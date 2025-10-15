نقاط رئيسية:

حيتان عملة بيتكوين (Bitcoin) الجدد تتكبّد خسائرَ غير مُحققةٍ بعد موجة التصحيح الأخيرة.

المؤشر لا يبيّن بوضوح اتجاه السوق المقبل.

الصناديق الأمريكية المتداولة في البورصة (ETFs) تواصل نزيفها مع انخفاض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى ما دون حاجز 112,000$.

لم تنتهِ بعدُ حالة الغموض والتراجع الواسع الذي يُخيّم على السوق وسط موجة تصفيات عالية. والآن، يبدو أن حيتان عملة بيتكوين (Bitcoin) الجدد ستدفع بعاصفة التقلبات إلى مدى أبعد؛ وشارك الرئيس التنفيذي لشركة CryptoQuant -كي يونغ جو (Ki Young Ju)- في منشورٍ على منصة X يوم الثلاثاء الموافق 14 تشرين الأول/أكتوبر مُخططاً بيانياً لنسبة الأرباح غير المُحققة لدى حيتان عملة بيتكوين (Bitcoin) الجدد، والذي أظهرَ تحوّلهم إلى منطقة الخسارة.

Paper Bitcoin investors have just gone underwater. This doesn't tell us if it’s bullish or bearish, but one thing’s clear: volatility is coming. pic.twitter.com/SNtjSMYP3z — Ki Young Ju (@ki_young_ju) October 14, 2025

وتشير البيانات إلى أن هذه الحيتان تُسجّل خسائرَ غير محققةٍ بعد تراجع سعر الأصل من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 126,198$، وعلّق يونغ جو قائلاً: “مرحلة التقلبات قادمة”.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة CryptoQuant أن المؤشر المَعني لا يُمكنه التنبؤ باتجاه السوق المقبل. ففي حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2021، أدّى انخفاض نسبة الأرباح غير المحققة للحيتان الجديدة إلى رفع عمليات الشراء والتجميع، ما أسهم بدفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) لتجاوز أعلى مستوى سابق له إلى 68,000$.

وفي شباط/فبراير 2022، شهدت عملة بيتكوين (Bitcoin) وعموم قطاع الكريبتو عمليات بيع مكثفة بعدما هبط المؤشر إلى ما دون مستوى الصفر.

من الإيجابية إلى السلبية في تشرين الأول/أكتوبر

تحوَّل ما كان يُعرف بين المتداولين بتشرين الأول/أكتوبر الصاعد (Uptober) إلى الهابط، إذ دخلت عملة بيتكوين (Bitcoin) في دوّامة هبوطٍ حاد وسط توقعاتٍ بزيادة التقلبات، فقد تراجَع سعرُها صباح 14 تشرين الأول/أكتوبر إلى 111,569$.

وجاءت موجة البيع هذه بالتزامن مع تسجيل صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصات الأمريكية (Bitcoin Spot ETFs) خروجَ صافي استثماراتٍ بلغت 326.4 مليون دولار في 13 تشرين الأول/أكتوبر وفق بيانات Farside Investors. جاءت معظمُ هذه الاستثمارات الخارجة من صناديق GBTC وBITB وFBTC، في حين سجَّل صندوق IBIT التابع لشركة BlackRock ورود استثماراتٍ بقيمة 60.4 مليون دولار.

وفي الأسبوع السابق، حققت المنتجات الاستثمارية المرتبطة بعملة بيتكوين (Bitcoin) صافي استثماراتٍ واردة بلغت 2.71 مليار دولار. أما صناديق التداول الفوري (Spot ETFs) لعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH)، فقد سجّلت استثماراتٍ خارجة أكبرَ بلغت 428.5 مليون دولار، أتى معظمها من صندوق ETHA الذي شهدَ عمليات بيع بقيمة 310.1 مليون دولار، بينما انخفض سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بنسبة 4% إلى 3,990$.

وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر، شهدت منصة بينانس (Binance) إيداع ما مجموعه نحو 1.4 مليار دولار من عملة تيثر (Tether-USDT)، ما أعطى دفعة إيجابية مؤقتة للسوق. غيرَ أنه -وفقاً لبيانات CoinGlass- سجّلت أكبر منصة تداول في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية صافي استثماراتٍ خارجة تجاوزت 190 مليون عملة تيثر (Tether). في العادة، يشير خروج العملات المستقرة من منصات التداول المركزية إلى تصاعد مشاعر الخوف والريبة والشك لدى المستثمرين، ما يؤدي بطبيعة الحال إلى موجات بيع شاملةٍ في السوق.