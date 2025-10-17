Coinspeaker

عملة ترون (TRON-TRX) تبدو الرابح الوحيد في سوق الكريبتو مع إطلاق رهنها عبر بروتوكول Yield.Xyz على تطبيق Ledger

ارتفعَ سعرُ عملة ترون (TRON) بنسبة 1.8% بعد تفعيل ميزة رهنها على تطبيق Ledger، ما جعلها العملة الوحيدة من بين أعلى 10 عملات رقمية تُحقق مكاسب يوم الخميس رغم تراجع السوق العام.

نادين حداد أمل هاشم
نقاط رئيسية

  • يدعم تطبيق Ledger Live الآن رهن عملة ترون (TRON) مع تقديم مكافآتٍ مزدوجةٍ، حيث يوفر مكافآت الكتل (بلوك) ومكافآت التصويت لملايين مُستخدمي محافظ الأجهزة.
  • تعالج بلوكتشين ترون (TRON Blockchain) معاملات تحويل عملة تيثر (Tether-USDT) بقيمةٍ تتجاوز 21.5 مليار دولار، محتفظةً بـ 28% من هيمنة شبكة العملات المستقرة حتى حزيران/يونيو 2025.
  • ساعد النشاط المتزايد للعملات المستقرة على البلوكتشين في حماية عملة ترون (TRON) من الانخفاضات التي أضرّت بعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) والعديد من العملات البديلة الكبرى من الطبقة الأولى خلال الجلسة.

ارتدَّ سعر عملة ترون (TRON) بنسبة 1.8% يوم الخميس 16 تشرين الأول/أكتوبر، لتكون العملة الوحيدة التي حققت مكاسبَ بين أعلى 10 عملات رقمية من حيث القيمة السوقية، وقد صاحبَ أداءها المتميز إطلاقُ ميزة رهنها على تطبيق Ledger، إحدى أكبر منصات رهن العملات الرقمية في العالم.

وفي منشور على منصة X، أكد بروتوكول التمويل اللامركزي (DeFi) المبني على بلوكتشين ترون Yield.Xyz أن الملايين من مُستخدمي تطبيق Ledger يُمكنهم الآن رهن عملة ترون (TRON) من خلال محافظ الأجهزة الخاصة بهم. 

من جهته، أكد مؤسس مشروع عملة ترون (TRON) جاستن صن (Justin Sun) هذه الخطوة في بيان صحفي تمت مشاركته مع موقع Coinspeaker، مشدداً على الأمان وإتاحة الخدمات أمام الجميع كأهداف إستراتيجيةٍ رئيسيةٍ لهذه الخطوة.

وقال جاستن صن: “من خلال تضمين بنية Yield.Xyz التحتية في منصة Ledger Live الموثوقة، نوفر ميزة الرهن على مستوى المؤسسات للمستخدمين في كل مكان، ما يُعزز من دور بلوكتشين ترون كشبكةٍ رائدة في التبني العالمي الآمن والقابل للتوسع”.

مقارنة بين أبرز شبكات البلوكتشين

ارتفاع سعر عملة ترون (TRON) بنسبة 1.9% بعد إعلان خاصية رهنها على تطبيق Ledger يوم الخميس 16 تشرين الأول/أكتوبر 2025، المصدر: CoinMarketCap

كذلك، أشاد سيرافين ليون إنجل (Serafin Lion Engel) مؤسس Yield.Xyz بمزيج السيولة الوفيرة وإستراتيجيات الرافعة المالية المتاحة جميعُها في منصةٍ واحدة. وفقاً للتفاصيل الرسمية، يُوفر هذا التعاون أيضاً مكافآتٍ مزدوجة لراهني عملة ترون (TRON)، ما يسمح بتوزيع كلٍّ من مكافآت الكتل والتصويت مباشرةً بالعملة الأساسية. 

تفاعلت الأسواق مع كل هذا بشكلٍ إيجابي، حيث ارتفع سعر عملة ترون (TRON) بنسبة 1.8% إلى 0.32$، لتُصبح العملة الوحيدة بين أعلى 10 عملات رقمية تُحقق مكاسب يوم الخميس. ووفقاً لموقع CoinMarketCap، تصدّرت عملة سولانا (Solana-SOL) وعملة ريبل (Ripple-XRP) قائمة الخاسرين، بينما انخفض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) دون مستوى109,000 $، ما أضرَّ بالمزاج العام تجاه العملات البديلة الكبرى من الطبقة الأولى.

حركة سعر عملة ترون (TRON) تستفيد من دوران العملات المستقرة

مع تمديد إغلاق الحكومة الأمريكية أسبوعاً آخر، دفع المزاج العام السلبي المُستثمرين نحو الذهب (XAU) والأسهم الأمريكية، بينما ظل سوق الكريبتو مستقراً نسبياً بعد عمليات التصفية بقيمة 19 مليار دولار في 11 تشرين الأول/أكتوبر. وفي العادة، تستفيد عملة ترون (TRON) من دوران العملات المستقرة بشكلٍ كبير خلال فترات ضعف المزاج العام. 

فوفقاً لبيانات موقع Coindesk، تُعالج بلوكتشين ترون (Tron Blockchain) أكثر من 21.5 مليار دولار في تحويلات عملة تيثر (Tether) اليومية، وهي أكبرُ شبكة عملاتٍ مستقرة في العالم، وقد هيمنت على حوالي 28% من مجمل السوق في تموز/يونيو 2025.

مقارنة بين القيمة السوقية للعملات المستقرة

ارتفاع القيمة السوقية للعملات المستقرة عالمياً بنسبة 0.4% إلى 312.6 مليار دولار، المصدر: Coingecko

وبحسب موقع Coingecko، فقد ارتفعت القيمة السوقية للعملات المستقرة عالمياً بنسبة 0.4% إلى 312.6 مليار دولار بدعم من زيادة إصدار عملة تيثر (Tether) المبنية على بلوكتشين ترون (Tron Blockchain). وإلى جانب عمليات الرهن الجديدة من قِبلِ مستخدمي تطبيق Ledger، أدى النشاط المتزايد على البلوكتشين -نتيجة الطلب على العملات المستقرة- إلى زيادة ضغط الشراء على عملة ترون (TRON)، ما ساعد على حمايتها من الانخفاضات التي تعرّضت لها أسواق العملات البديلة الكبرى من الطبقة الأولى يوم الخميس.

نادين حداد
نادين حداد

نادين صحفية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، بعد خبرة 3 سنوات في تغطية الأخبار التقنية، انضمت في يوليوز 2025 إلى فريق النسخة العربية على منصة CoinSpeaker لنقل و مشاركة أهم أحداث و أخبار مجال البلوك تشين و العملات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا.

