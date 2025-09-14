شركة Ledger تكشف عن تطبيق للهواتف المحمولة مُوجّه لعملائها من المؤسسات

محاور رئيسية:

أطلقت Ledger تطبيق “Enterprise Mobile App” لعملائها المؤسساتيين لاعتماد المعاملات عن بُعد.

يعمل التطبيق حصراً مع جهاز Ledger Stax عبر البلوتوث.

يستخدم التطبيق خاصية التوقيع الواضح لحماية المستخدمين من التوقيع على عقود احتيالية.

أعلنت شركة Ledger -الرائدة في صناعة محافظ الكريبتو الصلبة- عن إطلاق تطبيق جديد مُخصص لعملائها من المؤسسات يتيح لهم إدارة واعتماد معاملات الأصول الرقمية عن بُعد وبشكلٍ آمن، دون الحاجة إلى الاعتماد على أجهزة الحاسوب المكتبية. فقد تمَّ تصميم تطبيق Ledger Enterprise Mobile App من أجل تبسيط سير الموافقات، خاصةً في العمليات الحسّاسة من حيث الوقت. ووفقاً لما نشرته الشركة في 12 أيلول/سبتمبر، يُوفّر التطبيق تجربةً متكاملة على الهواتف المحمولة تقترن بجهاز Ledger Stax لتقديم مستوى عالٍ من الأمان والمرونة لشركات إدارة الأصول الاحترافية.

حماية المعاملات من خلال التوقيع الواضح

من المزايا الرئيسية للتطبيق اعتماده تقنية التوقيع الواضح (Clear Signing) التي تُعالج مخاطر “التوقيع الأعمى”، وهو أسلوب استغلالٍ يُجبر المستخدم على اعتماد معاملةٍ دون استيضاح تفاصيلها، حيث يتم إرسال الطلب إلى Ledger Stax عبرَ البلوتوث لعرض تفاصيل المعاملة على شاشةٍ آمنةٍ بصيغةٍ مفهومة، وهذا يضمن أنّ ما يظهر على الشاشة يُطابق ما يتم التوقيع عليه فعلاً.

نموذج أمني متعدد المستويات

تؤكد Ledger أن النظام يظل محمياً حتى في حال اختراق الهاتف المحمول للمُستخدم، حيث يقوم جهاز Ledger Stax بإنشاء قناة آمنةٍ ثنائية التوثيق مباشرةً مع وحدة الأمن المادي (HSM) التي تحتفظ بالمفتاح الرئيسي لتوقيع المعاملات. وتضمن هذه البنية أن البيانات المعروضة على الجهاز تعكس بدقةٍ المعاملة المُراد تنفيذها، لتكون بمثابة بوابة موثوقةٍ تمنع استغلال المستخدمين ودفعهم إلى الموافقة على طلباتٍ مزيفةٍ عبر واجهاتٍ مخترقة.

ويتوفر التطبيق على نظامي التشغيل iOS وAndroid، ويدعم مزايا مُوجّهة للمؤسسات كالتنبيهات الفورية لإشعار المستخدمين بالطلبات الجديدة بهدف تسريع عملية الموافقة، بالإضافة إلى دعم التحقق البيومتري (مثل بصمة الوجه) لتأمين الخصوصية بعد تسجيل الدخول.

ويمنح هذا النهج القائم على الأجهزة وسيلةً فعّالة لحماية المستخدمين من تهديداتٍ واسعة النطاق، مثل البرمجيات الضارة المُكتشفة مؤخراً، والتي تستهدف سرقة المفاتيح الخاصة من محافظ البرامج أو تلك المُعتمِدَة على متصفحات الإنترنت، إضافةً إلى محاولات اختراق مكتبات NPM التي استهدفت بعض تطبيقات البلوكتشين. ومن خلال الاحتفاظ بمفاتيح التشفير بعيداً عن الإنترنت، تضمن المحافظ الصلبة طبقة دفاع محورية ضد العديد من أساليب الهجوم الشائعة.