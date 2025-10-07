أبرز النقاط

يشمل برنامج المكافآت العقود الذكية والتطبيقات الإلكترونية، وتختلف قيمة الجوائز حسب درجة خطورة الثغرة الأمنية.

تمكنت منصة إيميون فاي (ImmuneFi) من حماية أكثر من 190 مليار دولار من أموال المستخدمين، ودفعت ما يزيد على 120 مليون دولار للباحثين الأمنيين.

شهد قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) نحو 144 عملية اختراق ناجحة خلال عام 2025، بينما انخفضت الخسائر بنسبة 37% لتصل إلى 509 ملايين دولار خلال الربع الثالث.

تُعَدّ منصة كامينو (Kamino)، وهي من أبرز منصات التمويل اللامركزي (DeFi) على شبكة سولانا (Solana)، واحدة من الجهات الرائدة في هذا المجال. أعلنت المنصة عن أكبر برنامج مكافآت لاكتشاف الثغرات الأمنية على الشبكة حتى الآن، وذلك بالشراكة مع إيميون فاي (ImmuneFi)، وهي منصة متخصصة في الأمن السيبراني التحفيزي في مجالات الكريبتو والتمويل اللامركزي وweb3. يبدأ برنامج المكافآت يوم الاثنين 6 أكتوبر، من دون تحديد موعد نهائي حتى الآن.

ينقسم البرنامج إلى فئتين رئيسيتين: العقود الذكية والمواقع والتطبيقات وتُمنح أعلى المكافآت للعقود الذكية وفقًا لمستوى خطورة التهديد: حرجة، عالية، ومتوسطة.

أي ثغرة حرجة يتم الإبلاغ عنها ستكافئ الباحث الأمني بنسبة 10% من إجمالي الأموال المتأثرة مباشرة، بحدٍّ أقصى 1.5 مليون دولار، وبحدٍّ أدنى 150 ألف دولار لتشجيع المساهمين.

أما الثغرات عالية ومتوسطة الخطورة في العقود الذكية، فتصل مكافآتها إلى 100 ألف دولار و10 آلاف دولار على التوالي.

وفيما يخص المواقع والتطبيقات الإلكترونية، فستُمنح مكافآت تصل إلى 50 ألف دولار للثغرات الحرجة و10 آلاف دولار للثغرات عالية الخطورة.

قبل هذه الشراكة مع إيميون فاي، كانت كامينو تستضيف برامج مكافآتها بشكلٍ داخلي لمدة ثلاث سنوات، ما أدى إلى تحسينات كبيرة في مستوى الأمان. كما يعتمد البروتوكول على كود مفتوح المصدر يمكن التحقق منه علنًا، إلى جانب أكثر من 18 تدقيقًا أمنيًا سابقًا وبُنى موثقة على السلسلة (onchain builds)، ما يجعل الأمان أولوية قصوى لديها.

1/ In collaboration with @immunefi, Kamino is launching the largest bug bounty in Solana DeFi—worth up to $1.5M A major step forward in reinforcing Kamino’s security framework 🧵 https://t.co/Kl4DG4pL9o pic.twitter.com/V8XVsP1Cnt — Kamino (@kamino) October 6, 2025

وجاء في منشور المنصة بتاريخ 6 أكتوبر: “من خلال هذه الشراكة، سيتم اختبار عقود كامينو بواسطة أكبر شبكة من الباحثين الأمنيين في هذا المجال.”

وتجدر الإشارة إلى أن إيميون فاي تمتلك سجلًا قويًا في خدمات الأمان على مستوى القطاع. فبحسب منشور كامينو، نجحت المنصة في حماية أكثر من 190 مليار دولار من أموال المستخدمين، ودفعت أكثر من 120 مليون دولار مكافآت للخبراء الأمنيين المستقلين، بعد اكتشافها عددًا هائلًا من الثغرات الحرجة التي لم تتمكن عمليات التدقيق التقليدية من رصدها.

الاختراقات الأمنية في قطاع DeFi خلال عام 2025

رغم أن إيميون فاي (ImmuneFi) ساهمت بشكل مباشر في منع عدد كبير من الهجمات بفضل برامج مكافآتها على اكتشاف الثغرات، فإن العديد من مشاريع التمويل اللامركزي (DeFi) تكبّدت خسائر ضخمة بسبب ثغرات استُغلت قبل اكتشافها عبر عمليات التدقيق الخاصة أو المستقلة.

وفقًا لعدة مصادر، سُجل نحو 144 اختراقًا ناجحًا في مشاريع DeFi خلال عام 2025. فقد شهد الربع الأول 38 حادثة، والربع الثاني نحو 75 حادثة، بينما تراجع العدد في الربع الثالث إلى 31 حادثة تقريبًا.

ومع ذلك، انخفضت خسائر الاختراقات في سوق الكريبتو بنسبة 37% خلال الربع الثالث لتصل إلى 509 ملايين دولار، بحسب Cointelegraph. لكن شهر سبتمبر شهد ارتفاعًا قياسيًا في حوادث الاختراق التي تجاوزت قيمتها المليون دولار، خاصة في منصات التداول ومشاريع DeFi.

أما في أغسطس، فقد سُجِّلت زيادة للشهر الثالث على التوالي في عدد الهجمات، وفقًا لتقرير Coinspeaker. كما أظهر تقرير آخر في يوليو أن الخسائر تجاوزت 2.1 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025 نتيجة لأكثر من 75 عملية اختراق في مجال العملات الرقمية. ومن بين هذا المجموع، كان 357 مليون دولار في أبريل وحده، وهو رقم يفوق ما سُجل في مايو بنحو 11 ضعفًا.