تصفيات تتجاوز 480 مليون دولارًا في سوق العملات الرقمية وسعر بيتكوين يعيد الثقة بارتداد سريع يقلب التوقعات

أبرز النقاط

شهد سوق العملات الرقمية تصفيات إجمالية بلغت 481.82 مليون دولارًا خلال 24 ساعة السابقة.

سجّل بيتكوين تصفيات بقيمة 237.38 مليون دولار، بينما وصلت تصفيات إيثريوم إلى 97.5 مليون دولار.

ارتقعت اسعار العملات الأصول الرقمية بشكل ملحوظ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

تُظهر خريطة التصفيات لدى CoinGlass أنّ نحو 122,371 متداولًا تعرضوا لتصفية مراكزهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وبلغت القيمة الإجمالية لتصفياتهم 481.82 مليون دولار، مع تسجيل بيتكوين أكبر نصيب من الخسائر. ويُذكر أن أكبر أمر تصفية منفرد تم على منصة Bybit بقيمة وصلت إلى 13 مليون دولار.

أسعار بيتكوين وإيثريوم تُظهر علامات تعافٍ

تكبّد متداولو بيتكوين خسائر بلغت 237.38 مليون دولار من أصل 481.82 مليون دولار صُفّيت داخل سوق العملات الرقمية. وجاءت الضربة الأكبر على متداولي مراكز البيع الذين خسروا نحو 220.74 مليون دولار، بينما تأثر متداولو مراكز الشراء بشكل طفيف لم يتجاوز 16.63 مليون دولار.

تشير هذه الأرقام إلى أن عددًا كبيرًا من المستثمرين كان يتوقع هبوطًا أعمق في سعر بيتكوين بعد الأسبوع الهابط الأخير. وقبل نحو أسبوعين، تراجع الأصل إلى نحو 81,000 دولار، لكنه تعافى حاليًا ليجري تداوله عند 93,200.61 دولار بعدما صعد 6.46% خلال 24 ساعة.

في السياق نفسه، سجل متداولو مراكز البيع على إيثريوم خسائر بلغت 82.96 مليون دولار، فيما لم تتجاوز خسائر مراكز الشراء 14.43 مليون دولار. وتعافت إيثريوم بشكل لافت بعد أن اقتربت من مستوى 2,500 دولار، إذ تُظهر بيانات CoinMarketCap أن قيمتها السوقية وصلت إلى 3,092.96 دولار عقب صعود بلغ 8.89%.

وامتدت موجة التصفيات إلى عملات أخرى مثل XRP المرتبطة بريبل، وسولانا، وHyperliquid، وحتى عملة الخصوصية Zcash التي ظهرت في خريطة التصفيات بعد هبوطها السريع مؤخرًا.

