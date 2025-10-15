نقاط رئيسية

تسوية فير تشمل مزاعم تهرّب ضريبي بقيمة 48 مليون دولار مرتبطةٍ بأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin)كانت بحوزته قبل تخليه عن الجنسية الأمريكية عام 2014.

تسمح الاتفاقية بإسقاط التهم بعد شهر واحد إذا أوفى فير بكافة التزاماته المالية تجاه جهات الادعاء العام ودائرة الإيرادات الداخلية (IRS).

قضية فير تنتهي وسَط تحولاتٍ سياسية واسعةٍ تشمل إسقاط لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعاوى قضائية ضد منصاتٍ رئيسية والعفو عن شخصيات كريبتو بارزة.

وفقاً لوزارة العدل الأمريكية (DOJ) والوثائق القضائية المنشورة بتاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر، وافق روجر فير (Roger Ver) -أحد أبرز شخصيات قطاع الكريبتو وأوائل داعمي عملة بيتكوين (Bitcoin) والملقب غالباً بـ”المبشر بالعملة” -على دفع نحو 49.9 مليون دولار لتسوية تُهَم تهرّب ضريبي واحتيالٍ عبر البريد الإلكتروني في الولايات المتحدة.

فتبعاً لوكالة رويترز (Reuters)، تمت التسوية بموجب اتفاقية تأجيل الملاحقات القضائية مع المدّعين الفيدراليين في لوس أنجلوس. وبموجب بنودها، يتعين على فير الوفاء بكافة التزامات الدفع والامتثال، بما فيها سداد الضرائب المتأخرة والعقوبات المدنية والفوائد المتراكمة لدى دائرة الإيرادات الداخلية (IRS).

سيتم إسقاط لائحة الاتهام بعد شهر واحد إذا امتثل فير لشروط الاتفاقية، ما يُجنبه عقوبة السجن وينهي النزاع القانوني الذي بدأ باعتقاله في إسبانيا عام 2024 بشأن مزاعم تهرّبه من سداد ضرائب متعلقةٍ بممتلكاته من عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمةٍ تتجاوز 48 مليون دولار قبل تخليه عن الجنسية الأمريكية عام 2014، حيث زعمت جهات الادعاء العام أن فير وشركاتِهِ أخفوا قيمة أصولهم الرقمية أثناء عملية الترحيل، وتلاعبوا بقيمتها الحقيقية في الإقرارات الضريبية.

وكان فير قد صرّح في عام 2024 بأن الحكومة الأمريكية كانت تستهدفه بسبب دعمه لعملة بيتكوين (Bitcoin) وليس بداعي التهرب الضريبي، وحاول فريقه القانوني الطعن في الدعاوى باعتبارها غير دستورية.

إدارة ترامب تُغيّر نهجها المتعلق بإنفاذ قوانين الأصول الرقمية

على الرغم من مناشداته السابقة هذا العام من أجل تدخلٍ رئاسي، لم يحصل روجر فير على عفو رئاسيّ لكنّه توصل إلى اتفاق في ظل بيئةٍ شهدت تراجعاً ملحوظاً في الإنفاذ الصارم لقوانين الكريبتو عقب إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيساً للبلاد، لتلقي هذه التطورات الضوء على التحولات السياسية الأخيرة بما فيها قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بإسقاط دعاوى قضائيةٍ ضد أبرز منصات الكريبتو، والعفو عن بعض أبرز شخصيات القطاع؛ بحيث تُجسّد اتفاقية فير تحوّلاً أوسع يوحي بتوفر أجواء أكثرَ ترحيباً بالمشاركين في قطاع الأصول الرقمية داخل الولايات المتحدة.

دور روجر فير (Roger Ver) كأحد روّاد المجال

بدأ روجر فير بدعم بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) مطلع عام 2011، ليُسهم في انتشارها باستثماره في عدد من شركات القطاع الرئيسية، وأبرزها شركتا Blockchain.com وبيتباي (BitPay) ومنصة كراكن (Kraken)، فضلاً عن دوره البارز في ظهور عملة بيتكوين كاش (Bitcoin Cash-BCH) نتيجة الانقسام الشبكي لبلوكتشين بيتكوين عام 2017، وترويجه لاستخدامها في عمليات الدفع، وقد ساهمَ حراك فير في تشكيل آراء القطاع بشأن اللامركزية وتحكّم المُستخدمين بالعملات الرقمية، وتطوير النهج الابتكاري لحلول الدفع والتسوية عبر البلوكتشين.