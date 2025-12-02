صناديق العملات الرقمية تجذب مليار دولار مع تعافي معنويات السوق

أبرز النقاط

أفادت CoinShares أن صناديق الاستثمار في العملات الرقمية حصدت تدفقات داخلة بقيمة مليار دولار.

أنهت هذه التدفقات أربع أسابيع متتالية من خروج الأموال التي بلغت 5.7 مليارات دولار.

وصل سعر بيتكوين إلى 90 ألف دولارًا الأسبوع الماضي قبل أن يتراجع من جديد.

نجحت منتجات الاستثمار في الأصول الرقمية في كسر سلسلة امتدت لأربعة أسابيع من خروج الأموال. ووفقًا لتقرير CoinShares الأسبوعي، سجّلت هذه الأصول تدفقات داخلة بلغت مليار دولار، مما يعكس تعافي معنويات السوق الأوسع. وقد تكون توقعات خفض سعر الفائدة في ديسمبر أحد العوامل التي دفعت هذا التحوّل.

صناديق الكريبتو تكسر سلسلة 4 أسابيع من التدفقات الخارجة

انخفضت التدافقات المالية الخارجة من صناديق التداول المرتبطة بالكريبتو في أربعة أسابيع متتالية، وذلك بعدما سجّلت تدفقات داخلة بلغت مليار دولار الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي التدفقات الخارجة السابقة إلى 5.7 مليارات دولار.

قبل أسبوعين، وصلت التدفقات الخارجة من استثمارات الأصول الرقمية إلى ملياري دولار، إذ سجّل بيتكوين تدفقات خارجة بقيمة 1.38 مليار دولار، بينما خرج من إيثريوم 689 مليون دولار. وخلال الفترة نفسها، سجّل كل من بيتكوين وإيثريوم وسولانا تدفقات خارجة بلغت 1.27 مليار دولار و589 مليون دولار و156.2 مليون دولار على التوالي.

في يوم الإثنين الموافق 24 نوفمبر، أظهرت بيانات CoinShares أن التدفقات الخارجة الأسبوعية من الأصول الرقمية بلغت 1.94 مليار دولار، بينما كان XRP الوحيد الذي سجّل تدفقات داخلة بقيمة تقارب 89.3 مليون دولار.

وخلال الأسبوع الماضي، جذب كل من بيتكوين وإيثريوم وXRP تدفقات مالية قوية بلغت 464 مليون دولار و309 ملايين دولار و289 مليون دولار على التوالي. أما سولانا فسجّلت تدفقات مالية محدودة بلغت 4.4 ملايين دولار فقط. ويرتبط هذا التحول بتصريحات عضو الفيدرالي جون ويليامز التي أكد فيها أن السياسة النقدية لا تزال متشددة، مما يعزز آمال خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

كيف يبدو وضع سوق العملات الرقمية اليوم؟

شهدت سوق الأصول الرقمية بعض التحسن خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ بدأ كبار الأصول في التعافي تدريجيًا. وقفز سعر بيتكوين إلى مستوى 90 ألف دولار، مما أعاد قدرًا من الحماس إلى قطاع الكريبتو.

كما تحوّل مؤشر علاوة بيتكوين على منصة Coinbase إلى المنطقة الإيجابية لأول مرة منذ 30 أكتوبر. ويقيس هذا المؤشر الفارق بين سعر بيتكوين على Coinbase والسعر العالمي. وعندما يصبح إيجابيًا، فهذا يعني أن “الذهب الرقمي” يُتداول بعلاوة على المنصة الأميركية، مما يعكس رهان المستثمرين الأميركيين بشكل أكبر على بيتكوين مقارنة ببقية العالم.

حتى الآن، تراجع سعر بيتكوين إلى نحو 86,691.11 دولار، وفق بيانات CoinMarketCap. وارتفع حجم التداول خلال 24 ساعة بنسبة 69.97% فوق المتوسط ليصل إلى 63.66 مليار دولار.