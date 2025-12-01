خسائر فادحة للمتداولين بعد هبوط سعر عملة ZEC.. محلل يتنبأ بكسر مستوى 200 دولار

أبرز النقاط:

هبط سعر عملة ZEC بنحو 22% في يوم واحد وكَسرت خط اتجاه طويل المدى.

تكبد احد المستمثرين في العملة بمبلغ 7.3 مليون دولار أكثر من 4.4 مليوين دولار من الخسائر غير المحققة.

حذّر المحلل Crypto Patel من أن سعر عملة ZEC قد يهبط في النهاية إلى ما دون 200 دولار.

سجّلت Zcash هبوطًا حادًا بلغ 22% في يوم واحد، مع تراجع السعر باتجاه منطقة 360 دولار. هذا الانهيار ضغط على المتداولين الذين دخلوا مراكز شرائية عند مستويات مرتفعة، وحوّل ما كان يبدو اختراقًا يمهّد للوصول إلى 10,000 دولار إلى تصحيح عميق.

كما كشف تتبع السلسلة عن محفظة فتحت مركز شراء ضخم يضم 20,386 ZEC بقيمة 7.3 ملايين دولار قبل تسعة أيام فقط، لكنها الآن عالقة في خسائر غير محققة تبلغ 4.4 ملايين دولار. ووفق منصة Lookonchain، أودع المتداول 1.5 مليون USDC إضافية لتجنّب التصفية.

The trader 0xCF90 who went long on 20,386 $ZEC($7.3M) 9 days ago is now sitting on over $4.4M in unrealized losses! To avoid liquidation, he deposited another 1.5M $USDC to Hyperliquid 2 hours ago.https://t.co/RClzPzgk9i pic.twitter.com/t0fbuE1PI7 — Lookonchain (@lookonchain) December 1, 2025

تحليل سعر ZEC: هل سينخفض دون الـ 200 دولار؟

تتداول عملة ZEC حاليًا دون ذروتها التاريخية بنحو 94%، وهي ذروة سُجّلت قبل أكثر من تسع سنوات. وجعل هذا التراجع العملة تكسر خط الاتجاه الصاعد على الرسم البياني، ما دفع المتداولين إلى إعادة تقييم توقعاتهم القصيرة المدى.

ومن اللافت أن المحلل Crypto Patel -الذي سبق أن نبّه متابعيه لمخاطر الصعود فوق منطقة 700 دولار- أوضح أن الانضباط، وليس الأمل في تحقيق الارباح، هو ما يساعد المتداولين على النجاة خلال الانعكاسات السعرية الحادة. ويتوقّع الآن أن يهبط سعر عملة ZEC إلى ما دون 200 دولار بعد سلسلة من الارتدادات الضعيفة.

UPDATE: $ZEC Short Wins: How I Warned You Before the Crash Currently trading around $351, down ~50% from my entry warning above $700. Reminder: I repeatedly said not to enter longs at $700+ due to high risk. If you avoided chasing FOMO, you saved capital. If you took a short at… https://t.co/r9JZh13oFE pic.twitter.com/lPUuEqWoml — Crypto Patel (@CryptoPatel) December 1, 2025

كذلك، توقّع “باتيل” ارتدادًا محدودًا نحو منطقة 400–450 دولار قبل أي هبوط أعمق محتمل. ويُظهر الرسم البياني أدناه كسرًا واضحًا لخط الدعم، بينما ظلّت منطقة العرض بين 700 و800 دولار غير مُختَبرة بعد الرفض السابق.

ويظهر أن الدعم النفسي يتمركز قرب 300 دولار، لكن كسر هذا المستوى قد يزيد احتمالات الهبوط إلى ما دون منطقة 200 دولار.

تحذير فيتاليك بوترين

حثّ الشريك المؤسس لإيثريوم “فيتاليك بوترين،” مجتمع ZEC على تجنّب الحوكمة القائمة على التوكنات، مؤكدًا أن هذا النموذج يركّز النفوذ بيد فئة محدودة ويُضعف الضوابط التي تحمي الخصوصية.

I hope Zcash resists the dark hand of token voting. Token voting is bad in all kinds of ways (see https://t.co/Cvl7CFVgtc ); I think it's worse than Zcash's status quo. Privacy is exactly the sort of thing that will erode over time if left to the median token holder. https://t.co/NbRqGLOrpj — vitalik.eth (@VitalikButerin) November 30, 2025

وأشار إلى أن القرارات التي تُتخذ بناءً على تصويت حاملي التوكنات تميل إلى تعزيز الحوافز قصيرة المدى بدل الالتزام بالمبادئ الأساسية. وبالنسبة لمشروع يقوم على الخصوصية، فإن نموذج الحوكمة هو ما يحدد ما إذا كان البروتوكول سيحافظ على جذوره أم ينحرف عنها.

اقتراب انهيار ZEC بينما يتجاوز بيع PEPENODE المسبق حاجز 2 مليون دولار

في الوقت الذي يتكبّد فيه متداولو ZEC خسائر متزايدة، يبرز مشروع PEPENODE، وهو مشروع عملات رقمية مبتكر في دائرة الاهتمام عبر طرح أسلوب جديد لتعدين الأصول الرقمية.

يتيح PEPENODE للمستخدمين بناء منصّاتهم الافتراضية لتعدين عملات الميم، ويمنحهم مساحة رقمية يتحول فيها التعدين إلى مشروع شخصي يمكن تطويره تدريجيًا. يمكن للمستخدم تشكيل إعداداته الخاصة، وضبطها، ومتابعة نموّها بالوتيرة التي تناسبه.

ومع المزج بين التقدّم الشخصي وفائدة التوكن، جمع المشروع 2.2 مليون دولار في بيعه المسبق المستمر، مع بقاء 30 ساعة فقط قبل الزيادة التالية في السعر. ومع مكافآت تحصيص “staking” تبلغ 579%، يُتوقع أن يحقق الداعمون أو المستثمرون الأوائل أرباحًا كبيرة.

هل ترغب في شراء PEPENODE خلال البيع المسبق الجاري؟ يمكنك معرفة المزيد عن المشروع وتوقعات سعر التوكن عبر موقع عملة PEPENODE الرسمي.