نقاط رئيسية

منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر، نقل الحوت 5,352 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمةٍ تقارب 600 مليون دولار إلى منصات تداول رئيسية، ما يوحي باستمرار المزاج العام السلبي.

متداول آخر يُعرف باسم “حوت ترامب المطلع” استفاد مادياً من الانهيار بعد فتحه صفقة مضاربةٍ على الانخفاض بقيمة 1 مليار دولار في توقيتٍ مثير للريبة مع بدء الانتكاسة مباشرةً.

يتم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) عند 108,079$ مُسجّلة خسائرَ أسبوعية بنسبة 2.16%، فيما يتابع المتداولون تحركات الحيتان (كبار المستثمرين) بحثاً عن مؤشراتٍ محتملةٍ لوجهتها السعرية التالية.

عاد الحوت (أحد كبار اللاعبين) الذي توقّع بدقةٍ توقيت انهيار أسواق الكريبتو في 11 تشرين الأول/أكتوبر مجدداً ليراهن علناً على انخفاض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بنقله كمياتٍ كبيرةً منها إلى المنصات وفتح صفقات مضاربة على الانخفاض؛ فمؤخراً، أفادت منصة Lookonchain بأن محفظة الحوت المسماة BitcoinOG(1011) ارتبطت بنقل 100 عملة بيتكوين (Bitcoin) إضافيةٍ إلى منصة كراكن (Kraken) بقيمة سوقية تقارب 10.81 مليون دولار.

وحتى يوم أمس 22 تشرين الأول/أكتوبر، يحتفظ هذا الحوت بصفقة مضاربةٍ على الانخفاض بقيمة 140 مليون دولار على منصة هايبرليكويد (Hyperliquid)، وهي قيمةٌ كبيرة وإن كانت تقل عن قيمة صفقة نظيره BitcoinOG التي فتحها قبلها بساعاتٍ بنحو 87 مليون دولار وفقاً لمنشورات منصة Lookonchain. وتبعاً لموقع BeInCrypto، وصل مستوى تصفية صفقة الحوت إلى 123,282$ قبل أن يبادر إلى خفض مضاعف الرافعة المالية.

بشكلٍ عام، قام الحوت الملقب بـ “حوت انهيار 11-10” بإيداع ما مجموعه 5,352 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمةٍ توازي 600 مليون دولار في منصات كراكن (Kraken) وبينانس (Binance) وكوينبيس (Coinbase) وهايبرليكويد (Hyperliquid) منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر.

حيتان عملة بيتكوين (Bitcoin) بين انهيار 11-10 وشبهات التداول بناءً على معلومات خاصة

كشف تقرير منصة Arkham Intelligence أن لاعباً كبيراً يُشار إليه حالياً باسم “حوت ترامب المطلع” قد حقق مكاسب جمّة بمسارعته إلى فتح صفقة مضاربةٍ على انخفاض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) بقيمةٍ تتجاوز المليار دولار قبل انهيار السوق مباشرة، ما أدى إلى موجة تصفية غير مسبوقة للصفقات بقيمة 19 مليار دولار.

وبإمكان المشاركين في السوق ممّن يتمتعون بوصولٍ إلى معلومات تخفى على غيرهم استغلال معرفتهم الحصرية بها لعقد مراهناتٍ غير متكافئةٍ وتحقيق المكاسب منها. ومع وجود تاريخ من العمليات المشبوهة، قد يبدأ متداولون آخرون بنسخ صفقات عناوين محافظ مثل BitcoinOG(1011) و”حوت ترامب المطلع”، على أمل الاستفادة ممّا يعتبرونه رهاناً غير متكافئ.

ومن المثير للاهتمام أنه إذا قام الكثيرون بنسخ هذه الصفقات وفق عدد كافٍ، فقد تتحوّل إلى ما يُشبه “النبوءة التي تتحقق من تلقاء نفسها”، لتتأثر تحركات الأسعار بها بقوة.

حالياً، يتم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) عند 108,079$ بأحجام تداول بلغت 94 مليار دولار في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وخسائرَ بلغت 2.16% خلال الأيام السبعة الماضية، ما يُوحي بآفاق غير مبشرة في المدى المنظور إذا فشل السعر في الاستمرار بالارتفاع.

مع ذلك، يرى مستثمرو كريبتو بارزون -كمؤسس منصة بينانس (Binance) تشينجبينج تشاو (Changpeng Zhao)- أن المستقبل مشرق أمام العملة الرقمية الرائدة، ويتوقع أن تتجاوز القيمة السوقية لعملة بيتكوين (Bitcoin) نظيرتها للذهب في نهاية المطاف رغم انطلاقة سعر الذهب القوية الأسبوع الماضي.