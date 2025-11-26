استعداد شركة Coinbase لتعزيز استثماراتها في الذكاء الاصطناعي وعقود RWA الدائمة في 2026

أبرز النقاط

تخطط شركة Coinbase للتركيز على توسيع عقود الذكاء الاصطناعي والأصول الحقيقية الدائمة في العام المقبل.



في إطار استعدادها للعام القادم، كشفت شركة Coinbase عن خارطة طريقها، والتي تتضمن خططًا لزيادة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي (AI) وعقود الأصول الحقيقية (RWA) الدائمة. كما تراقب الشركة منصات التداول الخاصة بأسواق التوقعات، في خطوة تشير إلى أن Coinbase ستوسع أعمالها لتتجاوز قطاع الكريبتو بحلول 2026.

استكشاف شركة Coinbase للطلب على التعرض لأصول الأسواق الكلية

وفقًا لتصريح جديد، ستُركّز Coinbase Ventures، الذراع الاستثمارية لشركة Coinbase الأمريكية، على الذكاء الاصطناعي والروبوتات والعقود الدائمة للأصول الحقيقية في 2026. وتهدف الشركة إلى تعزيز التقاطع بين الأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي والروبوتات، إلى جانب توسيع نطاق عقود RWA لتتجاوز الأصول الرقمية التقليدية.

ويأتي اهتمام الشركة بالمشروع من إدراكها لقدرة العقود الدائمة على توفير تعرّض اصطناعي لأصول خارج السلسلة، مثل الشركات الخاصة أو بيانات الاقتصاد الكلي، دون الحاجة لحيازة الأصل الأساسي فعليًا.

أكد كينجي شتايمتز، أحد مسؤولي Coinbase Ventures، بأن هناك طلبًا على التعرض لأصول الأسواق الكلية على السلسلة.

وأضاف: “مع ازدياد ارتباط سوق الكريبتو بالأسواق الكلية، فإن قاعدة المتداولين باتت أكثر تطورًا، وتسعى للتعبير عن وجهات نظر أوسع من مجرد الاحتفاظ بالأصول الرقمية.” وأشار إلى أن ذلك أدى إلى ارتفاع الطلب الذي يتيح للمتداولين التحوط أو اتخاذ مراكز عبر أدوات مرتبطة بالنفط وتوقعات التضخم وفروق الائتمان والتقلبات.

كما تشمل أولويات شركة Coinbase الاستثمارية الأخرى للعام القادم منصات التداول المتخصصة وابتكارات الجيل الجديد في التمويل اللامركزي (DeFi).

شركة Coinbase تسرّع خططها لأسواق التوقعات

يدرس فريق شركة Coinbase بالفعل منصات التداول الخاصة بأسواق التوقعات باعتبارها فرصة مهمة للتوسع للعام المقبل. فقبل أيام قليلة، كشفت الباحثة جين مانشون وونغ أن Coinbase تعمل على تطوير موقع لأسواق التوقعات، وشاركت لقطات شاشة على منصة X لدعم ادعائها.

ورغم عدم صدور تأكيد رسمي، إلا أن هذه التسريبات تتماشى مع سعي Coinbase لتصبح “منصة لكل شيء” في عالم الأصول الرقمية.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط Coinbase لدمج التكنولوجيا الأصلية لسولانا من منصة Vector بهدف تحسين سرعة التنفيذ وتوسيع نطاق الأصول المتاحة لديها. وقد أدى ذلك إلى اتفاق للاستحواذ على Vector، وهي منصة تداول اجتماعي مبنية على شبكة سولانا.