلاودفلير الضخمة، التي تتصدى يوميًا لمليارات التهديدات الأمنية عبر الإنترنت، تبقى تفاصيل أساسية غير معلنة بعد. إذ لم تكشف الشركة عن شركائها المصرفيين أو جهات الحفظ أو استراتيجيتها الخاصة بالحصول على الموافقات التنظيمية. كما تظل هناك تساؤلات حول التقنية البلوكشينية التي ستُبنى عليها العملة، وآلية تدقيق ربطها بنسبة 1:1 مع الدولار. ولم تُفصح الشركة بعد عن المواصفات التقنية الكاملة، أو رسوم المعاملات، أو هيكل التسعير.

كذلك، لم تُعلن كلاودفلير عن جدول زمني لتجربة أولية أو برنامج تجريبي للعملة المستقرة. ورغم أن تقريرها الفصلي الثاني الصادر في 31 يوليو 2025 أبرز قدرتها التشغيلية الهائلة، إلا أن موعد الإطلاق الفعلي ما يزال غير محدد.