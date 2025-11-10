مجلس الشيوخ يتحرك لإنهاء إغلاق الحكومة: وسوق العملات الرقمية يلتقط أنفاسه من جديد

أبرز النقاط

أنهى مجلس الشيوخ حالة الجمود التي استمرت لأسابيع بتصويت 60 مقابل 40.

من المتوقع أن يعقد مجلس النواب جلسة سريعة ليوم واحد للموافقة.

يتزايد التفاؤل مع التوقعات بإعادة فتح الحكومة الأمريكية خلال أيام قليلة.

مهد تصويت ليلي متأخر في مجلس الشيوخ على مشروع قانون تمويل الطريق لإعادة فتح الحكومة المنتظرة منذ فترة طويلة.

وذكر تشاد بيرغرام، المراسل البرلماني البارز في شبكة “فوكس نيوز”، أن سبعة ديمقراطيين ومستقلًا واحدًا انضموا إلى الجمهوريين لكسر الجمود السياسي الذي أبقى الحكومة مغلقة لأسابيع.

Senate Timing For Final Vote Unclear. House Aiming to Tackle the Bill Wednesday We are not expecting a final vote on the revamped GOP spending bill in the Senate overnight.



Final passage of the bill will need a time agreement to expedite things in the Senate. Fox is told it’s… — Chad Pergram (@ChadPergram) November 10, 2025

وفقًا لما نشره بيرغرام، صوّت مجلس الشيوخ بنسبة 60 مقابل 40 لصالح “تفعيل الإجراء الإجرائي” المعروف باسم cloture، أي أن عددًا كافيًا من الأعضاء وافق على المضي قدمًا نحو التصويت على مشروع القانون الخاص بإعادة فتح الحكومة الأمريكية.

وأضاف مراسل “فوكس نيوز” أن التصويت النهائي لم يتم بعد، لكنه قد يُجرى “في أقرب وقت غدًا”، مشيرًا إلى يوم الاثنين 10 نوفمبر.

وفي هذه المرحلة، يحتاج مشروع القانون إلى أغلبية بسيطة فقط ليُقرّ. وبعد تمريره في مجلس الشيوخ، سينتقل إلى مجلس النواب الذي من المتوقع أن يصوت عليه في 12 نوفمبر، في جلسة سريعة تُعرف بـ”يوم واحد وتنتهي”.

ارتياح في سوق العملات الرقمية

تسبّب إغلاق الحكومة في تباطؤ واضح بجميع القطاعات، بما في ذلك تنظيم الأسواق المالية، وموافقات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، والرقابة العامة على السوق، مما أدى في النهاية إلى موجات بيع متتالية.

انخفض سعر البيتكوين (BTC) الأسبوع الماضي إلى ما دون حاجز 100 ألف دولار، مع دخول السوق في مرحلة “خوف شديد”.

أما الآن، ومع وضوح المشهد الاقتصادي الكلي واحتمال إعادة فتح الحكومة، بدأ سوق العملات الرقمية يُظهر بوادر ثقة من جديد. فقد ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بنسبة 4.2٪ لتصل إلى 3.57 تريليون دولار، بينما بلغ حجم التداول اليومي 163 مليار دولار، وفق بيانات CoinMarketCap.

تجاوز سعر البيتكوين 106 ألف دولار، في حين وصل سعر الإيثريوم (ETH) إلى 3,600 دولار مدفوعًا بزخم صعودي واسع في السوق.

ومن المهم الإشارة إلى أن الحكومة لم تُفتح بعد، غير أن المؤشرات كافة تدل على إعادة فتحها بالكامل في وقت لاحق من هذا الأسبوع. كما أن التعاون بين الحزبين في هذه المرحلة قد يخفّف من حدة الفوضى السياسية، ويمهّد لبيئة أكثر استقرارًا قد تنعكس إيجابًا على الأسواق المالية، بما في ذلك سوق العملات الرقمية.