نقاط رئيسية:

المنصة توفر عوائد رهن بنسب تتراوح بين 45% لأعضاء الفئة البرونزية و90% للفئة الماسية.

سعر سهم شركة eToro تراجع إلى 41.86$ منذ إدراجه في أيار/مايو 2025 في بورصة ناسداك (Nasdaq) بسعر 59.2$ رغم توفيرها خدماتٍ إضافية.

منصة جيميني (Gemini) أطلقت مؤخراً خدمة الرهن لعملائها في الاتحاد الأوروبي، فيما تسعى شركة كاناري كابيتال (Canary Capital) للحصول على موافقةٍ لإطلاق صندوق متداول في البورصة لعملة سولانا (Solana ETF) مزودٍ بخصائص رهنٍ متكاملة.

أطلقت منصة eToroللاستثمار الاجتماعي خدمات رهن العملات الرقمية لعملائها في الولايات المتحدة بدءاً من 29 أيلول/سبتمبر، وستدعم الخدمة في مرحلتها الأولى عملة إيثيريوم (Ethereum) وعملة وكاردانو (Cardano) وعملة سولانا (Solana)، وسيُصنَّف المستخدمون ضمن ستة مستوياتٍ من عوائد الرهن تبدأ من البرونزي وصولاً إلى الماسي، مع توزيع المكافآت بنسب متفاوتةٍ حسب الفئة، على أن يتم التوسع لاحقاً لإضافة عملاتٍ وخدماتٍ جديدة.

Staking is now live on eToro US 👀 Hold $SOL, $ADA, or $ETH in your portfolio? Automatically earn monthly rewards. That’s it. No lockups. No heavy lifting. Just hold and earn. 🔗 Start staking today. T&Cs apply. — eToro US (@eToroUS) September 29, 2025

عوائد رهن منصة eToro متدرجة من 45% إلى 90% عبر 6 فئات

أوضحت منصة إيتورو (eToro) عبر موقعها الإلكتروني أن مُستخدميها سيحصلون على عوائد رهن متفاوتةٍ تبعاً للفئة، تبدأ من 45% للفئة البرونزية، وترتفع إلى 55% للفضية، و65% للذهبية، و75% للبلاتينية، و85% للبلاتينية المميزة (Platinum+)، وصولاً إلى 90% للفئة الماسية. وكانت المنصة قد أطلقت خدمة الرهن عام 2024، ووفرت حينها دعماً لرهن عملة سولانا (Solana) وعملة إيثيريوم (Ethereum)، ولم تكن هذه الخدمة متوفرةً لعملائها في ألمانيا والولايات المتحدة عندئذ.

بعدها، طرحت شركة eToro أسهمها للاكتتاب العام ليبدأ تداولها عبر بورصة Nasdaq في 14 أيار/مايو 2025 بسعر 59.20$ قبل أن يُسجل سعر سهمها أعلى مستوياته على الإطلاق عند 66.59$ أواخر حزيران/يونيو، غير أن السعر تراجع لاحقاً ليستقر عند 41.86$ بتاريخ 29 أيلول/سبتمبر.

في سياق متصل، بدأت منصة جيميني (Gemini) لتداول الأصول الرقمية توفير خدمات الرهن في الاتحاد الأوروبي سابقاً هذا الشهر، وأطلقتها رسمياً بتاريخ 5 أيلول/سبتمبر، وقد جاءت عروضها الجديدة عقب تلقي المنصة شهادة امتثال MiCA (قانون تنظيم أسواق الأصول الرقمية في الاتحاد الأوروبي).

وتبعاً لما أورده موقع Coinspeaker، وفرت المنصة أيضاً دعماً لمنتجات العقود الآجلة الدائمة لعملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC) المستقرة المرتبطة بقيمة الدولار الأمريكي. وتبعاً لتصريحات مارك جينينجز (Mark Jennings) -رئيس قسم الأنشطة الأوروبية لدى منصة Gemini- فإن ذلك يمثل إنجازاً هاماً لجهود توسع الشركة في الاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك بينما تواصل مجموعة كاناري كابيتال (Canary Capital) خططها لإطلاق صندوق تداول فوري لعملة سولانا في البورصة (Solana Spot ETF) بعد تقديم تحديثٍ رئيسي لطلبها في 26 أيلول/سبتمبر إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، لتُصبح -إذا ما تمت الموافقة عليه- إحدى أوائل الشركات الموفرة رسمياً لميزة الرهن ضمن أحد صناديق التداول الفوري للعملات الرقمية(Crypto ETFs) داخل الولايات المتحدة.