تراجَع سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) من 0.25$ إلى ما دون 0.10$ من خلال تداولاتٍ عديدة أثناء موجة البيعٍ العارمة نتيجة الذعر، قبل أن ينتعش سريعاً ليستقرّ بالقرب من 0.19$. حالياً، يتم تداول عملة الميم الرائدة حول 0.2126$ مُسجّلةً تعافياً يومياً بنسبة 12.12% مع ازدياد أحجام التداول بنسبةٍ تقارب 30%. ورغم التقلّبات الشديدة، يرى محللون أن هذا التصحيح يعكس أنماطاً سعرية سبق تشكلها أقوى موجات الارتفاع تاريخياً.

نمط مألوف يسبق انطلاقات قوية

بحسب مُحللي السوق ومنهم Daan Crypto Trades، فإن تحركات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) الأخيرة تتسق بشكلٍ لافتٍ مع الأنماط التي سبقت انعكاساتٍ سعرية قوية للأعلى سابقاً.

Most charts look the same. Took $DOGE here as an example. 1. Sharp sell off Friday evening into the giant wicks.

2. Initial bounce usually topping about halfway through the entire move (which often went -70% or more).

3. Sideways chop

4. Another -10% to -20% sell off on most… pic.twitter.com/2tcpEGvYny — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) October 12, 2025

فقد شهدَ سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) تراجعاً حاداً بلغ 70% من أعلى مستوياته إلى أدناها، أعقبه ارتدادة خاطفةٌ بنسبة 50%، ليُعيد إلى الأذهان أنماطاً مُشابهة تشكلت تمهيداً لموجات انطلاق قوية، ويتوقّع المحللون أن يمرَّ السعر بفترة استقرار ضمن نطاق عرضي مع بعض التصحيحات الطفيفة قبل استئناف انطلاقته التالية.

وحدَّد المحلل البارز علي مارتينيز (Ali Martinez) نطاق 0.19$-0.21$ باعتباره منطقة دعم حاسمة قد تُشكّل فرصة “للشراء استغلالاً للانخفاض”، وشارك مارتينيز مُخططاً يُظهر فجواتٍ سعرية وضعفاً بين مستويات الارتداد والقمم السابقة للانهيار، وهي مناطق تعمل غالباً كمغناطيس ومُحفز للتعافي السعري مستقبلاً.

تحليل سعر عملة دوجكوين (Dogecoin): منطقة دعم هامة وآفاق مبشرة

ما يزال سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) محصوراً ضمن قناةٍ صاعدة طويلة الأمد، في دلالةٍ على بقاء الاتجاه العام إيجابياً. ويرى مُحللون أنه إذا استمر السعر بالثبات أعلى 0.20$ وتزايدت قوة الارتدادة نحو 0.30$، فلربّما كان التاريخ بصدد تكرار أحداثه مع موجة ارتفاع جديدة تستهدف 0.48$. أما الهدف الأكثر تفاؤلاً في غالبية التوقعات الفنية وفق المخططات البيانية، فما زال يدور حول مستوى 1$ المحوري، أي بارتفاعٍ يتجاوز 370% مقارنةً بالمستويات الحالية.

من جهةٍ أخرى، استقرت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) عند مستوى 42 مشيرةً إلى خروج سعر الأصل من حالة البيع الزائد، بينما يُظهر مؤشر (MACD) إشاراتٍ أولية لتقاطعٍ صاعد، حيث توحي هذه المؤشرات أن السوق بصدد تكوين انعكاسٍ صاعد تدريجي.

هل انطلقت شرارة الارتداد؟

نجح سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) بالارتداد للأعلى بعد تراجعه الأخير، ويشير محللون إلى أن النمط السعري الحالي يتطابق مع المراحل التي سبقت موجات الارتفاع التاريخية. ومع ثباته أعلى مستوى الدعم البالغ 0.20$، يضع المتداولون نُصبَ أعينهم أهدافاً تتراوح بين 0.48$ و1$ وفقاً للأنماط الفنية السابقة.

