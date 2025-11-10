خسر سوق العملات الرقمية أكثر من 341 مليون دولار في عمليات تصفية، بينما استعاد سعر بيتكوين مستوى 106 آلاف دولار.

أبرز النقاط:

يبلغ سعر بيتكوين حاليًا نحو 106 آلاف دولار، ما يشير إلى تعافٍ قوي.

بلغت تصفيات سوق العملات الرقمية 341.85 مليون دولار، وكان متداولو بيتكوين الأكثر تضررًا، إذ تمّت تصفية نحو 117,978 متداولًا في مختلف منصات التداول خلال الساعات الأخيرة.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية بنحو 4% لتستقر عند 3.56 تريليونات دولار.

مع استمرار تعافي سعر بيتكوين إلى مستوى 106,000 دولار خلال 24 ساعة، بلغ إجمالي التصفيات في سوق العملات الرقمية 341.85 مليون دولار، وفقًا لبيانات CoinGlass، شملت بيتكوين، وإيثريوم، وزي كاش وغيرها من الأصول الكبرى. وسُجّلت أكبر عملية تصفية منفردة على منصة Hyperliquid بقيمة 18.96 مليون دولار.

شهد السوق خلال 24 ساعة تصفية 117,978 متداولًا بين مراكز شراء وبيع، ما أدى إلى خسائر إجمالية قدرها 341.85 مليون دولار. تصدرت بيتكوين حجم التصفيات بخسائر بلغت 115.98 مليون دولار.

تحمّل المتداولون الذين فتحوا مراكز بيع (Short) الجزء الأكبر من الخسائر، بنحو 106.75 ملايين دولار، بينما خسر أصحاب المراكز الطويلة (Long) قرابة 9.22 ملايين دولار فقط.

كان متداولو المراكز القصيرة يتوقعون استمرار الهبوط الذي بدأ سابقًا، خصوصًا مع بقاء بيتكوين بالكاد فوق مستوى 100,000 دولار، وتزايد تدفقات الخروج من صناديق ETF، ما عزز قناعتهم بأن الأداء السلبي سيستمر. لكن، خلافًا لتوقعاتهم، تعافت بيتكوين مع تأكيد الباحث شانكا أنسلم بيريرا أن السوق الصاعد لم ينتهِ بعد. وفي وقت كتابة التقرير، بلغ سعر بيتكوين 105,922.92 دولار، مرتفعًا بنسبة 3.93% خلال 24 ساعة وفق بيانات CoinMarketCap.

بلغت تصفيات إيثريوم 92.01 مليون دولار في الفترة نفسها، حيث تضرر متداولو المراكز القصيرة بنحو 76.02 مليون دولار، مقابل 15.99 مليون دولار خسائر لأصحاب المراكز الطويلة.

وتأثرت أيضًا عملات رقمية أخرى مثل دوجكوين، ولايتكوين، وتوكن ريبل (XRP).

القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية تبلغ 3.56 تريليونات دولار

بدأ سوق العملات الرقمية يُظهر مؤشرات على التعافي، إذ أضاف نحو 170 مليار دولار خلال يوم واحد مع عودة الثقة إلى التداولات العالمية. وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية حاليًا 3.56 تريليونات دولار، بارتفاع قدره 3.91% خلال 24 ساعة.

يُعزى هذا الصعود إلى مجموعة من التطورات الإيجابية في سوق الأصول الرقمية ومحيطها. فعلى سبيل المثال، أنهى مجلس الشيوخ الأميركي الجمود الذي استمر لأسابيع بشأن تمرير مشروع تمويل لإنهاء الإغلاق الحكومي، بعد تصويت بنتيجة 60 مقابل 40.

كما أدرجت مؤسسة الإيداع والمقاصة (DTCC) مؤخرًا عدة صناديق مؤشرات متداولة (ETF) مقترحة لعملة XRP ضمن قائمتها “النشطة وقيد الإطلاق”.

تُعد هذه الأحداث مؤشرات إيجابية بالنسبة لصناعة الأصول الرقمية.