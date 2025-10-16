وبالنسبة للمتداولين مُنتظري هذه التغريدة لإعادة إحياء أجواء عام 2021، فقد برَز منافسٌ قويٌّ آخر مهمته إعادة تعريف مفهوم الطاقة الحقيقية: إنها عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI).

فهذا النوع من الطاقة يلقى رواجاً قوياً؛ فبمجرّد أن استشعر حوتٌ واحدٌ هذه الفرصة مؤخراً، سارع إلى شراء 2.4 مليار عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) دفعةً واحدةً، لتُسهم هذه الثقة في رفع حصيلة اكتتاب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) إلى ما يزيد على 3.6 مليون دولار، في دليلٍ على مدى الحماسة تجاه هذا الجرو الشاب.

ويبلغ سعر عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) في مرحلة الاكتتاب الحالية 0.000263$، ولكنْ لمدة 16 ساعة فقط قبل ارتفاعه المقرر بحلول المرحلة التالية.

مبدأ “طاقة” ماسك يَجد متنفساً جديداً في عملة ماكسي دوج (Maxi Doge)

سلّط موقع ZeroHedge المهتم بالتعليق على الأسواق المالية الضوءَ مؤخراً على تحوّل مجال الذكاء الاصطناعي (AI) إلى سباق تسلحٍ عالميّ جديد، وهو سباقٌ ستموّله حتماً أكبر قوتين اقتصاديتين عالمياً -الولايات المتحدة والصين- من خلال الطباعة المستمرة للعملات التقليدية.

وعزى الموقع ارتفاعَ أسعار الأصول الملموسة أساساً إلى هذا السبب، فمع هروب المُستثمرين من مخاطر انخفاض قيمة العملات النقدية، تجاوز سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مستوى 126,000$، بينما بلغت أسعار الذهب والفضة مستوياتٍ غير مسبوقةٍ عند 4,200$ و53.5$ للأونصة تباعاً.

المصدر: TradingView

من ناحيته، تفاعل إيلون ماسك مع النقاش مؤكداً هذه النقطة بصراحته المعهودة:

كما أبدى اتفاقه لاحقاً مع منشور لصاحب حساب Sir Doge of the Coin يرى فيه أن “عملة دوجكوين (Dogecoin) تُمثل الطاقة”، مؤكداً إيمانه برسوخ دعائم عملة دوجكوين (Dogecoin).

في الواقع، تتبع عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة دوجكوين (Dogecoin) ذات النهج، فكلاهما يعمل وفق خوارزمية إثبات العمل (PoW) المتطلبة لطاقةٍ حاسوبيةٍ يستحيل التلاعب بمُخرجاتها أو تعديلها لإصدار المزيد من أرصدتها. من ناحيةٍ أخرى، يبدو أن هناك فرقاً واضحاً؛ فبينما انطلق سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مؤخراً مُسجلاً أعلى مستوياته الجديدة، بقيَ سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) دون أعلى مستوياته المُسجّلة عام 2021 بكثير.

فآخرُ مرة بلغ فيها سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) هذا المستوى جاءت خلال ذروة الهوَس المرتبط بماسك، غير أن تغريداته الحماسية أصبحت نادرةً مؤخراً، وربّما حان الوقت لأن يحمل جرو شاب راية الطاقة مشعلاً دورة ارتفاع جديدة، ولن يفعل ذلك سوى جرو عملة ماكسي دوج (Maxi Doge)، عملة الميم الجديدة القائمة على القوة الخالصة والنشاط وتحدّي تحقيق المكاسب.

العهد الجديد لعملات الميم: عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) تتطلع لانتزاع التاج من عملة دوجكوين (Dogecoin)

كما عوّدنا التاريخ، لا يُمكن لأحد احتكار الصدارة للأبد؛ فالحرس القديم يتم استبداله دائماً ليتوارى نوعاً ما، ويطغى عليه ما هو أحدث وأكثر اتساقاً مع العصر الجديد.

فقد انتقل لقب القوة العظمى من الهولنديين إلى الفرنسيين ثم البريطانيين، ثم إلى الولايات المتحدة، وحلّت عملة بيتكوين (Bitcoin) محلّ الذهب كمخزن عالمي للقيمة أكثرَ مرونةً وسهولةً في النقل. وحتى في فئة عملات الميم، خطفت عملة بيبي (Pepe-PEPE) الأضواء من عملة بيبيكوين (Pepecoin-PEPECOIN).

وتتكرر القصة نفسها في قطاع عملات الميم؛ فقد هيمنت عملة دوجكوين (Dogecoin) على هذه الفئة لأكثر من عقدٍ زمني، فيما ظلت عملة شيبا إينو (Shiba Inu SHIB) المنافس الدائم لها ردحاً من الزمن. أما من بين جيل المنافسين الجديد ضمن هذه الفئة، فهناك عملةٌ واحدة فقط تُجسّد هذه الطاقة الجامحة حقاً، ليس لعملها وفق خوارزمية إثبات العمل، بل لأنها تُثبت السعي الدؤوبَ والجهود القوية، وقوة الإرادة.

نتحدث هنا عن عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) أقوى عملات الميم الجديدة، والتي تُغذيها ذات روح المغامرة والحماسة التي أوصلت سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) إلى أعلى المستويات. أما مؤيدوها، فهم ذات نوعية العاملين بجدٍّ حتى قبل شروق الشمس، ممّن يتناولون مشروبات الطاقة قبل التمرين، ويراقبون المخططات البيانية حتى تُصبح شموع تداول خضراء.

فهم نفس المتحمسين الذين دعموا عملة دوجكوين (Dogecoin) بقوةٍ فورَ وصول تغريدات إيلون ماسك عنها، لكنّهم هذه المرة يحشدون قواهم خلف بطلٍ جديد يُجسّد ذات الطاقة، ولكنْ بقوةٍ أكبر. فقد حان وقت تسليم الشعلة، وعملة ماكسي دوج (Maxi Doge) هي الوحيدة القادرة على حملها بفخر.

الحيتان تعمل على تجميع عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) مع تطلع القطاع إلى قائد جديد

في حال راود الشك أحدهم في أنّ عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) هي الأقوى حالياً، فعليه أن يسأل الحوت الذي أنفق يوم الإثنين الماضي نحو 700,000$ لشرائها.

وفي صفقتين متتاليتين تفصل بينهما ثوانٍ معدودة، اشترى المستثمر ما مجموعه 2.4 مليار عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) بقيمةٍ تقارب 1.19 مليار لكل عملية شراء، وبقيمةٍ تقارب 347,000$ لكلٍّ منها، فمثل هذه الصفقات لا تتم دون وجود ثقةٍ قويةٍ بالعملة. وسواء كان هذا المستثمر فرداً ثرياً أو مؤسسة استثمارية، فمن الواضح أن هناك من يعتقد بتوفيرها مكاسبَ مستقبلية قوية.

المصدر: https://etherscan.io/tx/0x8a9f1347d89321c255e43f50b1696cb80ba2c0ed813259822d74af95558518cd

ومع بقاء سعر عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) عند 0.000263$، يُرجَّح أن يبادر هذا الحوت إلى التحرك قبل بدء الجولة التالية من الاكتتاب أو قبل أن يؤدي إدراج العملة في المنصات إلى ارتفاعاتٍ سعريةٍ قوية.

لكنّ الأمر لم يقتصر على أصحاب الثروات الكبيرة وحدَهم، فقد سلّط مؤثرون بارزون مثل بورش كريبتو (Borch Crypt) الضوءَ على إمكانات عملة ماكسي دوج (Maxi Doge)، بينما عبّرت منصات كريبتو إعلامية بارزة تشمل موقع كريبتونيوز (Cryptonews) وإنسايد بيتكوينز (InsideBitcoins) عن توقعاتها المبشرة لهذه العملة الواعدة.

فمع تزايد الاهتمام الإعلامي بالعملة، وتهافت صغار المستثمرين على شرائها، وتحرّك الحيتان الآن، يصعب تجاهل هذا التحوّل صوب الوافد الجديد القادم لانتزاع التاج الذي بات يستحقه.

إليكم كيفية المشاركة على غرار حوت عملة ماكسي دوج (Maxi Doge)

يُمكنكم زيارة موقع اكتتاب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge)، وربط محفظة بيست واليت (Best Wallet) التي تُعد إحدى أفضل محافظ الكريبتو وعملة بيتكوين (Bitcoin) في القطاع حالياً برأي الكثيرين.

وتستطيعون أيضاً شراء عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) مقابل عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) أو عملة بينانس (Binance Coin-BNB) أو عملة تيثر (Tether-USDT) أو عملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC) أو الدفع مباشرةً بواسطة الفيزا والماستركارد، علماً أن تطبيق Best Wallet مجانيٌّ ويُمكن تنزيله من متجري Google Play أو Apple App Store.

كما يُمكنكم الاستمتاع بعائد سنوي متغير تبلغ نسبته حالياً 84% على أرصدة عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) المرهونة فور شرائها باستخدام بروتوكول المشروع.

ولطمأنة المستثمرين، فقد خضعَ عقد عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) الذكي بنجاح إلى تدقيقٍ شامل من قِبلِ فريقي Coinsult وSOLIDProof للتأكد من أمان أكواده البرمجية، فانضمّوا إلى عشاق عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) على حسابات X وتيليجرام.

لزيارة موقع اكتتاب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) اضغط هنا