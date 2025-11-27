استحواذ شركة Coinbase على منصة التداول الاجتماعي Vector المبنية على سولانا

أبرز النقاط

ستدمج شركة Coinbase التقنية الأصلية لـ Solana التي تطوّرها Vector لتحسين سرعة تنفيذ الصفقات وتوسيع قائمة الأصول المتاحة على منصتها.

واجهت سولانا ضغطًا في السوق وتراجعت 9% رغم خبر الاستحواذ، نتيجة تصفيات في سوق المشتقات وإشارات فنية هبوطية.

يُظهر التحليل الفني أن SOL يتمسّك بدعم 124 دولار داخل نموذج إسفين هابط، مع فرصة صعود قد تصل إلى 29% إذا تمكّن المشترون من الدفاع عن المستويات الحالية.

أعلنت شركة Coinbase إبرام اتفاق للاستحواذ على Vector، منصة التداول الاجتماعي والتداول على السلسلة المبنية على سولانا. وقالت الشركة إنها ستدمج التكنولوجيا الأساسية لـ Vector داخل منظومة تداول المستخدمين لتوسيع الوصول المباشر إلى أسواق التداول السريعة على السلسلة.

يتماشى هذا الاستحواذ مع هدف شركة Coinbase لعام 2025 لتوسيع خدماتها، خاصة مع تجاوز أحجام تداول منصات سولانا اللامركزية تريليون دولار منذ بداية العام، ما يجعلها سوقًا جذابًا لأكبر بورصة عملات رقمية في الولايات المتحدة.

بحسب منشور Coinbase الرسمي، سينضم فريق Vector الهندسي المتخصص في سولانا إلى Coinbase، مع خطط لدمج نظام Vector التشغيلي داخل واجهة تداول DEX الخاصة بـ Coinbase لتعزيز سرعة التنفيذ وتوفير سيولة أعمق وتوسيع نطاق الأصول المتاحة.

في الوقت نفسه، ستتوقف تطبيقات Vector على الهواتف والحواسيب تدريجيًا مع تقدّم عملية الدمج.

كما أكدت شركة Coinbase أن مؤسسة Tensor، المسؤولة عن سوق Tensor للـNFT وتوكنها الأصلي، ستظل جهة مستقلة بالكامل دون أي ارتباط بالصفقة. ومن المتوقع الانتهاء من الاستحواذ قبل نهاية العام بعد استيفاء الشروط المعتادة للإغلاق.

تتعرض سولانا لضغوط بيع قوية في نهاية الأسبوع

لم ينجح إعلان شركة Coinbase عن الاستحواذ على Vector في الحد من الضغوط البيعية التي ضربت سوق Solana يوم الجمعة. فقد واصلت SOL تسجيل خسائر إضافية بنسبة 9%، متماشيةً مع تراجع بين أكبر العملات البديلة مثل ETH وXRP التي سجلت خسائر قاربت 10% بسبب موجة تصفيات واسعة في سوق المشتقات.

أظهرت مؤشرات المشتقات الخاصة بـ Solana إشارات واضحة على الضغط. حيث أظهرت بيانات Coinglass ارتفاع حجم تداول SOL بنسبة 46%، في حين تراجع إجمالي العقود المفتوحة بنسبة 9% إلى 6.75 مليار دولار، وهو ما يعكس الزخم الهبوطي في حركة السعر. كما تراجع مؤشر نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة إلى 0.91، ما يشير إلى زيادة الرهانات الهبوطية مع توقع استمرار الخسائر خلال عطلة نهاية الأسبوع مع إغلاق الأسواق المؤسسية.

توقع سعر سولانا: نموذج الوتد الهابط يشير إلى إمكانية ارتفاع بنسبة 29% إذا حافظ المشترون على دعم 124 دولار

تدخل سولانا عطلة نهاية الأسبوع عند الحد السفلي لنموذج وتد هابط هابط استمر قرابة شهرين، بعدما أغلق السعر عند 124.51 دولار عقب تراجع يومي بلغ 9%. ويتتبّع هذا النموذج حركة سعر SOL منذ أوائل أكتوبر، حيث سجّل قممًا وقيعانًا أدنى بشكل متتالٍ.

تقف المتوسطات المتحركة الثلاثة، SMA 5 عند 143.58 دولار، وSMA 8 عند 135.26 دولار، وSMA 13 عند 133.32 دولار، جميعها فوق سعر سولانا الحالي، مما يجعل كل منطقة منها حاجزًا رئيسيًا أمام محاولات التعافي.

يعزّز مؤشر MACD الاتجاه الهابط، إذ تبقى الخطوط في المنطقة السلبية مع توسّع المدرج التكراري تحت الصفر، مما يؤكد استمرار الضغوط البيعية.

إذا نجح المشترون في استكمال النموذج الصاعد للإسفين، فقد يتجه سعر SOL نحو هدف ممتد عند 220 دولار. لكن في الوقت الحالي، تظهر سولانا فرصة صعود بنحو 29%، على أن يثبت السعر قدرته على اختراق مستوى 160 دولار لإبطال الهيمنة البيعية.

أما كسر مستوى الدعم 124 دولار، فقد يفتح الباب أمام هبوط أعمق نحو منطقة 110 دولارات.