إعادة ضبط سيولة سولانا: شركة الخزانة تكشف عن توقفت عمليات شراء SOL.. فهل تنتعش الأسعار؟

أبرز النقاط

لم تُجرِ DFDV أي عمليات شراء جديدة لعملة SOL في نوفمبر.

أبقت الشركة احتياطيها عند 2.19 مليون SOL دون تغيير.

أفاد تقرير Altcoin Vector بأن سولانا شهدت إعادة ضبط كاملة للسيولة.

أعلنت شركة DeFi Development Corp (DFDV)، المدرجة في بورصة ناسداك والمختصة بتجميع عملة سولانا، في تقريرها لشهر نوفمبر أنها لم تنفّذ أي عمليات شراء جديدة لعملة SOL خلال الشهر. وواصل احتياطي الشركة استقراره عند 2,195,926 SOL، بما يعادل نحو 293.2 مليون دولار.

وبحسب البيان، بلغ المعروض المحجوز داخل منتج dfdvSOL حوالي 530,286.72 SOL. كما كشفت الشركة أن الأرباح غير المحققة في الربع الثالث تجاوزت 74 مليون دولار، مسجلة عائدًا نسبته 11.4٪ من عملياتها المرتبطة بسولانا.

قال التنفيذيان باركر وايت ودان كانغ إن الشركة استغلت تراجع السوق عبر شراء أسهم DFDV من السوق المفتوحة.

بيانات الخزانة تعكس متانة مالية

ركّزت مراجعة DFDV الشاملة على أحدث ملف قدّمته الشركة إلى هيئة الأوراق المالية الأميركية، وعلى إيرادات بلغت 4.6 مليون دولار، إضافة إلى العوائد المحققة على السلسلة بدعم من نشاط المدققين وانتشار الشركة داخل بروتوكولات التمويل اللامركزي.

وذكرت الشركة أن نسبة سولانا لكل سهم استقرت عند 0.0700$ مع نهاية الشهر، مع وجود 31.39 مليون سهم في التداول. كما أشارت إلى أن تداول الضمانات تحت رمز DFDVW يمنح حامليها فرصة للاستفادة من أي نمو مستقبلي في خزانة الشركة.

ووقّعت DFDV خطاب نوايا مع Loopscale لاعتماد أساليب جديدة لتحقيق عوائد من العملات المستقرة تتجاوز التخزين التقليدي، في خطوة تهدف إلى تعزيز نموذج كفاءة رأس المال خلال فترة تتجه فيها سيولة سولانا إلى مستويات إعادة الضبط.

دورة السيولة تعيد مشهد مراحل القاع السابقة

أفادت Altcoin Vector بأن عملة سولانا تمر حاليًا بإعادة ضبط كاملة للسيولة تشبه مراحل بناء القاع التي ظهرت في دورات سابقة. وتُظهر مؤشرات السيولة لديها عمليات هبوط حادة تتبعها فترات انطلاق أعادت إشعال اتجاهات صعودية استمرت لأسابيع.

A key lesson in alt positioning: when liquidity ignites, the move is fast.$SOL is under a full liquidity reset, setting a new liquidity cycle, as in past bottoming phases. Forced selling exhausts, the ecosystem cleans from the inside out, and SOL begins building the base for… pic.twitter.com/tiLw6gwhdb — Altcoin Vector (@altcoinvector) December 5, 2025

وأضافت الشركة أن ضغوط البيع القسري تقترب من نهايتها، وأن منظومة سولانا تتخلص من الفائض الداخلي قبل تشكّل دورة جديدة.

وإذا تكرر النمط الذي شهده السوق في أبريل، فقد تبدأ شرارة السيولة خلال أربعة أسابيع، ما يجعل أوائل يناير نقطة تحول محتملة، رغم أن حدوث انتقال أسرع لا يزال واردًا.

تكتلات سيولة هابطة تتكوّن قرب 140 دولار

أشار المحلل “تيد بيلوز” إلى إن أوامر الشراء أو البيع عند أسعار أقل من السعر الحالي لعملة سولانا قد تم تنفيذها بالفعل، موضحًا أن خريطة السيولة تُظهر تكدسًا واضحًا حول مستوى 140 دولار، وهو نطاق يُرجَّح أن يجري تصفيته في الخطوة التالية.

وغالبًا ما ترافق هذه التحركات موجات حادة من التقلب قبل أن يتحدد الاتجاه بوضوح. وتحت ضغط السوق الأوسع، تتداول سولانا حاليًا قرب 132 دولارًا.

$SOL downside liquidity has been almost taken out. Some liquidity clusters are now sitting around the $140 level, which will most likely be swept next. pic.twitter.com/n9JDpNxrT3 — Ted (@TedPillows) December 5, 2025

على الرغم من تراجع سعر سولانا بأكثر من 16٪ خلال الشهر الماضي، يؤكد محللون أن سولانا ما تزال من بين أفضل العملات الرقمية المتوقع شراؤها في 2025.