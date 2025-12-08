خطوة تاريخية: بنك BPCE الفرنسي يُعلن عن السماح لعملائه بالاستثمار المباشر في العملات المشفرة

أبرز النقاط:

يتيح BPCE لمليوني عميل شراء بيتكوين وإيثريوم وسولانا وUSDC مباشرة عبر تطبيقاته بدءًا من 8 ديسمبر.

يبدأ الإطلاق في أربع بنوك إقليمية، على أن يشمل 29 بنكًا بالكامل بحلول عام 2026.

يأتي هذا التحرك بالتزامن مع دفع فرنسا نحو تطبيق لوائح MiCA وبحث ضريبة جديدة على “الثروة غير المنتجة” تشمل الأصول الرقمية.

تتيح مجموعة BPCE، عملاق البنوك في فرنسا بحجم أصول يتجاوز تريليون يورو وثاني أكبر مؤسسة مالية في البلاد، لعملائها بدءًا من الاثنين 8 ديسمبر شراء بيتكوين وإيثريوم وسولانا وUSDC مباشرة عبر تطبيقات الهاتف. وتمثل هذه الخطوة، التي كشفتها منصة The Big Whale، أحد أبرز التحركات في أوروبا لدمج معاملات العملات الرقمية داخل البنوك والبنية المالية التقليدية.

🔴 EXCLUSIVE @TheBigWhale_: BPCE now lets customers buy crypto assets. Starting this Monday, the French bank’s customers will be able to purchase BTC, ETH, SOL, and USDC: https://t.co/J2C4UnWi68@GroupeBPCE, one of Europe’s leading banks, is rolling out this service in a first… pic.twitter.com/3olRgVoot4 — Raphaël Bloch 🐳 (@Raph_Bloch) December 6, 2025

وفق تقرير حصري من رافاييل بلوخ، الشريك المؤسس لشركة التحليلات TheBigWhale، يبدأ الإطلاق يوم الاثنين 8 ديسمبر عبر أربع بنوك إقليمية من أصل 29، ليستهدف نحو مليوني عميل في المرحلة الأولى.

كما تشمل البنوك الأولى المنضمة للخدمة Banque Populaire Île-de-France وCaisse d’Épargne Provence-Alpes-Côte d’Azur، بينما يخطط BPCE لتوسيع الإتاحة لباقي بنوكه الإقليمية في عام 2026، اعتمادًا على نتائج الأداء في الدفعة الأولى.

ستجري عمليات شراء وبيع العملات الرقمية داخل تطبيقات BPCE عبر حساب جديد للأصول الرقمية برسوم شهرية تبلغ 2.99 يورو، وبعمولة تداول نسبتها 1.5%. وتدير الخدمة شركة Hexarq التابعة للمجموعة بعد حصولها العام الماضي على ترخيص PSAN الذي يتيح تقديم خدمات الأصول الرقمية وفق متطلبات الامتثال المشددة في فرنسا.

تنفيذ إطار MiCA

يتزامن هذا الإطلاق مع تسارع تطبيق لائحة MiCA في دول الاتحاد الأوروبي، إذ برزت فرنسا كإحدى أكثر الدول نشاطًا في استقطاب الشركات العالمية. وكانت منصة Gemini الأمريكية من أوائل البورصات التي حصلت على الموافقات اللازمة، إذ وسّعت خدماتها إلى فرنسا في نوفمبر 2024.

وجاء التحول التنظيمي في فرنسا بالتوازي مع نقاش سياسي متصاعد حول ضريبة جديدة على الثروة الرقمية. فقد وافقت الجمعية الوطنية في أواخر أكتوبر 2025 بفارق ضيق بلغ 163 مقابل 150 صوتًا على مقترح يفرض ضريبة على “الثروة غير المنتجة” التي تشمل الأصول الرقمية، وهو مقترح قدّمه النائب جان-بول ماتاي. ويخضع المقترح حاليًا لمراجعة مجلس الشيوخ ضمن نقاشات ميزانية 2026.

إلا أنه في حال إقراره، ستدخل الضريبة حيّز التنفيذ في 1 يناير 2026. وكان مجلس الشيوخ قد مرّر ميزانية 2025 في فبراير من العام نفسه، لكن تعديل ضريبة الكريبتو ظهر فقط في المداولات اللاحقة، لتتوقف نتيجته النهائية الآن على قرار المجلس في الجلسات المقبلة.