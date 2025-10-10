توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): هل تمنع صفقات الرافعة المالية بقيمة 55 مليون دولار تراجعه إلى 2.50$؟

نقاط رئيسية

تتركز 55 مليون دولار من صفقات المضاربة على ارتفاع السعر بالرافعة المالية قربَ مستوى 2.7$، ما يُمثل 58% من إجمالي العقود النشطة المضارِبة على الارتفاع، والتي يُعوَّل عليها لمنع المزيد من الانخفاض.

وصل إجمالي عمليات التصفية في صفقات عملة ريبل (Ripple) إلى 17 مليون دولار فقط، مُقارنةً بـ 188 مليون دولار لعملة بيتكوين (Bitcoin)، ما يُظهر أن المتداولين غطوا مراكزهم لتجنّب الخروج القسري من السوق.

يكشف التحليل الفني عن نمط قاع مزدوج يتشكل بين 2.6$ و2.8$ مع احتمالية ارتفاع السعر إلى 3.6$ في حال اختراق مستوى المقاومة 3.1$.

انخفض سعر عملة ريبل (Ripple) بنسبة 3% ليصلَ إلى 2.78$ في 9 تشرين الأول/أكتوبر تماشياً مع التراجع العام للسوق، حيث أدى انخفاض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) من أعلى مستوياته على الإطلاق إلى عمليات تصفيةٍ متتالية. ودفع التصحيح سعرَ عملة ريبل إلى ما دون مستوى الدعم النفسي البالغ 3$، لكنّ بيانات التداول من منصات المشتقات تُشير إلى أن المضاربين على الارتفاع يُغطون مراكزهم بقوة لمنع خسائر أكبر.

خريطة تصفية صفقات عملة ريبل (Ripple) حتى 9 تشرين الأول/أكتوبر 2025 | المصدر: Coinglass

وتُظهر خريطة تصفية عملة ريبل (Ripple) -التي تتتبع الصفقات النشطة بالرافعة المالية عند مستويات الأسعار الرئيسية- تحكم المضاربين على انخفاض السعر بنشاط العملة يوم أمس الخميس، حيث بلغت قيمة عقودهم المفتوحة 146 مليون دولار مقارنةً بـ 95 مليون دولار في العقود المضاربة على الارتفاع. مع ذلك، تتجمّع حوالي 55 مليون دولار من عقود الشراء بالرافعة المالية بالقرب من 2.7$، وهو ما يُمثل 58% من إجمالي الرافعة المالية النشطة المضاربة على الارتفاع، ما يعكس إصرار المشترين على دعم السعر ومنع التراجع نحو مستوياتٍ أدنى.

إجمالي أحجام التصفية في سوق العملات الرقمية بتاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2025 | المصدر: Coinglass

كذلك، يُؤكد إجمالي حركة الاستثمارات في السوق أيضاً على القوة النسبية لعملة ريبل (Ripple). فقد تجاوزت عمليات التصفية على مستوى السوق 679 مليون دولار، وقد تكبّد المضاربون على ارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) أكبرَ الخسائر بحجم صفقاتٍ وصل إلى 188 مليون دولار و181 مليون دولار على التوالي.

في المقابل وعلى الرغم من كونها خامس أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، فقد توقفت خسائر المضاربين على ارتفاع سعر عملة ريبل (Ripple) عند 17 مليون دولار فقط خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما شهدت الأصول ذات القيمة السوقية الأقل مثل عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) وعملة بلازما (Plasma-XPL) خسائرَ أكبر، ما يعكس توجّه متداولي عملة ريبل (Ripple) لتغطية مراكزهم يوم الخميس، بدلاً من المضيّ قُدُماً في عمليات البيع الشديد تماشياً مع السوق.

توقعات سعر عملة ريبل (Ripple): هل يمكن للمشترين تأكيد انعكاس القاع المزدوج؟

من الناحية الفنية، يُظهر مخطط سعر عملة ريبل (Ripple) الحالي تشكيلَ قاعٍ مزدوج ناشئ بين 2.6$ و2.8$، والذي يُفسَّر غالباً على أنه نمط انعكاسٍ صاعد. من ناحيةٍ أخرى، يقع خط العُنق عند حوالي 3.1$، وهوَ ما يتماشى أيضاً مع خط الوسط لمؤشر نطاق بولينجر (Bollinger Bands) ومتوسط ​​الحركة البسيط (SMA) لـ 20 يوماً.

ومن شأن الاختراق الحاسم فوق هذا المستوى تأكيد صحة إشارة القاع المزدوج (بالانعكاس الصاعد)، وقد يُحفز استمرارَ الارتفاع نحو الهدف المتوقع عند 3.6$.

توقعات سعر عملة ريبل (Ripple) | موقع TradingView

علاوةً على ذلك، تُفيد مؤشرات الزخم أيضاً باتجاهٍ صاعد بحذر، حيث يتأرجح مؤشر القوة النسبية (RSI) حالياً عند 41، ما يعني حالة بيع شبه زائد، وهذا الوضع يدعمُ عادةً ارتفاعاً قصير المدى، خاصةً عند اقترانه بضغطٍ على خطوط مؤشر بولينجر، وقد يؤدي إلى تقلباتٍ أكبر.

أخيراً، إذا استمرّت المُضاربات على الارتفاع باستخدام الرافعة المالية في الصمود حول مستوى 2.7$، فقد يرتدّ سعر عملة ريبل (Ripple) نحو 3.1$ على المدى القريب، متبوعاً بمحاولة اختراق نحو 3.6$.

من الجهة الأخرى، قد يؤدي عدم الاحتفاظ بمستوى الدعم 2.7$ إلى إلغاء هذا السيناريو، ويزيدُ من خطر التراجع نحو الحدّ السفلي لمؤشر بولينجر عند 2.50$.