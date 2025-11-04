نقاط رئيسية

ذكرت بلومبرغ (Bloomberg) أن مستثمري سوق العملات الرقمية ما زالوا يتعاملون مع صدمة شهر تشرين الأول/ أكتوبر، بينما يواجه السوق ضعفًا في الطلب الجديد.

أفادت التقارير بأن صندوق بيتكوين التابع لشركة بلاك روك (BlackRock Bitcoin ETF – IBIT) قام ببيع 24,000 بيتكوين (Bitcoin-BTC) بقيمة تقارب 2.75 مليار دولار، مما زاد من ضغوط البيع في السوق.

لا يزال المتداولون يتوخّون الحذر ويفضّلون البقاء خارج السوق رغم تحسّن العوامل الاقتصادية الكلية، مثل خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة والاتجاه المرتقب نحو سياسة التيسير الكمي (QE).

قفزت تصفيات سوق العملات الرقمية مجددًا لتصل إلى 1.33 مليار دولار، وسط موجة بيع جديدة تضغط على السوق مع تراجع عملة بيتكوين (Bitcoin) والعملات البديلة نحو تصحيح أعمق.

في الوقت الذي انخفض فيه سعر بيتكوين (Bitcoin) إلى نحو 104,500 دولار، تقود إيثيريوم (Ethereum-ETH) تراجعات العملات البديلة بانخفاض إضافي بنسبة 5% لليوم الثاني على التوالي لتتداول عند 3,500 دولار.

ويُعدّ هذا بداية ضعيفة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وهو الشهر الذي يُنظر إليه تاريخيًا على أنه الأقوى أداءً للأصول الرقمية.

انهيار سوق العملات الرقمية يُطلق موجة تصفية كبرى جديدة

تمّت تصفية مراكز تداول برافعة مالية بقيمة إجمالية بلغت 1.33 مليار دولار في سوق العملات الرقمية خلال الـ24 ساعة الماضية. ووفقًا لبيانات CoinGlass، شكّلت تصفية المراكز الطويلة (Longs) نحو 90% من إجمالي التصفية، أي ما يعادل 1.2 مليار دولار تقريبًا.

جاء الهبوط الأخير لسعر بيتكوين (Bitcoin-BTC) إلى مستوى 104,500 دولار نتيجة قيام الحيتان القديمة (OG Whales) والمؤسسات بجني الأرباح بعد موجة الارتفاع السابقة.

وأوضح المحلل في سوق العملات الرقمية أردي (Ardi) أن سعر بيتكوين (Bitcoin) عند حدود 104,000 دولار يختبر حاليًا المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 أسبوعًا (50-week SMA) للمرة الأولى منذ سبعة أشهر.

وأشار المحلل إلى أن ارتدادًا قويًا من هذا المستوى يُعدّ أمرًا حاسمًا، إذ إن الفشل في التماسك دونه قد يؤدي إلى موجة بيع نفسية حادة، الأمر الذي قد يُسبب مزيدًا من تصفيات المراكز في سوق العملات الرقمية.

$BTC flushes down to $104K 🚨 Looks like it's about to test the 50-week SMA for the first time in 7 months. Need a bounce, otherwise a huge psychological flush is incoming. pic.twitter.com/55CK8CvdVq — Ardi (@ArdiNSC) November 4, 2025

من جهةٍ أخرى، يواصل صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) التابع لشركة بلاك روك (BlackRock) بيع جزء من ممتلكاته من عملة بيتكوين (Bitcoin) بشكل متواصل.

ووفقًا للبيانات المسجّلة على السلسلة، فقد بدأ أكبر مدير أصول في العالم مجددًا بعمليات تصريف لعملة بيتكوين.

قامت شركة بلاك روك (BlackRock) ببيع ما يقارب 24,000 عملة بيتكوين (Bitcoin) تُقدَّر قيمتها بنحو 2.75 مليار دولار. وتُظهر بيانات سوق العملات الرقمية أن مدير الأصول العملاق يواصل بيع كميات إضافية على شكل دفعات صغيرة كل ساعة.

ورغم موجة الخوف وعدم اليقين والشك (FUD) التي تسيطر على السوق، تواصل شركة مايكل سايلور (Michael Saylor) ميكروستراتيجي (MicroStrategy) عملياتها الشرائية لعملة بيتكوين دون انقطاع.

تعمّق انهيار العملات البديلة مع استمرار تأثير صدمة أكتوبر

تفاقم التصحيح الأخير في سوق العملات البديلة (Altcoins) بشكل ملحوظ، حيث تراجعت عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) بنسبة 5.6% إضافية اليوم لتصل إلى 3,500 دولار، ما رفع خسائرها الأسبوعية إلى نحو 15%.

كما تواجه أبرز العملات البديلة الأخرى ضغوطًا قوية من السوق الهابطة؛ إذ انخفض سعر عملة ريبل (Ripple-XRP) بنسبة 6.3% اليوم، بينما تراجع سعر بينانس كوين (BNB) بنسبة 7.38% إلى 953.2 دولار، وهبطت سولانا (Solana-SOL) بنسبة 10.22% إلى 160.3 دولار، فيما شهدت بقية العملات تصحيحات تراوحت بين 5% و10%.

ووفقًا لتقرير بلومبرغ (Bloomberg)، ما زال سوق العملات الرقمية يعاني من تبعات موجة التصفية الكبرى في أكتوبر، والتي أدت إلى محو مليارات الدولارات من المراكز ذات الرافعة المالية.

ورغم أن عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) أظهرت إشارات مؤقتة على التعافي، فإن بلومبرغ أكدت أن التحركات الحالية لا يقودها خوف جديد أو ضغوط اقتصادية كلية، بل حذر المتداولين بعد الانهيار الحاد في أكتوبر.

وأضافت بلومبرغ أن تلك الحادثة “أضعفت الطلب الجديد”، إذ ما زالت ثقة المستثمرين منخفضة، ولم يعد المشترون بشكل كامل إلى السوق رغم تحسّن شهية المخاطرة عالميًا.

ويرى المحللون أن المرحلة الحالية تعكس تعافيًا تدريجيًا في المعنويات أكثر مما تُشير إلى ضعفٍ جوهري في الأساسيات.