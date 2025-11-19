اتهام مشغّل صراف آلي للعملات الرقمية في مخطط لغسل أموال بقيمة 10 ملايين دولار

أبرز النقاط

الشركة التي تتخذ من شيكاغو مقرًا لها كانت تدير أجهزة صراف للعملات الرقمية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، لإذ كان المجرمون يودعون أموالًا غير مشروعة ويحوّلونها إلى عملات رقمية.

المدعون يؤكدون أن “فراس عيسى” كان يعلم أن الأموال مصدرها عمليات احتيال، وأنه حولها إلى العملات الرقمية في محافظ مختلفة لإخفاء ملكيتها.

في حال الإدانة، قد يواجه عيسى حكمًا أقصاه 20 عامًا في السجن، وقد اُطلق سراحه بكفالة قدرها 250,000 دولار بعد أن دفع ببراءته.

وجه المدعون الفيدراليون في الولايات المتحدة تهمة التآمر لغسل الأموال لمؤسس شركة العملات الرقمية في شيكاغو.

وُجهت إلى فراس عيسى، البالغ من العمر 36 عامًا، المقيم في فرانكفورت بولاية إلينوي، وشركته Virtual Assets LLC، تهم تتعلق بعائدات لا تقل عن 10 ملايين دولار ناتجة عن عمليات احتيال بنكي وتجارة مخدرات. ويُزعم أن المخطط استمر من أغسطس 2018 حتى مايو 2025.

كانت الشركة تعمل تحت اسم Crypto Dispensers وتدير أعمال صرف نقدي إلي عملات مشفرة، شملت أجهزة صراف البيتكوين (Bitcoin ATMs) المنتشرة في عدة مواقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لما ذكره مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الشمالية من ولاية إلينوي.

أرسل المجرمون وضحايا الاحتيال عائدات الأموال إلى الشركة أو إلي عيسى مباشرةً، الذي كان يحول المبالغ المودعة إلى عملات مشفرة ثم نقلها إلى محافظ افتراضية لإخفاء مصدرها وملكيتها.

الوضع القانوني

يواجه فراس عيسى وشركته Virtual Assets LLC تهمة واحدة تتعلق بالتآمر لغسل الأموال. وفي حال الإدانة، قد تصل عقوبة عيسى إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.

وقد قدّم كل من المتهمين مرافعة بعدم الإدانة. واُفرج عن عيسى بكفالة قدرها 250,000 دولار، وفقًا لشبكة CBS الإخبارية. ومن المقرر أن تُعقد الجلسة القضائية المقبلة في 30 يناير 2026 في المحكمة الفيدرالية بشيكاغو.

سياق الصناعة

وقّع حاكم ولاية إلينوي جي بي بريتزكر في أغسطس 2024 تشريعًا يُلزم مشغّلي أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية (Crypto ATMs) بالتسجيل لدى الولاية، وذلك استجابةً للمخاوف المتزايدة بشأن استخدام هذه الأجهزة في عمليات الاحتيال وغسل الأموال.

وجاء هذا التشريع بعد سلسلة من القضايا المشابهة، من بينها القضية المرفوعة ضد شركة Bitcoin of America ومؤسسها سوني ميرابان، الذي أقرّ بالذنب في تهم أقل في نوفمبر 2023، بعد اتهامات من الادعاء في ولاية أوهايو بأنه سمح للمحتالين بتحويل عائداتهم عبر أجهزة الصراف الآلي الرقمية التابعة لشركته، والتي أغلقت عام 2023.

وفي سياق قانوني مرتبط بعالم العملات الرقمية، حصل مؤسس منصة بينانس، تشانغبينغ تشاو (CZ)، على عفو رئاسي في أكتوبر الماضي، بعد قضائه أربعة أشهر خلف القضبان بسبب انتهاكات لقانون السرية المصرفية. وأوضح فريقه القانوني أنه لم يُدن بتهم غسل الأموال.

وفي قضية منفصلة، حُكم علي مراهق بريطاني بالسجن لتنظيمه عملية سرقة عملات رقمية بقيمة 4.3 مليون دولار، عبر استخدم أدوات وبيانات خاصة بالمحققين والجهات الأمنية لتتبع الضحايا وتنفيذ عملية السرقة.