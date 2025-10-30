أبرز النقاط

أرست الصفقة إطارًا لإنشاء سوق خيارات عملات رقمية بين البنوك، مع سعي المؤسسات إلى تعرضٍ منظم للأصول الرقمية.

عملاء بنك DBS تداولوا أكثر من مليار دولار في خيارات ومنتجات مالية مهيكلة للعملات الرقمية خلال النصف الأول من عام 2025، مع نمو ربع سنوي بنسبة 60٪ في حجم التداول.

تسعى شركات كبرى في مجال الكريبتو مثل Crypto.com للحصول على تراخيص مصرفية فدرالية، بدعم تنظيمي متزايد من إدارة ترامب.

نفّذ بنك DBS وغولدمان ساكس (GS)، وهما من أكبر المؤسسات المالية في العالم، أول صفقة خيارات عملات رقمية خارج البورصة (OTC) بين بنكين، في خطوة تمثل تقدمًا كبيرًا نحو دمج تداول الأصول الرقمية في النظام المالي التقليدي.

شملت الصفقة خيارات نقدية التسوية على البتكوين والإيثريوم، صُممت لمساعدة البنكين على التحوّط من التعرض لمخاطر المنتجات المرتبطة بالكريبتو. ووفقًا لموقع CoinDesk، تعكس هذه الصفقة أدوات إدارة المخاطر التقليدية، وتوفّر حلول تحوّط مخصصة للمستثمرين المحترفين.

قال جاكي تاي، رئيس قسم التداول والهيكلة في بنك DBS:

“يبحث المستثمرون المحترفون عن منصات آمنة وموثوقة تُدار باحتراف لبناء محافظهم من الأصول الرقمية. وتُظهر صفقتنا مع غولدمان ساكس كيف يمكن للمؤسسات المصرفية نقل أفضل ممارسات التمويل التقليدي إلى منظومة الأصول الرقمية.”

كما كشف بنك DBS أن عملاءه نفذوا صفقات خيارات وأوراق مالية مهيكلة للعملات الرقمية بقيمة تتجاوز مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مع نمو في حجم التداول بنحو 60٪ على أساس ربعي.

غولدمان ساكس تتوقع ارتفاع الطلب المؤسسي على مشتقات الكريبتو

تُعد غولدمان ساكس من أوائل مؤسسات وول ستريت التي قدّمت مشتقات العملات الرقمية للعملاء المؤسسيين، وقالت إن هذه الصفقة تمثل مرحلة جديدة في تطور أسواق الأصول الرقمية.

يسهم التعاون مع بنك DBS في وضع أساسٍ لسوق خيارات بين البنوك للعملات الرقمية، مع توقع زيادة الطلب من المؤسسات المالية الساعية إلى تعرض منظم ومتوافق للأصول المشفرة.

قال ماكس مينتون، رئيس قسم الأصول الرقمية في غولدمان ساكس لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ:

“تمثل هذه الصفقة تطورًا لسوق بين البنوك لخيارات العملات الرقمية خارج البورصة (OTC) بنظام التسوية النقدية، ونتوقع استمرار النمو مع ازدياد نشاط المستثمرين المؤسسيين.”

وفي الوقت نفسه، تسعى شركات كبرى في مجال الكريبتو إلى الاندماج بشكل أعمق مع النظام المصرفي الأمريكي. ففي 24 أكتوبر، انضمت Crypto.com إلى كل من Circle وBitGo وRipple Labs في السعي للحصول على تراخيص مصرفية فدرالية. كما أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثير للجدل بالعفو عن مؤسس بينانس تشانغبينغ تشاو (CZ) يؤكد الدعم التنظيمي المتزايد لشركات العملات الرقمية في الولايات المتحدة.