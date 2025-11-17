أبرز النقاط

صرّح تشانغبينغ تشاو “CZ” أن أيّ غرامة يتم ردّها ستُستثمر داخل الولايات المتحدة.

خبراء قانونيون يشيرون إلى أن الغرامة تخص شركة Binance وليس “CZ” شخصيًا.

الفريق القانوني لـ “CZ” ينفى علنًا الشائعات حول إجراء أي مدفوعات العملات الرقمية مقابل العفو.

صرّح الشريك المؤسِّس لمنصة Binance “تشانغبينغ تشاو” المعروف بـ CZ، أنه في حال أعادت الحكومة الأمريكية أي جزء من التسوية البالغة 4.3 مليارات دولار التي دفعتها شركته فسوف يعيد استثمار المبلغ داخل الاقتصاد الأمريكي. وتأتي هذه التصريحات بعد أن حصل على عفو رئاسي في أكتوبر.

أقرّ “تشاو” عبر منصة X بأن طلب استرداد الغرامة قد يبدو مبالغًا فيه، خاصة أنه ممتن بالفعل لقرار العفو. كما أوضح أنه لم يتقدم بأي طلب من هذا النوع حتى الآن لكنه قال إنه إذا حصل على أي مبلغ مسترد فسيُستخدم لخدمة الاقتصاد الأمريكي كتعبير عن الامتنان.

ah, delicate question. 1. I appreciate the pardon already. There is a balance in asking for more vs "what is fair" vs appreciate what you got already. 2. IF we get any refund, we will be investing that in America anyway, to show our appreciation. Haven't asked yet, I think🙏 — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) November 17, 2025

هل سيسترد CZ مبلغ الـ 4.3 مليار دولار؟

بدأ النقاش من سؤال علني طرحه مستشار البلوكشين “آندي ليان”. ويرى بعض المراقبين أن العفو الرئاسي يلغي الإدانة وبالتالي يفترضون أن الغرامة الضخمة لم تعد قائمة.

لكن من المهم الإشارة إلى أن غرامة الـ4.3 مليارات دولار فُرضت على شركة Binance نفسها بسبب عدم امتثالها لقوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات. أما العفو الرئاسي فينطبق على المسؤولية الجنائية للأفراد وليس بالضرورة على التسويات المالية التي تخص الشركات.

وبناءً على ذلك، يرى العديد من المحللين القانونيين أن الغرامة ما تزال ملزمة قانونيًا ما لم يتم الطعن فيها وإسقاطها عبر الإجراءات القضائية المناسبة.

رفض شائعات “المدفوعات عبر العملات الرقمية”

أثار العفو الرئاسي الذي منحه دونالد ترامب لتشانغبينغ تشاو “CZ” موجة كبيرة من التدقيق والجدل. ويرى منتقدون أن هذا العفو يطرح تساؤلات خطيرة حول تضارب المصالح وعدالة تطبيق القوانين التنظيمية.

وزعم البعض أن تشاو أو Binance قد دفعا سرًا لترامب بالعملات الرقمية مقابل الحصول على العفو. لكن “تيريزا غودي” غيّين التي قادت فريق الدفاع الأميركي عن تشاو نفت هذه الادعاءات بشكل قاطع خلال مقابلة حديثة مع الخبير أنتوني بومبلانو، مؤكدة أنه لا وجود لأي “مدفوعات العملات الرقمية” مقابل العفو.

Thanks for having me @APompliano and allowing some truth about @cz_binance to get some air time. It may be impossible to correct all the many false narratives and expose all the injustice, but I’ll try ⚖️🇺🇸 https://t.co/4pIOYY4pxn — Teresa Goody Guillén (@teresagoody) November 15, 2025

كما أوضحت “غيّين” أن أيّ تحويل كبير بالعملات الرقمية سيكون ظاهرًا للجميع على البلوكشين مضيفة أن تشاو لم يحاول يومًا شراء النفوذ لا قبل المحاكمة ولا خلالها ولا بعدها.

كما سبق للرئيس ترامب أن رفض هذه الشائعات، مؤكدًا أنه لا يعرف CZ شخصيًا ومشيرًا إلى أن العفو جاء لتصحيح ما وصفه بـ“الحملة غير العادلة” التي شنّتها الإدارة السابقة ضد قطاع العملات الرقمية.

يُذكر أن العفو صدر بعد أن اعترف CZ في عام 2023 بمخالفة قانون السرية المصرفية الأميركي بسبب ثغرات مكافحة غسل الأموال في منصّة Binance. وقد قضى أربعة أشهر في السجن ودفع غرامة شخصية قدرها 50 مليون دولار.