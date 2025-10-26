نقاط رئيسية

المنصة التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها تسعى للخضوع إلى الرقابة الفيدرالية لتجنّب تباين التدابير التنظيمية المصرفية على مستوى الولايات المتحدة.

الموافقة على الطلب ستضع منصة Crypto.com على قدم المساواة مع منافسيها مثل منصة كوينبيس (Coinbase) ومنصة بيتجو (BitGO) وشركة ريبل (Ripple Labs) الساعين إلى الحصول على تراخيص مصرفية استثمارية مماثلةٍ داخل الولايات المتحدة.

سعر عملة كرونوس (Cronos-CRO) ارتفع لفترة وجيزة بنسبة 2% ليبلغ 0.0153$ بعد الإعلان، قبل أن يستقرَّ على تراجع.

أعلنت Crypto.com -منصة الكريبتو الشهيرة ومقرها سنغافورة- في 24 تشرين الأول/أكتوبر الجاري تقدمها رسمياً بطلب إلى مكتب مراقبة العملة (OCC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية للحصول على ترخيص مصرفي محلي محدود للاستثمار.

في الغالب، تستغرق مراجعة الطلب ما بين 12 و18 شهراً للحصول على تصريح التشغيل المبدئي. خلال هذه الفترة، سيتم تقييم أنشطة منصة Crypto.com من قبل مكتب مراقبة العملة لضمان استيفائها أدنى متطلبات الحصول على الترخيص.

وإذا تمت الموافقة عليه، ستخضعُ أنشطة منصة Crypto.com المصرفية المحدودة ضمن دائرة اختصاص الفيدرالي الأمريكي، ما يعني أنها لن تكون خاضعة للقوانين المتفرقة والمتباينة على مستوى الولايات التي تتيح توفير ذات الخدمات البنكية.

فقد سعت الشركة إلى توسيع نطاق نشاطها العالمي سريعاً طوال عام 2025، حيث حصلت مؤخراً على الموافقة المبدئية من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE) لفرعها شركةForis DAX Middle East FZ-LLC لتوفير خدمات الحفظ والدفع المسبق (SVF)، ما يجعلها أول مزود لخدمات الأصول الافتراضية (VASP) حصولاً على هذا الترخيص في الإمارات.

وعلى خلفية هذه التطورات، ارتفع سعر عملة كرونوس (Cronos) -العملة الأساسية لمنصة Crypto.com- إلى 0.15$ ملامساً 0.0153$ بزيادة تجاوزت 2% في آخر 24 ساعة، قبل أن يتراجع إلى 0.0146$ وقت النشر.

شركات الكريبتو تتطلع إلى توسيع أنشطتها لتشمل الخدمات المصرفية

تسعى شركات كريبتو عديدة إلى الاستفادة من التغيرات التنظيمية الأخيرة الداعمة للقطاع داخل الولايات المتحدة بتقدمها بطلباتٍ للحصول على تراخيص مصرفيةٍ محليةٍ محدودة من مكتب مراقبة العملة.

وحسبما أفاد موقع Coinspeaker، تقدمت منصة Coinbase بطلب للحصول على ترخيص مماثل في 4 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، آملةً بـ “تسهيل الرقابة على الطروحات الجديدة والابتكار المستمر لتوسيع نطاق القطاع المالي التقليدي بما يشمل الأصول الرقمية”، فيما سعت قبلها شركات BitGo وسيركل (Circle) وCoinbase وPaxos وريبل أيضاً للحصول على تراخيص مصرفية مماثلةٍ داخل الولايات المتحدة.