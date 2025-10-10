شركة Coinbase تُطلق خدمات الـStaking رسميًا في نيويورك: براين آرمسترونغ يحتفل بالإنجاز

أهم النقاط:

أصبحت نيويورك الولاية الأميركية رقم 46 التي تقدم فيها شركة Coinbase خدمات الـStaking بعد تسوية القضايا التنظيمية مع السلطات المحلية.

شدد الرئيس التنفيذي براين آرمسترونغ على أن عمليات الـStaking لا ينبغي تصنيفها كأوراق مالية، ودعا باقي الولايات إلى إسقاط الدعاوى المماثلة.

تأتي هذه الخطوة ضمن اتجاه أوسع في القطاع، يشمل إضافة غرايسكيل لخدمات الـStaking إلى صناديقها المتداولة (ETF)، وإطلاق eToro برنامج مكافآت متدرج للمستخدمين.

أعلنت شركة Coinbase في 8 أكتوبر أن خدمات الـStaking أصبحت متاحة الآن لسكان نيويورك، ما يوسع نطاق الوصول إلى مكافآت العملات الرقمية مثل إيثريوم (ETH) بسعر 4,329 دولارًا وسولانا (SOL) بسعر 221.4 دولارًا، إلى جانب عملات أخرى، دون الحاجة إلى أي معرفة تقنية متقدمة.

شاركت الشركة الخبر عبر منصة X، مرحّبة بانضمام نيويورك إلى قائمة تضم 45 ولاية أميركية تتيح فيها خدمات الـStaking بالفعل.

وفي تعليق على الخبر، كتب الرئيس التنفيذي براين آرمسترونغ على X معبّرًا عن رضاه بالتقدم المحرز في نيويورك، مؤكدًا أن خدمات الـStaking لا تُعد أوراقًا مالية، وداعيًا ولايات مثل كاليفورنيا وويسكونسن ونيوجيرسي وماريلاند إلى إسقاط الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الشركة. وأضاف: “استمتعوا بالـStaking يا سكان نيويورك.”

Glad to see progress in NY. Staking services aren’t securities – hope all other states stuck in the past can drop their lawsuits and catch up soon (CA, WI, NJ, MD). Happy staking, New Yorkers! https://t.co/K8oUunzpXM — Brian Armstrong (@brian_armstrong) October 8, 2025

ووفقًا لتقرير صادر عن Decrypt، جاءت الموافقة بعد مفاوضات مطوّلة مع الجهات التنظيمية في الولاية، التي كانت قد قيدت هذه الخدمات سابقًا بدافع حماية المستثمرين. وتُعرف نيويورك بتشريعاتها الصارمة تجاه العملات الرقمية، حيث تلزم المنصات منذ عام 2015 بالامتثال لإطار BitLicense التنظيمي.

وكانت خدمات الـStaking محظورة سابقًا في الولاية، إذ اعتبرتها السلطات المحلية بمثابة عروض أوراق مالية. واستنادًا إلى ملفات هيئة الأوراق المالية الأميركية (SEC) لعام 2023، كانت الهيئة قد وجهت اتهامات إلى كوينبيس بعدم تسجيل برنامج الـStaking لديها، لكنها أسقطت الدعوى في فبراير 2025.

التنظيم واتجاهات الـStaking في الولايات المتحدة

شكر فريار شيرزاد، رئيس السياسات في كوينبيس، حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول عبر منصة X على دعمها لهذه الخطوة، واصفًا القرار بأنه “انتصار كبير للنمو الاقتصادي في ولاية الإمباير”، ومؤكدًا أنه يفتح آفاقًا جديدة لخلق فرص اقتصادية داخل الولاية.

Thank you @govkathyhochul for your leadership to make this big unlock happen and move NY into the financial future. This is a huge win to create economic opportunity for the Empire State. New Yorkers can finally earn rewards by staking on @coinbase with no cost, effort, or… https://t.co/o0MmwO9Uqz — Faryar Shirzad 🛡️ (@faryarshirzad) October 8, 2025

يتماشى هذا التطور مع الاتجاه الأوسع في سوق الـStaking داخل الولايات المتحدة. فقد أصبحت غرايسكيل (Grayscale) أول شركة تضيف خدمات الـStaking إلى صناديق الإيثريوم الفورية (ETF) الأميركية، وفقًا لتقرير Coinspeaker الصادر في 6 أكتوبر. وفي وقت سابق، أطلقت eToro برنامج Staking للعملات إيثريوم وكاردانو (ADA) بسعر 0.81 دولار وسولانا في الولايات المتحدة، بنظام مكافآت متدرّج كما ورد في تقرير Coinspeaker بتاريخ 29 سبتمبر. كما أعادت Kraken إطلاق خدمات الـStaking لعملائها الأميركيين في يناير 2025.

ومع انضمام نيويورك رسميًا، تسعى كوينبيس إلى دفع نحو توحيد القواعد التنظيمية على مستوى البلاد، في خطوة يمكن أن تفتح المجال أمام فرص أوسع في سوق العملات الرقمية، وتعزز مكانة الشركة كمحرك رئيسي لتوسّع القطاع في ظل بيئة تنظيمية أكثر مرونة.