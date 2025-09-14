النقاط الرئيسية

أضاف مخترق شهير لمنصة كوينبيس (Coinbase) 3,976 عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى حسابه.

أكمل عملية الشراء باستخدام 18.911 مليون عملة من عملات داي (Dai-DAI) المستقرة.

تتمتع عملة إيثيريوم (Ethereum) حالياً بتبنٍّ هائلٍ من قِبل صغار المستثمرين والمؤسساتيين أيضاً.

يبدو مُخترق بيانات عملاء المنصة الأمريكية لتداول العملات الرقمية Coinbase داعماً قوياً لعملة إيثيريوم (Ethereum)، منذ فترة من الوقت. ووفقاً للبيانات على البلوكتشين، قامت محفظة الكريبتو الخاصة به مؤخراً بشراء 3,976 عملة ETH، بقيمةٍ تزيد على 18.9 مليون دولار، علماً أنه اشترى العملة بسعر 4,756$.

مخترق منصة كوينبيس يقوم بسلسلة عمليات شراء لعملة إيثيريوم (Ethereum)

في عملية شراء يوم السبت، اشترى مخترق منصة كوينبيس 3,976عملة إيثيريوم (Ethereum) أخرى باستخدام 18.911 مليون عملة من عملات داي (Dai) المستقرة، وقد تمّ تحديد إجمالي عملية الشراء بـ 18.9 مليون دولار، حسبَما ذكرت شركة تحليلات بيانات البلوكتشين Arkham Intelligence. وقبل إتمام عملية الشراء هذه، قام المخترق باستخدام مبالغ مختلفةٍ من عملة DAI، تراوحت بين 80,000$ و6 مليون دولار.

ومنذ بداية هذا العام، تمت مراقبة محفظة مخترق المنصة من قبل محللي البلوكتشين، والتي ارتبطت بعملية احتيالٍ بالهندسة الاجتماعية تجاوزت قيمتها 300 مليون دولار استهدفت مُستخدمي المنصة. وكان مُحقق البيانات على البلوكتشين ومُحلل الأمان زاك إكس بي تي (ZachXBT) من بين الذين قدّروا أن ضحايا هذه العملة خسروا ما لا يقل عن 330 مليون دولار.

وكما صرّح ZachXBT آنذاك: “قد تكون تقديراتنا أقلَّ بكثير من المبلغ الفعلي المسروق، حيث اقتصرت بياناتنا على الرسائل المباشرة (DMs) من قِبلِ الضحايا والسرقات التي اكتشفناها على البلوكتشين”.

ومنذ وقوع عملية الاحتيال هذه، تعددت الأنشطة على المحفظة، وتعلق معظمها بعملة إيثيريوم (Ethereum). مع ذلك، قامت محفظة مخترق المنصة بعدة عمليات شراء في شهر آب/أغسطس على ما يبدو، وقد بلغت قيمتها 8 مليون دولار من عملة سولانا (Solana-SOL).

أما في الشهر السابق، فقد قامت نفس المحفظة بشراء 4,863 عملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمةٍ تقارب 12.55 مليون دولار في ذلك الوقت، وظهرت عملية شراء أخرى تناولت 649 عملة إيثيريوم (Ethereum) بما يعادل 2.3 مليون دولار، وبسعر يُقارب 3,562$.

مع ذلك، تبدو الصفقة الأخيرة أكثر أهمية لتزامنها مع ارتفاع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) الأخير نحو 4,700$. ووفقاً لبيانات موقع CoinMarketCap، يتم تداول عملة إيثيريوم (Ethereum) حالياً بسعر 4,718.92$ بزيادة نسبتها 4.26% خلال الـ 24 ساعة الماضية. وفي وقت سابق، وصل السعر إلى مستوى مرتفع بلغ حوالي 4,763$، مُشكلاً أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين.

الشراء المؤسساتي لعملة إيثيريوم (Ethereum)

تبدي القيمة السوقية لعملة إيثيريوم (Ethereum) تعافياً ملحوظاً، وتتموضع الآن عند 569.59 مليار دولار، بينما يبلغ حجم التداول اليومي 41.6 مليار دولار، ما يُرجّح حماسة المتداولين تجاه هذه العملة ونظامها التقني. وبدا أداء عملة إيثيريوم (Ethereum) أكثرَ إيجابية مقارنةً بعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)، وتُظهر التقارير أن الحيتان (كبار المستثمرين) قد تخلوا عن ممتلكاتهم من عملة بيتكوين (Bitcoin) لشراء عملة إيثيريوم (Ethereum).

كذلك، قام المستثمرون المؤسساتيون بزيادة استثماراتهم من عملة إيثيريوم (Ethereum) في الأسابيع الأخيرة. فقبل بضعة أيام، قامت شركةBitMine Immersion Technologies -ورمزُ سهمها BMNR في بورصة نيويورك- بعملية شراء كبرى أخرى لـ 46,255 عملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمة 200 مليون دولار في ذلك الوقت. جاء ذلك قريباً من الوقت الذي أظهرَ فيه سعر العملة أولى بوادر تعافيه، علماً بأن هذه الشركة قامت -حتى الآن- بشراء أكثر من 2.1 مليون عملة إيثيريوم (Ethereum).

كما قامت شركة شارب لينك جيمينغ (Sharplink Gaming) ببناء خزانةٍ من 837,000 عملة إيثيريوم (Ethereum)، وذلك بعد إعلان الشركة عن بدء تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 1.5 مليار دولار.