تراجع زخم صعود سوق العملات الرقمية مع ضعف السوق

تُعد العملات الرقمية فئة أصول عالية المخاطر. قد يؤدي الاستثمار فيها إلى خسارة جزء من رأس المال أو كله. والمحتوى الوارد هنا مخصص لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، ولا يجب اعتباره نصيحة مالية أو استثمارية.

تبدو موجة الصعود في سوق العملات الرقمية وكأنها تفقد قوتها، إذ تشير التطورات الأخيرة تحولًا كبيرًا في ديناميكيات السوق قد بدأ بالفعل. مع تراجع هيمنة البيتكوين عن مستوياتها الرئيسية، وجفاف تدفقات صناديق ETF، وازدياد موجات البيع في سوق العملات البديلة حيث بدأت علامات الإرهاق تظهر بوضوح.

يراقب المحللون الفنيون الوضع عن كثب، فيما تتزايد الضغوط الاقتصادية الكلية، وبدأ المتداولون في إعادة تقييم وجهة أموالهم. وفي خضم هذا التحول، برزت Bitcoin Hyper (HYPER$) كأحد خيارات ما قبل البيع، والتي تجذب الاهتمام بينما يتردد بقية السوق.

عمليات البيع تثير الخوف في جميع أنحاء السوق

شهدت البيتكوين خروجًا مستمرًا من المحافظ الكبيرة، خصوصًا في آسيا، ما تسبب في موجات ضغط هبوطي طوال شهر أكتوبر. وفي 10 أكتوبر، أدى هبوط حاد في السوق إلى تصفية ضخمة وأثار حالة ذعر بين المتداولين.

كانت هذه أول شرخ حقيقي في ما بدا أنه موجة صعود قوية. ولكن هذه المرة، لم يكن السبب حدثًا واحدًا ضخمًا مثل انهيار FTX، بل كان تراجعًا تدريجيًا: تلاشي حماس صناديق ETF، وضعف التدفقات، وتردد المؤسسات.

في الوقت نفسه، تنزف العملات البديلة بشكل أكبر. المشاريع التي لا تمتلك قاعدة مستخدمين حقيقية أو منتجات فعلية بدأت تنهار، وحتى العملات القوية تواجه خسائر كبيرة مع ابتعاد المستثمرين عن الأصول المضاربة.

تمتلئ صفحات “كريبتو تويتر” بالتحذيرات، والاهتمام الفردي بالمستثمرين يتراجع بوضوح. إذ تلاشى حماس بداية 2025 وتحولت إلى حالة من الهدوء التي تبقي المشترين على الهامش.

دورة البيتكوين: هل يعيد التاريخ نفسه؟

إحدى النظريات المنتشرة هي دورة الـ 1000 يوم بين القاع والذروة. حدث هذا في 2017 ثم في 2021.

ووفقًا لمخطط انتشر على وسائل التواصل، كان آخر قاع في نوفمبر 2022، ما يعني أن 6 أكتوبر 2025 يمثل اليوم 1,050 وقد تكون القمة بالفعل. في ذلك اليوم، وصل البيتكوين إلى 126,198 دولارًا قبل أن يتراجع.

تتطابق الأرقام بشكل مخيف. إذ تراوحت التراجعات السابقة بين 77% و84%، وهو ما قد يضع القاع التالي للبيتكوين بين 20,000 و29,000 دولار إذا تكرر السيناريو ذاته. ويخشى الكثيرون أن الانهيار سيستمر في 2026.

تظهر السوابق التاريخية أنه مع غياب المحفزات الجديدة، يتجه المتداولون نحو التشاؤم.

ومع ذلك، لا تتحرك الأسواق بنمط مثالي. يجادل بعض المحللين بأن وصول صناديق ETF الفورية، وتزايد ملكية المؤسسات، وتحسن السيولة قد يجعل الهبوط القادم أقل حدة.

لكن حتى لو كان الهبوط 60% فقط، فهذا يترك المتداولين معرضين لخسائر كبيرة ما لم يجدوا نقاط دخول أفضل وأكثر تنظيمًا.

تراجع هيمنة البيتكوين عن 60%: بداية تحول إلى العملات البديلة

ظهر مؤشر خطر عندما تراجعت هيمنة البيتكوين (BTC.D) عن مستوى 60%. يُعتبر هذا المستوى علامة على بدء انتقال السيولة نحو العملات البديلة، وبداية ما يسمى “موسم الألتكوين”. حدث ذلك في 2017 و2021، وفي كل مرة تباطأ البيتكوين بينما انفجرت العملات البديلة.

لكن هذه المرة، الوضع مختلف. المستثمرون لا يندفعون نحو الميم كوين أو العملات الصغيرة.

قد انخفضت المخاطر، وكثيرون يبحثون عن مشاريع منظمة في العملات البديلة وأقل عرضة لفوضى السوق. وهنا بدأت مشاريع ما قبل البيع تكتسب مجددًا.

الفكرة بسيطة: الدخول قبل الإدراج، بسعر ثابت، دون انزلاق سعري. ومع انكسار هيمنة البيتكوين من نموذج فني واضح، وتحول جزء من حجم التداول بعيدًا عنها، يبحث المتداولون المحترفون عن فرص دخول أكثر أمانًا وأقل عرضة للمخاطر.

Bitcoin Hyper: خيار ممتاز في سوق مضطرب

بينما يتباطأ معظم سوق الكريبتو، ترتفع وتيرة Bitcoin Hyper (HYPER$). فقد جمع المشروع أكثر من 28.8 مليون دولار، مع أكثر من 370 مشتريًا خلال آخر 24 ساعة.

يبلغ سعره الحالي 0.013335 دولار، مع عدّ تنازلي للزيادة التالية. ما يميز HYPER في ظل تراجع موجة الصعود هو هيكليته الواضحة:

أسعار ثابتة في مرحلة ما قبل الطرح دون تقلبات السوق.

تم بناؤه كسلسلة Layer 2 بإمكانات توسّع حقيقية.

عائد سنوي 41% عبر نظام التخزين (Staking).

مدعوم من منصة Web3Payments ويجذب اهتمامًا كبيرًا.

إذا كانت موجة الصعود الحالية تتراجع بالفعل، فقد يكون Bitcoin Hyper أحد أفضل الطرق لتحقيق أعلى العوائد، دون التعرض للخسارة السائدة في السوق هذه الايام.