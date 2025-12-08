هل سيتعرض متداولو SHIB وPEPE وPENGU لخسائر كبيرة؟ التصفيات تتجاوز نصف مليار دولار

أبرز النقاط

• تمت تصفية مراكز مالية مدعومة بالرافعة المالية بقيمة حوالي 499.27 مليون دولار، ما أثر على أكثر من 142 ألف متداول في يوم واحد.

• هبطت قيمة قطاع الميم كوين بنسبة 5.6% لتصل إلى 46.18 مليار دولار، بعدما هرع المتداولون إلى الخروج من المراكز عالية المخاطر قبل عطلة نهاية الأسبوع.

• سجّلت منصة Hyperliquid أكبر تصفية منفردة بقيمة 8.5 ملايين دولار في سوق BTC-USD وسط سيولة هشة.

واجهت أسواق العملات الرقمية اضطرابًا حادًا في 5 ديسمبر بعدما قفزت التصفيات إلى أكثر من 500 مليون دولار، ما أعاد مخاوف تقلبات نهاية الأسبوع وتراجع عمق السوق.

أظهرت بيانات Coinglass الفورية أن الأسواق صَفّت مراكز بقيمة 499.27 مليون دولار خلال 24 ساعة، شملت 419.19 مليون دولار من مراكز الشراء و80.08 مليون دولار من مراكز البيع، مع تأثر أكثر من 142 ألف متداول.

وسجّلت منصة Hyperliquid أكبر تصفية منفردة، بعدما أُغلقت قسرًا صفقة في سوق BTC-USD بقيمة 8.5 ملايين دولار. وتعكس هذه الأرقام استمرار خروج مراكز الرافعة المالية على نطاق واسع خلال فترات السيولة الضعيفة، خصوصًا بين إغلاق الجلسات الأمريكية وبداية تداولات عطلة نهاية الأسبوع.

تكرار تصفيات الجمعة يكشف ضعفًا هيكليًا في السوق

مع امتلاك الشركات الأمريكية نحو 1,061,940 بيتكوين بقيمة تقارب 94 مليار دولار، باتت رؤوس الأموال المؤسسية جزءًا أساسيًا من مشهد العملات الرقمية. وجاءت تصفيات الخامس من ديسمبر التي تجاوزت 500 مليون دولار ضمن سلسلة من الهزات التي ضربت السوق في أيام الجمعة خلال الأشهر الأخيرة.

في 10 أكتوبر 2025، مسحت الأسواق قرابة 20 مليار دولار من مراكز الرافعة المالية في يوم واحد، بعدما أعلن الرئيس ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات التكنولوجية الصينية، ما أعاد شبح الحرب التجارية.

وكما أن هذا المشهد تكرّر في 14 نوفمبر، حين أغلق المتداولون مراكز بقيمة 1.4 مليار دولار خلال 24 ساعة، ليتراجع سعر بيتكوين إلى ما دون 100 ألف دولار تحت ضغط جني الأرباح وقلق السياسة النقدية.

هذا الأسبوع عاد النمط نفسه، إذ خفّض المتداولون انكشافهم على الرافعة بقيمة 500 مليون دولار قبل عطلة نهاية أسبوع ضعيفة السيولة، وتحمّلت الميمكوين الجزء الأكبر من الخسائر.

وبحسب CoinGecko، هبطت القيمة السوقية لقطاع الميم كوين 5.6% إلى 46.18 مليار دولار، فيما وصلت أحجام التداول خلال 24 ساعة إلى 4.24 مليارات دولار وسط سباق للخروج من المراكز.

في نفس الوقت سجّل مشروع Pudgy Penguins على شبكة سولانا أعلى قفزة في معدلات البحث، بعدما اندفع المتداولون إلى خفض انكشافهم على الميمكوين. وانضم كلٌّ من PEPE وPipin إلى قائمة أكثر العملات تداولًا خلال موجة البيع، بعدما سجلت تراجعات يومية حادة بلغت 10.5% و9.4% و8.5% على التوالي.

حتى عملات الميم كوين المشهورة لم تسلم من الخسائر؛ إذ هبط سعر عملة دوجكوين بنسبة 7.2%، بينما فقدت عملة شيبا إينو 5.9% وقت كتابة التقرير.

المُهم هو أن تراجع السيولة في السوق يرفع مخاطر مزيد من التقلبات الهبوطية مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع.

