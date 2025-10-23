الديمقراطيون يطالبون بتفسير حول توسّع إمبراطورية ترامب في عالم العملات الرقمية

أبرز النقاط:

الديمقراطيون يطالبون بتفاصيل حول ممتلكات ستيف ويتكوف من العملات الرقمية وصلاته بمشروعات ترامب.

دور ويتكوف في الشرق الأوسط يتقاطع مع روابط شركة World Liberty Financial في الإمارات.

إمبراطورية عائلة ترامب في العملات الرقمية حققت أكثر من مليار دولار من الأرباح.

يضغط الديمقراطيون في مجلس الشيوخ للحصول على إجابات بشأن توسّع مشاركة الرئيس دونالد ترامب في قطاع العملات الرقمية.

فقد وجّهوا رسالة إلى ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لترامب في الشرق الأوسط، طالبوه فيها بالكشف عن تفاصيل ممتلكاته الشخصية من العملات الرقمية وصلاته بالمشروعات المرتبطة بترامب.

الرسالة التي قادها السيناتور آدم شيف ووقّعها ثمانية ديمقراطيين، أشارت إلى أن استمرار ويتكوف في امتلاك حصص في شركة World Liberty Financial) WLFI) وشركات عملات رقمية أخرى قد يشكّل انتهاكًا لقوانين الأخلاقيات الفيدرالية.

وحذّر المشرّعون من تضارب محتمل بين مهامه الدبلوماسية ومصالحه المالية، خصوصًا وأن شركة WLFI تربطها علاقات تجارية مع الإمارات العربية المتحدة.

وجاء في نص الرسالة:

“طالما أنك تحتفظ بحصة ملكية أو مصلحة مالية شخصية في شركة World Liberty Financial، فإنك قد تستفيد من أي زيادة في قيمة الشركة أو أرباحها، بما في ذلك من خلال مبيعات أو شراكات مع جهات أجنبية قد تتعامل معها بصفتك الرسمية كمبعوث خاص.”

الارتباط الإماراتي بقيمة ملياري دولار

تُظهر إفادة ويتكوف الأخلاقية المؤرخة في 13 أغسطس أنه لا يزال يمتلك أسهماً في شركات World Liberty Financial) WLF) وWC Digital Fi LLC وSC Financial Technologies LLC، وذلك بعد أشهر من تصريحه بأنه “تخلّى بالكامل” عن حصصه في الشركة. وطالب أعضاء مجلس الشيوخ منه الرد قبل 31 أكتوبر.

وأعربت الرسالة عن قلقها بشأن استثمار بقيمة ملياري دولار أجرته شركة إماراتية تُدعى MGX في منصة Binance باستخدام العملة المستقرة الخاصة بـWLFI المسماة USD1، وهي صفقة تزامنت تقريبًا مع اتفاق شراكة بين الولايات المتحدة والإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويرى الديمقراطيون أن هذا التوقيت يثير شبهات حول تضارب محتمل بين مهام ويتكوف الدبلوماسية ومصالحه التجارية الخاصة.

توسّع إمبراطورية ترامب في العملات الرقمية

كشف تقرير لصحيفة فايننشال تايمز أن المشروعات المرتبطة بترامب في مجال العملات الرقمية حققت أكثر من مليار دولار من الأرباح خلال العام الماضي.

فقد باعت شركة World Liberty Financial وحدها مليارات من الرموز الرقمية، من بينها USD1 وWLFI، ما ولّد إيرادات بمئات الملايين من الدولارات. كما أعلن ترامب شخصيًا عن دخل بلغ 57.3 مليون دولار من هذه الشركة.

كما تساءلت الرسالة عمّا إذا كان ويتكوف قد حصل على استثناءات أخلاقية تسمح له بالمشاركة في محادثات قد تفيد شركة WLFI، محذّرة من أن مجرد ظهور تضارب في المصالح يمكن أن يضر بثقة الرأي العام.

\51ذش

كما روّج ترامب منذ عودته إلى المنصب لسياسات داعمة لقطاع العملات الرقمية، إذ استبدل عددًا من الجهات الرقابية بمسؤولين متعاطفين مع الصناعة، وخفّف من إجراءات الإنفاذ، وسمح للأمريكيين باستثمار أموال التقاعد في العملات الرقمية.

ويرى المنتقدون أن هذه الخطوات عزّزت ثروة الرئيس الشخصية وأضعفت الفصل بين المصلحة العامة والأعمال الخاصة.