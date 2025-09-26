تقرير: كراكن تؤمّن تمويلاً بقيمة 100 مليون دولار

أبرز النقاط

كراكن تؤمِّن تمويلاً بقيمة 100 مليون دولار بتقييم 15 مليار دولار.

الرئيس التنفيذي المشارك أرجون سيتي يبدي تفاؤله بالأصول المرمَّزة ودمج التمويل اللامركزي (DeFi).

المنصة تبرعت مؤخراً بـ 2 مليون دولار لمجموعات سياسية مؤيدة للكريبتو.

نجحت كراكن في الحصول على تمويل بقيمة 100 مليون دولار، ما رفع تقييمها إلى 15 مليار دولار، وفقاً لتقرير نشرته فورتشن في 25 سبتمبر.

يمثل هذا التمويل، الذي رفع قيمة الشركة إلى 15 مليار دولار، محطة رئيسية في مسار كراكن نحو إدراجها العام المرتقب.

ويُتوقع أن يدعم رأس المال الجديد توجه المنصة للتركيز بشكل أكبر على المتداولين المحترفين والمؤسسات، بعد سنوات اعتمدت فيها على تمويل خارجي محدود نسبياً.

تقييم بـ15 مليار دولار وطموحات متنامية

تمت هيكلة جولة التمويل الأخيرة دون وجود مستثمر رئيسي واحد، إذ وضعت كراكن بنفسها شروط الصفقة، وشارك في الجولة عدد من شركات رأس المال المغامر ومديري الاستثمار. وساهم الرئيس التنفيذي المشارك أرجون سيتي عبر شركته Tribe Capital في الجولة أيضاً.

وكشفت المنصة عن تحقيق أرباح تشغيلية بعد خصم الفوائد والضرائب والإهلاك (EBITDA) بلغت 80 مليون دولار، وإيرادات وصلت إلى 411 مليون دولار في الربع الثاني فقط، وفقاً لمجلة فورتشن.

لكن في المقابل، واجهت كراكن موجة من الاستقالات في صفوف الإدارة العليا خلال العام الماضي. ورغم توقيت هذه المغادرات، اعتُبر الأمر جزءاً من إعادة هيكلة ضرورية قبل الطرح العام المرتقب، الذي تم تأجيله إلى عام 2026.

بناء جسور بين التمويل التقليدي والكريبتو

تركّز إستراتيجية كراكن بشكل متزايد على دمج التمويل التقليدي مع تكنولوجيا البلوكشين. ففي وقت سابق من هذا العام، استحوذت المنصة على NinjaTrader مقابل 1.5 مليار دولار، ما أضاف إليها نحو مليوني مستخدم جديد.

كما أطلقت كراكن خدمة xStocks، التي تتيح تداول أسهم مُرمَّزة لشركات مثل آبل وتسلا، سواء على شبكات البلوكشين أو خارج منصتها.

ويؤكد أرجون سيتي أن الأصول المُرمَّزة تمثل المرحلة التالية في تطور الأسواق المالية، خصوصاً في المناطق التي لا تزال رسوم الوساطة التقليدية فيها مرتفعة إلى حد كبير.

تحرّك سياسي مع اقتراب الطرح العام

مع اقتراب موعد الطرح العام الأولي، أعلنت كراكن عن تبرع بقيمة مليون دولار لصالح صندوق Freedom Fund PAC، إلى جانب تعهّد بتقديم مليون دولار إضافي لمجموعة America First Digital المؤيدة للرئيس السابق دونالد ترامب.

وفي بيان صدر في 23 سبتمبر، حذّر أرجون سيتي من أن غياب الوضوح التنظيمي، وعمليات القمع القائمة على إنفاذ القوانين، والقيود المفروضة على أدوات الخصوصية، تشكّل تهديداً وجودياً لمبادئ الكريبتو.

وكتب سيتي: “المعركة من أجل الكريبتو في الولايات المتحدة لم تنته بعد”، مشدداً على أهمية الحفظ الذاتي للأصول، والأنظمة المفتوحة التي لا تحتاج إلى إذن، وحق الأفراد في الخصوصية المالية.

ورغم أن شركات كريبتو أخرى مثل Circle وGemini وBullish طرحت أسهمها للاكتتاب العام بالفعل، قررت كراكن تأجيل إدراجها حتى عام 2026.

وقال سيتي: “نموذج أعمالنا قائم على المتداولين المحترفين والمؤسسات. إنهم يستخدمون منصتنا ليس لأنها لامعة، بل لأنها تعمل بكفاءة وتوفّر سيولة عميقة.”