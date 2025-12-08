تعافي سوق العملات الرقمية في ديسمبر بدعم من بيانات Coinbase

أبرز النقاط

تتوقع Coinbase أن يشكّل ديسمبر بداية تعافي سوق العملات الرقمية.



تشير المنصة إلى تحسّن السيولة مع وصول احتمالات خفض الفائدة إلى 92%.



يرى محللون أن بيتكوين قد تتداول دون قيمتها الفعلية بعد هبوط نوفمبر.



أصدرت منصة Coinbase تقريرًا بحثيًا اليوم أوضحت فيه أن ديسمبر بدأ بارتفاع كبير في السيولة العالمية. وأشارت الشركة إلى أن احتمالات خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي صعدت إلى 92٪ بحلول 4 ديسمبر، وهو تطور قد يساند تعافي الأصول عالية المخاطر.

كذلك أظهر مؤشر السيولة العالمي الذي تطوّره Coinbase تعافيًا واضحًا مع اقتراب نهاية 2025، مدعومًا بتوقعات تراجع قوة الدولار وما قد يضيفه ذلك من زخم للأسواق.

وكانت Coinbase قد تحدثت سابقًا عن إعادة تموضع في أكتوبر وضعف في نوفمبر، لكنها تصرّ الآن على أن انعكاس الاتجاه سيظهر في ديسمبر.

It’s beginning to look a lot like a recovery. We think crypto could be poised for a December recovery as liquidity improves, Fed cut odds jump to 92% (as of Dec 4), and macro tailwinds build. Here’s why:

• Liquidity is recovering

• The supposed “AI bubble” hasn’t burst… pic.twitter.com/CpbfijdKWQ — Coinbase Institutional 🛡️ (@CoinbaseInsto) December 5, 2025

سياسة الاحتياطي الفيدرالي وتقييم بيتكوين المنخفض

تناول تقرير Coinbase Institutional الشهري دور السياسة النقدية مع عودة الاحتياطي الفيدرالي إلى سوق السندات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأخيرة من التشديد الكمي قد تقترب من نهايتها.

هذا التحوّل عادةً ما يخفف ضغط السيولة، وهو ما يدعم أصولًا مثل بيتكوين. وذكر التقرير أن بيتكوين هبطت في نوفمبر بأكثر من ثلاث انحرافات معيارية عن اتجاهها خلال 90 يومًا، بينما بقيت الأسهم الأمريكية أقرب بكثير إلى مستوياتها الطبيعية.

كما أظهر حاملو المدى الطويل فترة نادرة من توزيع العملات، وتداولت منتجات الأصول الرقمية دون صافي قيمة أصولها للمرة الأولى هذا العام. وتشير هذه العوامل مجتمعة إلى احتمال بدء تعافٍ في ديسمبر.

لكن في المقابل، يرى المحلل “تيد بيلوز” أن عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات يتجه نحو أكبر مكاسب أسبوعية له منذ يونيو 2025. وأضاف: “رغم خفض الفائدة، ما زال عائد السندات فوق 4٪”، معتبرًا أن ذلك “ليس إشارة جيدة للأصول عالية المخاطر.”

تغيّرات في مؤشرات العملات البديلة والعملات المستقرة

تشير بيانات صادرة عن Altcoin Vector إلى وجود تباين بين هيمنة العملات المستقرة وأداء العملات البديلة. فالفترات التي بلغت فيها هيمنة USDT ذروتها كانت تسبق عادةً انتقال السيولة من العملات المستقرة إلى الأصول الأعلى مخاطرة.

The divergence between Stablecoins dominance and Alts is a clean risk-on/risk-off signal: 🔹Risk-off: USDT dominance rises while alts fall, classic capital-preservation.

🔹Risk-on: alt dominance rises while USDT drops, liquidity shifts toward risk. Every time stablecoin… pic.twitter.com/UjmTs2qXjV — Altcoin Vector (@altcoinvector) December 4, 2025

وخلال الأسابيع الماضية، بدأت قوة العملات المستقرة تُظهر علامات تعب، بينما حافظت العملات البديلة على تماسكها. ويُعد ذلك إشارة مبكرة إلى احتمال عودة المستثمرين إلى السوق فور استقرار بيتكوين.

أخيرَا، إذا استمر هذا التحوّل، فمن المرجّح أن تسلك العملات البديلة المسار المألوف نفسه من التسارع السريع مع توجه السيولة نحو الأصول عالية المخاطر.