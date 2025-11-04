نقاط رئيسية

حوت مجهول الهوية سجّل أرباحًا غير محققة تتجاوز 21 مليون دولار من رهاناته ضد المستثمرين المتفائلين في السوق.

قام بفتح مراكز بيع على عملات أستار (Astar-ASTR) و إيثيريوم (Ethereum-ETH) و ريبل (Ripple-XRP) و دوجكوين (Dogecoin-DOGE) و بيبي (PEPE).

سوق العملات الرقمية يشهد موجة تراجع حادة جديدة أشبه بما يُوصف بـ«حمّام دم» في الأسواق.

بينما كان مجتمع العملات الرقمية منشغلًا بالحماس إثر منشور مؤسس منصة باينانس تشانغبينغ تشاو (CZ)، اتخذ متداول ذكي، يُعرف بين المجتمع بلقب “الحوت المناهض لتشانغبينغ تشاو (CZ) موقفًا معاكسًا للاتجاه السائد في السوق.

ففي 2 تشرين الثاني/نوفمبر، نشر تشانغبينغ تشاو (CZ) منشورًا على منصة X (تويتر سابقًا) أعلن فيه أنه راكم أكثر من مليوني توكن من عملة أستار (Astar-ASTR).

Full disclosure. I just bought some Aster today, using my own money, on @Binance. I am not a trader. I buy and hold. pic.twitter.com/wvmBwaXbKD — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) November 2, 2025

وقد سارع أفراد مجتمع العملات الرقمية إلى الإشادة بخطوة تشاو في التعليقات على منشوره، لكن موجة الحماس لم تدم طويلًا.

بدأت عملة أستار (Astar-ASTR) بالانخفاض، إذ تراجعت بنسبة 20.4% خلال الـ24 ساعة الماضية، ويتم تداولها عند مستوى 0.84 دولار وقت كتابة هذا الخبر. كما انخفض حجم تداولها إلى النصف تقريبًا ليبلغ نحو 1.3 مليار دولار.

ورغم الضجة الكبيرة التي أثارها منشور مؤسس باينانس تشانغبينغ تشاو (CZ)، اتجه “الحوت المناهض لـ CZ” في الجهة المعاكسة تمامًا لحالة الحماس في السوق.

As the price falls, the Anti-CZ Whale who added to his $ASTER shorts after CZ's buy post is now sitting on over $21M in unrealized profit across 2 wallets. He's also shorting $DOGE, $ETH, $XRP, and $PEPE, all in profit. His total profit on #Hyperliquid is now close to $100M!… pic.twitter.com/vfmAPf9ke6 — Lookonchain (@lookonchain) November 4, 2025

تُظهر بيانات منصة Lookonchain أن هذا المتداول يُسجّل أرباحًا غير محققة بقيمة 21 مليون دولار من مركزه المفتوح على عملة أستار (Astar-ASTR) عبر منصة Hyperliquid، وهي منصة تداول لامركزية للعقود الدائمة (Perpetual DEX).

قرأ السوق بدقة

ما الذي كان يعرفه هذا الحوت؟ لا أحد يعلم. لكن من الواضح أن هذا المتداول لم يقع في فخ الخوف من تفويت الفرصة (FOMO) الذي سيطر على السوق.

ووصف أحد المؤثرين في مجال العملات الرقمية، المعروف باسم جو (Joe)، رهان “المناهض لتشانغبينغ تشاو (CZ)” بأنه تحرّك جريء يعكس قراءة دقيقة للسوق.

As the price falls, the Anti-CZ Whale who added to his $ASTER shorts after CZ's buy post is now sitting on over $21M in unrealized profit across 2 wallets. He's also shorting $DOGE, $ETH, $XRP, and $PEPE, all in profit. His total profit on #Hyperliquid is now close to $100M!… pic.twitter.com/vfmAPf9ke6 — Lookonchain (@lookonchain) November 4, 2025

أضاف جو (Joe) أن هذا الحوت “قرأ حركة السوق، لا الضجيج المحيط بها”، وهو ما مكّنه في النهاية من تحقيق أرباح صافية تقارب 100 مليون دولار، في وقتٍ كانت فيه السوق الرقمية الأوسع تغرق في الخسائر.

كما يواصل هذا المتداول فتح مراكز بيع (Short Positions) على عدد من العملات البارزة، من بينها إيثيريوم (Ethereum-ETH) عند مستوى 3,491 دولارًا، وريبل (Ripple-XRP) عند 2.27 دولار، ودوجكوين (Dogecoin-DOGE) عند 0.17 دولار، وبيبي (PEPE) عند 0.000006 دولار.

ووفقًا لبيانات CoinMarketCap، فقد تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بنسبة 3.75% خلال الـ24 ساعة الماضية لتستقر عند حدود 3.46 تريليون دولار، بينما انخفض مؤشر معنويات المستثمرين مجددًا إلى منطقة الخوف مسجّلًا مستوى 27.

كما أظهرت بيانات CoinGlass أن التصحيح العام في السوق أدّى إلى تصفية مراكز تفوق قيمتها 1.3 تريليون دولار خلال يومٍ واحد، منها ما يقارب 1.2 مليار دولار من المراكز الطويلة (Long Positions) التي تمّت تصفيتها بالكامل.

وبعيدًا عن الظروف الاقتصادية العامة، يُعتقد أن من أسباب موجة البيع الأخيرة أيضًا اختراق منصة Balancer بقيمة 120 مليون دولار. فقد تعرّض صانع السوق الآلي (AMM) للهجوم في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب ما أفاد به موقع Coinspeaker.