هل أدى دعم جيم كرامر للعملات الرقمية إلى انعكاس في سعر البيتكوين؟

كتب جيم كرامر على منصة X أن العملات الرقمية “ستشهد دفعة اليوم”.

خلال ساعة واحدة فقط، تراجع سعر البيتكوين من 108,239 دولارًا إلى نحو 106,700 دولار.

يعرف المتداولون هذا النمط جيدًا، إذ غالبًا ما تسير توقعات مقدم CNBC في الاتجاه المعاكس لما يتنبأ به.

يشهد سوق العملات الرقمية نشاطًا واسعًا منذ أن تراجع سعر البيتكوين ‏(BTC) إلى نحو ‎109,317‎ دولارًا عقب منشور لجيم كرامر.

يحاول متداولو الكريبتو الربط بين هذا الانخفاض الذي اقترب من ‎4٪‎ وتوقع الخبير المالي بشأن “الدفعة القادمة للعملات الرقمية”.

تراجع سعر البيتكوين إلى 106,700 دولار

في الساعات الأولى من 22 أكتوبر، تم تداول سعر البيتكوين عند نحو 108,239 دولارًا، في محاولة لاختراق مستوى المقاومة عند 110,000 دولار.

وسط هذا الوضع، نشر الإعلامي والكاتب الأمريكي جيم كرامر على منصة X منشورًا قال فيه إن “العملات الرقمية تستعد لدفعة اليوم”.

Crypo due for a push today. We are in 2000 territory on specs. It is where the cockroaches are. But at the same time Jamie Dimon said the cockroaches are ending he announces a $1.5 trillion fund that unwittingly stoked a huge spec wave.. We MUST focus on this before people really… — Jim Cramer (@jimcramer) October 22, 2025



لكن بدلًا من الارتفاع الذي توقعه كرامر، انخفض سعر البيتكوين بنسبة 1.4٪ تقريبًا ليصل إلى نحو 106,700 دولار، قبل أن يتعافى قليلًا ويتداول عند 107,790.83 دولار.

يمثل هذا المستوى تراجعًا طفيفًا بنسبة ‎0.71٪‎ خلال 24 ساعة. ومع أن تصريحات كرامر لم تكن كافية لدفع السعر صعودًا، فإنها كانت كافية لإحداث موجة هبوط قصيرة.

يعرف بعض المتداولين هذا النمط المتكرر من توقعات كرامر التي غالبًا ما تعكس الاتجاه الفعلي للسوق. وقد واجه موجة انتقادات حادة على منصة X بعد أن شبّه وضع السوق الحالي بفقاعة عام 2000.

وصف مقدم قناة CNBC السوق بأنها “حيث تختبئ الصراصير”، في إشارة إلى الزوايا المليئة بالمضاربات المعتمدة على الرافعة المالية والمستثمرين الضعفاء.

يُرجح أن كرامر كان يحاول تحذير المستثمرين، بينما يوحي في الوقت نفسه بقدوم موجة صعودية، لكن السوق ردت بعكس ذلك مع شموع حمراء متتالية.

ورغم أن البيتكوين لا يزال يعاني للبقاء فوق مستوى 110,000 دولار، يرى بيتر برانت أنه قد يصل إلى 250,000 دولار، مع احتمال تصحيح هبوطي نحو 60,000 دولار أيضًا.

