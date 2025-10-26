نقاط رئيسية

ربحية جهة إصدار العملات المستقرة تعود إلى احتياطياتها من سندات الخزانة الأمريكية التي استفادت من ارتفاع معدلات الفائدة.

شركة Tether تواصل هيمنتها على القطاع مع توفر 500 مليون مستخدم مُتحَقق منه لعملاتها المستقرة مع استمرار منافسيها بالتوسع من خلال زيادة معروض عملاتهم المستقرة كثيراً.

الشركة تستكشف عقد جولة تمويل بقيمة 20 مليار دولار، ما سيرفع قيمتها الإجمالية إلى قرابة 500 مليار دولار.

تتوقع شركة تيثر- (Tether) الجهة المُصدرة لعملة تيثر (Tether) المستقرة الرائدة وعملة تيثر غولد (Tether Gold-XAUT) ثاني أكبر أصول الذهب الممثلة رقمياً- بلوغ صافي أرباحها لعام 2025 نحو 15 مليار دولار، ويعكس توقعها استمرار قطاع العملات المستقرة بالنمو، حيث عززت معدلات الفائدة المرتفعة عوائد احتياطيات الشركة.

فتبعاً لوكالة بلومبيرج (Bloomberg)، شارك باولو أردوينو- (Paulo Ardoino) الرئيس التنفيذي لشركة Tether- هذه التوقعات خلال مقابلةٍ ضمن منتدى Plan B بمدينة لوغانو السويسرية بتاريخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2025، مشيراً إلى ندرة تحقيق أرباح بهذا الحجم، وأوضح تركيز الشركة على عقد شراكاتٍ لتوسيع نطاق أنشطتها دون ذكر جهاتٍ استثماريةٍ محددة

تأتي هذه التوقعات عقبَ الأداء القوي لشركة Tether خلال الأعوام الأخيرة؛ ففي عام 2024، تجاوز صافي أرباح الشركة 13 مليار دولار، أي أكثرَ من ضعف صافي أرباحها لعام 2023 البالغة 6.2 مليار دولار وفقاً للشركة، فيما تجاوزت قيمة حقوق المساهمين لديها 20 مليار دولار بدعم من ارتفاع قيمة عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وقيمة احتياطياتها من الذهب.

According to Bloomberg, Tether CEO Paolo Ardoino has revealed that the company is projected to post a net profit of approximately $15 billion this year, achieving an exceptional profit margin of 99%. When discussing the types of investors Tether aims to attract, he emphasized… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 24, 2025

من جانبهم، أشار مُحللون إلى انخفاض تكاليف الشركة التشغيلية ونموذج عملها المدعوم بسندات الخزانة كعوامل رئيسية وراء ربحيتها العالية، وعلق جيفجينيس كازانينز- (Jevgenijs Kazanins) الصحفي المختص في قطاع التكنولوجيا المالية- على منشور أردوينو على منصة X مشيداً بربحيتها الاستثنائية.

“This year we’re going to approach another $15 billion profit. That’s very rare,” Tether Chief Executive Officer Paolo Ardoino said, speaking in an interview on the sidelines of the Plan B Forum in Lugano, Switzerland pic.twitter.com/SWI7nnu80d — Jevgenijs Kazanins (@jevgenijs) October 24, 2025

يأتي ذلك مع سعي شركة Tether إلى عقد جولةٍ لتلقي تمويل بقيمةٍ تصل إلى 20 مليار دولار، ما يعني بلوغ تقييمها الإجمالي 500 مليار دولار وفقاً لتقرير كوينديسك (CoinDesk) الصادر في أيلول/سبتمبر، في صفقةٍ يُمكنها وضع الشركة ضمن أكبر الشركات الخاصة من حيث القيمة السوقية عالمياً.

تنامي قطاع العملات المستقرة في عام 2025 وريادة شركة Tether

توسّع قطاع العملات المستقرة ليبلغ قيمة إجمالية توازي 316 مليار دولار في عام 2025 وفقاً لموقع CoinMarketCap وسط هيمنة شركةTether على القطاع، مع تحقيقها مؤخراً إنجازاتٍ جديدةً كبلوغ أعداد مُستخدميها المتحقق منهم 500 مليون مستخدم موثق وفقاً لمقال Coinspeaker المنشور بتاريخ 21 تشرين الأول/أكتوبر.

فقد ذكرت تقاريرُ سابقةٌ من موقع Coinspeaker بلوغ أرباح شركة Tether مستوى غير مسبوق بلغ 4.9 مليار دولار للربع الثاني من عام 2025، وتحوّلها إلى ضم احتياطيات الذهب في 5 أيلول/سبتمبر من هذا العام، ليؤدي تزايد الطلب على حل التمثيل الرقمي للذهب في صورة عملة تيثر غولد (Tether Gold) إلى توسع تنامي الشركة إلى ما هو أبعدُ من معروض عملتها المستقرة تيثر (Tether) المرتبطة بالدولار.

بالتزامن مع هذا، بادر منافسوها -كشركة سيركل (Circle)- إلى إصدار معروض جديد من عملاتهم المستقرة بمليارات الدولارات، فيما بلغ معدل العملات المستقرة أدنى مستوياته كما يُوضح مقال آخر من موقعنا Coinspeaker، لتتسق اتجاهات قطاع الكريبتو الأوسع -بما فيها استقرار تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) حول 110,000$- مع تزايد استخدام العملات المستقرة في عمليات الدفع ونظم والتمويل اللامركزي (DeFi) بما يشعل ازدهار قطاع الكريبتو.