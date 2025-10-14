إطلاق مجموعة CME عقود خيارات منظَّمة على عقود سولانا SOL وريبل XRP الآجلة

أبرز النقاط

جاء الإطلاق بعد انقطاع كبرى منصات تداول العملات الرقمية أثناء انهيار السوق الأخير، ما يبرز الحاجة إلى بنية مؤسسية أكثر استقرارًا.

يضمّ المنصّة المنظمة لمجموعة CME الآن أربع عملات رقمية، مع تسجيل رقم قياسي بلغ 9.2 ملايين عقد متداول في الربع الثاني من عام 2025.

ارتفع كلٌّ من سولانا وXRP عقب الإعلان، إذ صعدت SOL بنسبة 12% بينما حققت XRP مكاسب بنسبة 9% وسط تحسّن معنويات السوق

أعلنت مجموعة CME، أكبر بورصة مشتقات في العالم، عن الإطلاق الرسمي لعقود الخيارات الخاضعة لتنظيم هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) على عقود سولانا (Solana) وXRP الآجلة.

تقدّم هذه العقود تسوية فعلية صُممت خصيصًا لتوفير إدارة مخاطر متقدمة ومرونة أكبر للمتداولين المؤسسيين الراغبين في التعرض المباشر لأصول العملات الرقمية الأساسية.

CFTC-regulated options on Solana and XRP are now live and trading today 🚀 ✅ Seamless integration: Physically settled into the underlying futures contract.

✅ Flexible exposure: Trade larger and micro sizes. Explore Crypto options contracts ➡️ https://t.co/lVXqqYagAG pic.twitter.com/RF5COIFX98 — CME Group (@CMEGroup) October 13, 2025

وبحسب البيان الرسمي، ستُدمَج خيارات XRP وSOL بسلاسة ضمن منظومة عقود الكريبتو الآجلة الحالية لدى CME، مما يتيح للمتداولين إدارة مراكزهم بعقود كبيرة أو مصغّرة بحسب الحاجة.

تنضم كلٌّ من سولانا، المعروفة بسرعة بنيتها التقنية في البلوكتشين، وXRP، التي تركز على المدفوعات العالمية، إلى كلٍّ من بيتكوين وإيثريوم في قائمة التداول المنظمة لدى CME.

قوائم CME تمنح الأسواق متنفسًا بعد انهيار الكريبتو وتعطل المنصات

تأتي إدراجات سولانا وXRP بعد انهيار حاد في سوق العملات الرقمية أدى إلى توقف عدد من منصات التداول الدائمة الكبرى، مثل Backpack وBinance، حيث اضطرت الشركتان إلى تعويض المتداولين الذين خسروا أموالهم خلال موجة التقلبات، ما يؤكد الحاجة إلى بنية مؤسسية قوية مثل تلك التي توفرها مجموعة CME، والتي سجلت رقمًا قياسيًا بلغ 9.2 ملايين عقد في الربع الثاني من عام 2025.

Waking up to see this post, I'm a exhausted, disappointed, and heart broken to see it go viral and to see the responses. No one cares about our users more than our team, and if you take the time to actually read our Discord and my tweets over the past day, I hope you'll see… https://t.co/Dam7CKf3Zw — Armani Ferrante (@armaniferrante) October 11, 2025

تنسجم هذه الخطوة مع الاتجاه العام في الصناعة، حيث تواصل البورصات التقليدية توسيع حضورها في سوق العملات الرقمية. ففي مطلع الشهر الجاري، أعلنت الشركة الأم لبورصة ناسداك، “إنتركونتننتال إكستشينج” (ICE)، عن استثمار بقيمة 2 مليار دولار في منصة أسواق التوقعات Kalshi.

وبلغت قيمة العقود المفتوحة 127 مليار دولار عند إغلاق جلسة 10 أكتوبر، ما يجعل إدخال CME لعقود سولانا وXRP الآجلة خطوة تُعزّز عمق السوق والسيولة لكلا الأصلين.

في وقت كتابة التقرير، تتداول SOL عند 197 دولارًا مرتفعة بنسبة 12% خلال اليوم، بينما ارتفعت XRP بنسبة 9% لتصل إلى 2.55 دولار، مدعومة بتجدد ثقة المستثمرين عقب تهدئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوترات التجارية مع الصين، إضافة إلى الزخم الناتج عن إدراج CME الجديد.