نظام الستيكينغ على سولانا Jito (JTO) يحصل على استثمار بقيمة 50 مليون دولار من شركة Andreessen Horowitz التي تُدير أصولًا بقيمة 46 مليار دولار

أبرز النقاط:

تتضمن صفقة الرموز الخاصة فترات حجز طويلة الأجل مع حوافز خصم محتملة مقابل التزام ممتد.

يحقق نظام الستيكينغ في شبكة سولانا نحو 5 مليارات دولار سنويًا من المكافآت، رغم عمليات سحب بلغت 1.4 مليار دولار مؤخرًا.

يأتي استثمار A16Z بعد صفقات مماثلة لشراء رموز في LayerZero وEigenLayer خلال العام الماضي.

استحوذت شركة Andreessen Horowitz) A16Z) لرأس المال المخاطر على رموز JTO بقيمة 50 مليون دولار، وهي العملة الأصلية لبروتوكول Jito للستيكينغ على شبكة سولانا، في خطوة تُعد استثمارًا مؤسسيًا كبيرًا في واحدة من أبرز منصات الستيكينغ السائل على الشبكة.

ووفقًا لتقرير صادر عن Fortune، تمثل الصفقة أكبر التزام منفرد لمستثمر في تاريخ Jito.

أكد براين سميث، المدير التنفيذي لمؤسسة Jito Foundation، أن الصفقة الخاصة تم تنظيمها بهدف شراكة طويلة الأجل بين الجانبين، مع إمكانية تقديم حوافز خصم للمستثمر مقابل التزامه الممتد.

وقال سميث: “عندما توافق على التزام طويل الأمد لا يمكنك خلاله البيع لفترة من الوقت، فعادةً ما يكون هناك خصم بسيط مرتبط بذلك.”

وتُعد هذه الصفقة استحواذًا على رموز خاصة وليس حصة ملكية، وهو نموذج أصبح شائعًا بين المستثمرين المؤسسيين الباحثين عن تعرض مباشر لأصول البلوكشين السائلة.

وخلال العام الماضي، نفذت A16Z عدة صفقات ضخمة قائمة على الرموز، من بينها 55 مليون دولار في LayerZero و70 مليون دولار في EigenLayer.

مكافآت الستيكينغ على سولانا تبلغ 5 مليارات دولار سنويًا مع زيادة استثمارات المؤسسات

تشير بيانات StakingRewards إلى أن نظام الستيكينغ في سولانا يولّد نحو 5 مليارات دولار سنويًا من المكافآت، ما يجعلها واحدة من أكثر شبكات إثبات الحصة (Proof-of-Stake) ربحية عالميًا.

استثمار A16Z بقيمة 50 مليون دولار يضعها ضمن قائمة متزايدة من الكيانات المؤسسية مثل Forward Industries وDeFi Corporation، اللتين تمتلكان وتستثمران كميات كبيرة من SOL في خزائنهما.

لكن المؤشرات على السلسلة تُظهر أن تدفقات الستيكينغ الصافية لسولانا ما زالت سلبية منذ انهيار السوق القياسي الأسبوع الماضي. فقد انخفض إجمالي العملات المرهونة من 418.6 مليون SOL في 11 أكتوبر إلى 411.5 مليون SOL حاليًا، أي تراجع بنحو 7.1 ملايين SOL تعادل أكثر من 1.4 مليار دولار.

زيادة المعروض المتداول الناتجة عن عمليات السحب الأخيرة تضغط على سعر سولانا دون مستوى 200 دولار هذا الأسبوع.

مع ذلك، فإن التدفقات المؤسسية الجديدة من A16Z تعزز الثقة طويلة الأمد في نموذج توكنومكس سولانا، وسط توقعات بحدوث تعافٍ قريب من مرحلة التماسك الحالية في السوق.

