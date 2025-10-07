محللو وول ستريت يبدؤون تغطية شركة Figure Technology بتقييمات متفائلة

أبرز النقاط

تصدّرت “بيرنشتاين” بتحديد سعر مستهدف يبلغ 54 دولارًا وتقييم تفوق الأداء، مشيرةً إلى ريادة شركة Figure في مجال الإقراض القائم على البلوكشين لمنتجات HELOC.

تمتلك المنصة المالية حاليًا 13٪ من سوق القروض العقارية غير المصرفية، مع قروض منشأة بقيمة 5 مليارات دولار خلال عام 2024.

ظهرت آراء متباينة بين المحللين، إذ صنّفت بعض المؤسسات السهم بتقييم محايد، معتبرة أن السعر الحالي 42.77 دولارًا يعكس تقييمًا عادلًا للسهم.

بدأ محللون من مؤسسات مالية بارزة، من بينها بنك أوف أمريكا وبيرنشتاين وجولدمان ساكس، تغطية منصة التكنولوجيا المالية القائمة على البلوكشين Figure Technology Solutions.

ووفقًا لبيانات من موقع The Fly، فقد بدأ محللو جولدمان ساكس وبايبر ساندلر وبيرنشتاين وميزوهو وكيف برويت ونيدهام تغطيتهم في 6 أكتوبر بتقييم متفائل للسهم. في المقابل، شرعت مؤسسات مثل أوتونوموس وجيفريز وبنك أوف أمريكا في تغطية السهم بتقييم محايد.

بدأ سهم Figure التداول في سوق ناسداك بتاريخ 11 سبتمبر، حيث حددت الشركة السعر الابتدائي عند 25 دولارًا للسهم الواحد، مع طرح 31.5 مليون سهم من الفئة (A) العادية.

حتى وقت نشر هذا التقرير، يتم تداول سهم FIGR عند نحو 42.77 دولارًا.

وول ستريت تضع أهداف سعرية جريئة لسهم FIGR

ذكر محللو بيرنشتاين في مذكرة موجهة للمستثمرين أنهم حددوا سعرًا مستهدفًا لسهم FIGR عند 54 دولارًا مع تصنيف تفوق الأداء، بينما منحت بايبر ساندلر تقييمًا مشابهًا بقيمة 50 دولارًا. في المقابل، أبقت جولدمان ساكس على تقييم متفائل لكنها حددت الهدف عند 42 دولارًا، في حين صنّفت جيفريز السهم بتقييم احتفاظ وسعر مستهدف 40 دولارًا.

يُعدّ محللو بيرنشتاين الأكثر تفاؤلًا، إذ وصفوا شركة Figure بأنها رائدة في السوق وتتمتع بميزة التحرك المبكر.

كما أشاروا إلى توقعات بنمو قوي خلال السنوات المقبلة؛ فقد قدّمت الشركة في عام 2024 أكثر من 5 مليارات دولار من قروض الملكية العقارية (HELOC)، وهو ما يمثل نحو 13٪ من السوق الأمريكية للشركات غير المصرفية. وتتوقع بيرنشتاين أن تستحوذ Figure على 25٪ من هذا السوق بحلول عام 2027.

لم يرَ محللو أوتونوموس وجيفريز وبنك أوف أمريكا نفس فرص الصعود التي أشار إليها نظراؤهم في جولدمان ساكس وبايبر ساندلر وبيرنشتاين وميزوهو وكيف برويت ونيدهام. فقد صنّف كلٌّ من بنك أوف أمريكا وأوتونوموس سهم FIGR بتقييم محايد، مع تحديد السعر المستهدف عند 41 دولارًا، بينما منحت جيفريز السهم تقييم احتفاظ معتبرةً أنه مُسعَّر حاليًا بشكل عادل.