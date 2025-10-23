أبرز النقاط

يُعد هذا الإدراج انفراجة كبيرة في العلاقات بين المنصتين اللتين كانتا مختلفتين تاريخيًا في نهجهما التنظيمي.

ستُتاح عملة BNB عبر منصات Coinbase المختلفة فور استيفاء متطلبات السيولة في الولايات القضائية المعتمدة.

تشير هذه الخطوة إلى أن قابلية التشغيل المتبادل أصبحت أهم من العزلة التنافسية، مع تركيز المنصات على تلبية طلب المستخدمين وتوسيع الوصول إلى الأسواق.

أكدت شركة Coinbase خطتها لإدراج عملة BNB، الرمز الأصلي لشبكة BNB Smart Chain التابعة لبينانس، في خطوة تُعد الأولى من نوعها إذ تدعم المنصة الأمريكية أصلًا صادرًا عن أكبر منافسيها.

وأوضحت الشركة أن إيداع عملات BNB يجب أن يتم حصريًا عبر شبكة BNB Smart Chain، محذّرة المستخدمين من تحويلها عبر أي شبكات أخرى.

Coinbase will add support for BNB (BNB) on the BNB Smart Chain network. Do not send this asset over other networks or your funds may be lost. The opening of our BNB-USD trading pair will begin when liquidity conditions are met, in regions where trading is supported. pic.twitter.com/bOAnXUQCi5 — Coinbase Markets 🛡️ (@CoinbaseMarkets) October 22, 2025

سيُفتح التداول على زوج BNB/USD فور استيفاء شروط السيولة في المناطق التي تمت الموافقة على النشاط فيها. كما أكدت كوينبيس أن العملة ستكون متاحة عبر موقع Coinbase.com وتطبيق Coinbase وواجهة Coinbase Advanced، مع توفير وصول مؤسسي عبر Coinbase Exchange.

يُذكر أن سوق BNB على منصة Coinbase لم يكن مفتوحًا بعد وقت نشر هذا التقرير.

تحول لافت في المنافسة

أنهى هذا القرار سنوات من الصمت بين كوينبيس وبينانس، اللتين طالما اعتُبرتا نقيضتين من حيث النهج التنظيمي وسياسات إدراج العملات. فقد كانت العلاقة بين المنصتين متوترة تاريخيًا، حيث اختلف المسؤولون التنفيذيون فيهما مرارًا بشأن الشفافية والامتثال.

ويأتي إدراج BNB، رابع أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية وفقًا لبيانات CoinMarketCap، بعد أشهر من إطلاق Coinbase عقودًا دائمة لعملة BNB على منصتها الدولية، في إشارة إلى تراجع مقاومتها السابقة لدمج المنتجات المرتبطة ببينانس. كما أشارت Coinbase في 15 أكتوبر إلى أن BNB مدرجة ضمن خارطة الطريق الخاصة بالإدراجات المستقبلية.

Assets added to the roadmap today: BNB (BNB)https://t.co/lyEugQo7Cv — Coinbase Markets 🛡️ (@CoinbaseMarkets) October 15, 2025

رغم هذا التطور، طالب تشانغبينغ تشاو (CZ)، الرئيس التنفيذي السابق لبينانس، في 16 أكتوبر عبر منصة X بأن تُدرج كوينبيس المزيد من المشاريع المبنية على BNB Chain، مشيرًا إلى أن بينانس تستضيف بالفعل عددًا كبيرًا من مشاريع Base التابعة لكوينبيس.

وجاءت هذه التصريحات في سياق نقاش أوسع حول رسوم إدراج العملات في المنصات، حيث واجهت بينانس انتقادات حادة بشأن سياساتها، ما دفع CZ إلى التفاعل علنًا وتوضيح موقفه عبر المنصة.

انعكاسات استراتيجية وسوقية

من خلال إدراج عملة BNB، تتخذ كوينبيس خطوة براغماتية نحو الحياد بين المنصات، إذ تعترف بالأصول ذات الطلب العالي حتى لو كانت صادرة عن منافسين. ويرى بعض المحللين على منصة X أن هذه الخطوة تعكس اتجاهًا نحو توحيد القطاع، حيث أصبحت سهولة الوصول والسيولة أهم من حدة المنافسة.

قد يُعزّز هذا الإدراج من جاذبية كوينبيس عالميًا في وقت تشهد فيه السوق تنافسًا متجددًا، ويشير إلى استعداد المنصة للتعاون غير المباشر مع أنظمة كانت تُعد سابقًا منافسة. في المقابل، قد تُسهم زيادة ظهور عملة BNB على كوينبيس في تعزيز شرعيتها داخل السوق الأمريكية وتنويع مصادر السيولة خارج منظومة بينانس، بالتزامن مع خطط إعادة إطلاق Binance US التي لا تزال قيد التنفيذ.

وفي قطاع تحدده المنافسة كعامل أساسي، قد يشير إدراج BNB ضمن عروض كوينبيس إلى تحول أوسع في الصناعة، حيث أصبحت قابلية التشغيل المتبادل أكثر أهمية من العزلة بين المنصات الكبرى.