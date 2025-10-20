انهيار عملة ريبل XRP: تصفية عقود تداول بمليارات الدولارات بعد هبوط السعر إلى 2.20 دولار

أبرز النقاط:

هبطت عملة XRP إلى 2.20 دولار قبل أن ترتد إلى 2.35 دولار وقت النشر.

تمت تصفية عقود بقيمة 1.9 مليار دولار في البورصات خلال 12 يومًا فقط.

يشير نمط الوتد الهابط إلى احتمال حدوث تعافٍ، مع مستوى مقاومة قرب 2.50 دولار.

تتداول عملة XRP حاليًا عند 2.35 دولار مرتفعة بأكثر من 6٪ خلال 24 ساعة، بعد أسبوع شديد التقلب شهد هبوطها من 2.50 إلى 2.20 دولار. ورغم هذا الارتداد، ما زالت XRP منخفضة بنحو 25٪ خلال الشهر الماضي، وتُتداول على بعد نحو 39٪ من أعلى مستوى تاريخي لها عند 3.84 دولار.

ووفقًا لبيانات CryptoQuant، تمثل هذه الحركة إعادة ضبط كاملة للسوق، إذ جرى التخلص من المراكز المضاربية على نطاق واسع. فبين 6 و18 أكتوبر، تراجع إجمالي العقود المفتوحة لعقود XRP الآجلة بنسبة 65.5٪، من 2.9 مليار دولار إلى مليار دولار واحد فقط.

1.9 مليار دولار من التصفيات

تمثل هذه الحركة تصفية ضخمة بقيمة 1.9 مليار دولار وخروجًا كبيرًا لرؤوس الأموال من سوق المشتقات. وقد كانت بينانس، أكبر منصة لعقود XRP الآجلة، الأكثر تضررًا، إذ انخفضت قيمة العقود المفتوحة لديها من 1.32 مليار دولار إلى 480 مليون دولار.

ويصف محللو CryptoQuant ما حدث بأنه سلسلة من “تصفيات المراكز الطويلة”، حيث أدى الهبوط الأولي في السعر إلى تصفية قسرية للمراكز ذات الرافعة المالية العالية، مما زاد من ضغط البيع ودفع السوق إلى مزيد من الهبوط في حلقة متسلسلة.

توقع سعر XRP: تحليل بياني

يُظهر الرسم البياني لمدة 4 ساعات لعملة XRP تشكّل نمط الوتد الهابط، وهو عادةً إشارة إلى انعكاس صعودي محتمل. وبعد اختبار الحد السفلي للنطاق قرب 2.20 دولار، بدأت العملة في التحرك تدريجيًا نحو الحد العلوي عند نحو 2.35 دولار.

يُلاحظ وجود مستوى مقاومة فوري عند 2.50 دولار، وتجاوزه قد يفتح الطريق نحو 2.75 و3.10 دولار. في المقابل، تقع مستويات الدعم عند 2.10 و1.90 دولار، وكسرها قد يُعيد الزخم السلبي ويدفع السعر نحو 1.70 دولار.

من جانب آخر، تظهر مؤشرات الزخم حالة حياد، إذ يسجل مؤشر القوة النسبية (RSI) نحو 44.48 ما يشير إلى إمكانية تعافٍ طفيف، بينما يتحرك مؤشر MACD قرب الصفر، ويُظهر مؤشر تدفق الأموال (CMF) بقيمة +0.04 تدفقًا بطيئًا لرؤوس الأموال بعد موجة خروج قوية.

ويصف محللو CryptoQuant الوضع الحالي بأنه إعادة ضبط كاملة للسوق، ما يشير إلى أن السوق وصل إلى قاعدة أكثر استقرارًا. ورغم وجود العملة عند مرحلة مفصلية، تظل XRP من بين أفضل العملات الرقمية للاستثمار في عام 2025 بعد أن حققت ارتفاعًا يفوق 300٪ خلال العام الماضي.