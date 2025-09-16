شهدت صناديق الاستثمار في الأصول الرقمية الأسبوع الماضي تدفقات إيجابية بقيمة 3.3 مليار دولار، قادتها البيتكوين بحصة الأسد بلغت 2.4 مليار دولار. وبذلك ارتفع إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) إلى حوالي 239 مليار دولار، ما يعكس ثقة متزايدة في سوق الكريبتو رغم التقلبات المستمرة.

البيتكوين حافظت على موقعها كالأصل الأكثر جاذبية للمستثمرين المؤسسيين، فيما توزّعت باقي التدفقات على عملات بديلة بشكل أقل. هذا الأداء يعزز من مكانة البيتكوين كملاذ رئيسي في السوق الرقمية، وسط توقعات باستمرار التدفقات مع توسع الاهتمام المؤسسي.

النقاط البارزة

صناديق الكريبتو جذبت 3.3 مليار دولار من التدفقات، لترفع الأصول تحت الإدارة إلى 239 مليار دولار.

تدفقات البيتكوين بلغت 2.4 مليار دولار، وهو أقوى أداء أسبوعي منذ يوليو، بينما سجلت الإيثيريوم تدفقات بـ 646 مليون دولار.

الولايات المتحدة قادت المشهد بـ 3.2 مليار دولار، تلتها ألمانيا بـ 160 مليون دولار، في حين سجلت سويسرا تدفقات خارجة.

شهدت منتجات الاستثمار في الأصول الرقمية دخول رؤوس أموال جديدة الأسبوع الماضي، بقيادة البيتكوين. وفي المجمل، بلغت التدفقات الجديدة 3.3 مليار دولار، لترتفع الأصول تحت الإدارة إلى 239 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ أوائل أغسطس حين سجل السوق قمة تاريخية عند 244 مليار دولار.

تدفقات البيتكوين تقود انعكاس السوق

أظهرت بيانات CoinShares أن البيتكوين واصلت تأكيد قوتها بجذب 2.4 مليار دولار من التدفقات، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ يوليو، ما يرسّخ هيمنتها في سوق الأصول الرقمية.

في المقابل، شهدت صناديق Short Bitcoin (التي تراهن على هبوط السعر) تدفقات خارجة مع تراجع قيمة الأصول إلى 86 مليون دولار، ما يعكس تحول المستثمرين نحو الرهان على ارتفاع الأسعار بدلًا من التحوط ضد التراجع.

أما الإيثيريوم، ثاني أكبر أصل رقمي، فقد حقق انتعاشًا بعد 8 أيام متتالية من التدفقات الخارجة، مسجلًا 4 أيام إيجابية الأسبوع الماضي بإجمالي 646 مليون دولار. ورغم ذلك، ظلّت النظرة السعرية للإيثيريوم ضعيفة، إذ تراجع بأكثر من 3% إلى 4,500 دولار بسبب عمليات جني الأرباح والضغوط العامة في السوق.

من جانب آخر، حققت سولانا إنجازًا تاريخيًا يوم الجمعة بتسجيلها 145 مليون دولار في يوم واحد، وهو أكبر تدفق يومي لها على الإطلاق. وبالمحصلة الأسبوعية، استقطبت سولانا 198 مليون دولار، مدعومة بزيادة الاهتمام المؤسسي بعد إعلان Galaxy Digital شراء 1.2 مليون سولانا.

كما سجلت عملات أخرى مثل XRP وكاردانو وSUI تدفقات إيجابية. في المقابل، عانت Aave وAvalanche من تدفقات خارجة بقيمة 1.08 مليون و0.66 مليون دولار على التوالي.

الصورة العامة للسوق تؤكد أن البيتكوين ما تزال الركيزة الأساسية للتدفقات، لكن الاهتمام بالعملات البديلة يواصل النمو بشكل ملحوظ.

الولايات المتحدة تتصدر وألمانيا تليها

استحوذت الولايات المتحدة على النصيب الأكبر من التدفقات الأسبوعية، حيث جذبت نحو 3.2 مليار دولار، ما جعل الصناديق الأمريكية تتفوق بفارق واسع على بقية الأسواق العالمية.

وجاءت ألمانيا في المركز الثاني بمساهمتها بحوالي 160 مليون دولار، فيما سجّل يوم 12 سبتمبر ثاني أكبر تدفق يومي في تاريخها.

لكن المكاسب الأوروبية تراجعت جزئيًا بسبب سويسرا، التي شهدت تدفقات خارجة بقيمة 92 مليون دولار. وفي أماكن أخرى، أضافت كندا نحو 14 مليون دولار، بينما سجلت كل من هونغ كونغ والبرازيل حوالي 5 ملايين دولار لكل منهما. أما السويد، فقد شهدت تدفقات خارجة قاربت 6 ملايين دولار، لتُنهي أسبوعها بأداء سلبي.

هذا الأداء القوي رفع الأصول تحت الإدارة إلى 239 مليار دولار، ما يعكس عودة ثقة المستثمرين بعد فترة من التباطؤ. ومع استمرار قوة البيتكوين، وتجدد الزخم في الإيثيريوم وسولانا، اقتربت صناديق الأصول الرقمية مجددًا من مستوياتها القياسية.

وفي سياق منفصل، توقّع آرثر هايز انطلاقة صعودية وشيكة لسوق الكريبتو، مدفوعة بتوقعات حزمة تحفيز اقتصادي بقيادة ترامب وموجة سيولة جديدة. ويرى هايز أن هذا الزخم الإيجابي قد يمتد حتى عام 2026.