النقاط الرئيسية

المحللون ينصحون المتداولين بتجنّب فتح صفقات مضاربةٍ على ارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) عند مستوى المقاومة 112,000$، وسط توقعاتٍ بمزيد من التراجع في الفترة المقبلة.

العملات البديلة تتكبّد خسائرَ فادحة، حيث انخفض سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بنسبة 5.6% ليصل إلى 4,300$ بعد انخفاضه دون متوسط الحركة الأسي لـ 20 يوماً.

انخفاض سعر عملة ريبل (Ripple) وعملة دوجكوين (Dogecoin) بشكلٍ ملحوظٍ وسَط ضغوط بيع قوية، شملت الحيتان أيضاً.

يأتي تراجع سوق العملات الرقمية اليوم مع انخفاض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بنسبة 2.9% ليصل إلى 110,000$، ما انعكس سلباً على أداء جميع الأصول الرقمية، لا سيّما العملات البديلة التي واجهت ضغوط بيعٍ أكبر؛ فقد سجّلت عملة إيثيريوم (Ethereum) وعملة ريبل (Ripple) وعملة دوجكوين (Dogecoin) وعملة كاردانو (Cardano-ADA) أكبرَ الخسائر بين العملات الرقمية الرائدة. نتيجة لذلك، ارتفعت عمليات التصفية في السوق إلى 411 مليون دولار.

تراجع سوق الكريبتو يدفع عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى 110,000$

ألقى التراجع الأخير في سوق العملات الرقمية -مدفوعاً بعمليات بيعٍ كبيرة لجني الأرباح- بظلالِهِ على عملة بيتكوين (Bitcoin) والعملات البديلة، فوفقاً لـ CoinGlass، بلغ إجمالي عمليات التصفية في سوق الكريبتو 414 مليون دولار منها 352 مليون دولار من صفقات المضاربة على الارتفاع.

ومع انخفاض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) دون مستوى الدعم الحاسم عند 112,000$، يتوقع محللو السوق استمرارَ التصحيح حتى 105,000$. في هذا السياق، حثّ محلل الكريبتو Kaz The Shadow متداولي عملة بيتكوين على تجنّب فتح صفقات مضاربةٍ على الارتفاع عند مستويات المقاومة الحالية.

$BTC Please STOP longing at resistance… Wait for either a clear flip of the $112k’ish level or for lower, something like $105k would give a good bounce. Be patient and stop giving back to the market all your profits 🙏🏻 https://t.co/ODzt1fUxyu pic.twitter.com/4s0Bvyc9qP — Kaz The Shadow (@KazTheShadow) August 29, 2025

وأكد المحلل على ضرورة انتظار اختراقٍ حاسم فوق مستوى 112,000$، أو انخفاضٍ مُحتملٍ إلى حوالي 105,000$ لبدء ارتدادٍ صاعد. ونصح المُحلل المتداولين بقوله: “عليكم بالتحلّي بالصبر لئلا تهدروا أرباحكم في السوق”.

من جانبه، يتوقع المحلل مايكل فان دي بوب (Michael Van de Poppe) استمرارَ انخفاض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) وصولاً إلى 100,000$. أيضاً، أشار المحلل أنّها فشلت في الحفاظ على مستوى 112,000$، وتواصَل اتجاهُها الهابط، كما أشار أيضاً إلى أنّ المزيد من الانخفاضات قد تُعيد سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى منطقةٍ محايدة، ما يخلق ما وصفه بـ “فرصةٍ هائلةٍ” في عموم سوق الكريبتو.

#Bitcoin couldn't hold $112K and we continue to fall. I think we'll be seeing some lower numbers, which will reset $ETH back to neutral and would provide a massive opportunity for the markets. pic.twitter.com/iaabrm9J4D — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) August 29, 2025

عملة إيثيريوم (Ethereum) وعملة ريبل (Ripple) وعملة دوجكوين (Dogecoin): أكبر الخاسرين بين العملات البديلة

بعد ارتفاعه لفترة وجيزة إلى 4,700$، انخفض سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) اليوم بنسبة 5.58% ليصل إلى حوالي 4,300$. ويتوقع المحلل مايكل فان دي بوب المزيدَ من الانخفاض إلى مستويات 3,700$، حيث يتراجع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) عن متوسط الحركة الأسي لـ 20 يوماً عند 4,392$. وأضاف “دي بوب”: “تبدو الأسواق متذبذبة، وإذا استمر هذا الوضع، فقد نشهد زخماً هابطاً خلال الفترة المقبلة”.

I think that we'll see a drop beneath the 20-EMA on the daily for $ETH. The markets are looking shaky, and if that happens, we'll have some downwards momentum for a little while. This will be the ideal setup for Q4, the #Altcoin run. pic.twitter.com/JBQQul7mun — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) August 29, 2025

في ذات السياق، انخفض سعر عملة ريبل (Ripple) -العملة الأساسية لشبكة ريبل- بنسبة 5.7% حتى وقت كتابة الخبر بعد فشلها باختراق مستوى 3.0$، حيث يتم تداول عملة ريبل (Ripple) حالياً عند 2.87$، ويتوقع المحللون مزيداً من التراجع حتى 2.83$ وسَط عمليات بيع كثيفة من قبل الحيتان قد تزيد من ضغوط البيع.

بالمثل، وجد سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) دعماً مؤقتاً عند مستوى 0.212$ في وقتٍ سابق من اليوم، لكنه عاد للانخفاض بنسبة 4% أخرى. وفي حال فشل المضاربون على ارتفاع السعر باستعادة السيطرة، فقد ينخفض سعر عملة ​​دوجكوين بنسبةٍ تصل حتى 45% ليعود إلى 0.12$.