وقد انطلق هذا المشروع في البداية على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain)، وتم الآن ربطه مع محور عالم عملات الميم عبر ممر دودي يمنحُ مالكي عملته وصولاً إلى بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)؛ والتي تتميز بسرعتها الفائقة في إتمام المعاملات برسوم زهيدة، فضلاً عن تمتعها بسيولةٍ أوفرَ عبر منصات التداول اللامركزية (DEXs) ومنصات إطلاق العملات الجديدة.

كما جرَى إطلاق العملات المربوطة الجديدة بسلاسةٍ إيذاناً بالانطلاق الرسمي لحقبة عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) مزدوجة نظم البلوكتشين، حيث توسّعت العملة إلى البيت المثالي لأذكى الضفادع في قطاع الكريبتو، في نقلةٍ نوعيةٍ ستكتب فصلاً جديداً مهماً في حكايتها المثيرة.

فالوقت الحالي يُعَد مثالياً لتقليص معروض العملة وتسهيل وصول المتداولين إليها، خاصةً وأن أداتها المبتكرة ليست مجرَّد أداة للربط، وإنما بوابةً لاقتحام عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) قطاع الكريبتو وفرض هيمنتها عليه، بعد أن ترسم تاريخاً مليئاً بالانتصارات كما فعل ذئاب وول ستريت مؤخراً؛ ويُمكن تتبع أداء عملة وول ستريت بيبي وتداولها على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) عبر منصتي DexTools وBirdeye.

توزيع أرصدة عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) تم إنجازه

تم توزيع أرصدة عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) المربوطة بالأمس لمكافأة حشود داعميها المشاركين في الوصول المبكر إليها؛ حيث حصل كلُّ مشاركٍ على أرصدة من العملة توازي مبالغ الشراء (وفقاً لأرصدة العملة المحروقة على بلوكتشين إيثيريوم) تبعاً لسِعرها في السوق وقت إجراء المعاملة.

فمثلاً، إذا بلغ سعر عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) على بلوكتشين إيثيريوم حينها 0.0005$، فسيتم حرق عملتين منها مقابل كل عملة تم شراؤها على بلوكتشين سولانا بسعر 0.001$. بالتالي، فقد تمَّ حرق 5.2 مليار عملة ليبدأ توزيع أرصدة موازيةٍ على عناوين محافظ المشاركين الداعمة لبلوكتشين سولانا دون الحاجة إلى تحصيلها يدوياً؛ فقد تم تسجيل كافة عمليات الشراء والحرق لأتمتة الإجراء بالكامل.

وفيما سيتولى فريق عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) سدَّ الفجوة بين الكمّ المحروق والمُوزّع باستخدام أصول الخزينة من العملة التي توفرت عبر أنشطة إعادة الشراء في السابق دون المساس بعمليات الحرق السابقة المثبتة بشكلٍ دائم على البلوكتشين.

وتُسهم هذه الخطوة في خفض المعروض على البلوكتشين ومنح المشاركين مخصّصات مشاركةٍ أكبرَ ضمن نظامٍ تقني أكثر مرونة، وهو نوع التحديثات الهيكلية اللازم لتدعيم أسس عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) ومنح جيش الضفادع المزيدَ من الأفضلية بالتزامن مع نمو المشروع.

الانتصارات المجتمعية والمحطة التالية لجيش الضفادع

لا تُعد النقلة إلى بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) السببَ الوحيد لنشوة داعمي العملة، حيث اهتمَّ فريق وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) منذ البداية بمجتمع العملة، ما ساعدها على ترسيخ مكانتها وسُمعتها الحالية، كما أدت هذه الروح المجتمعية لإصدار باقة رموز غير قابلة للاستبدال (NFTs) تضم 5,000 من العناصر الفريدة، لتُسجل أحجامَ مبيعاتٍ في المتاجر الثانوية بلغت 8.29 عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) مع استمرار قيمتها بالتزايد، ولتُصبح هذه الباقة رمزاً للانتماء وعرفاناً بالابتكار الذي ينهض بالمشروع.

من ناحيةٍ أخرى، تستمر قصص النجاح مع مجموعة النخبة الخاصة بالتداول، حيث حقق أعضاؤها مكاسبَ بلغت 1,000% بفضل إعدادات تداول فريق المشروع، كما تهدفُ خارطة الطريق إلى توفير مكاسب إضافيةٍ مع انطلاق الربع الأخير من عام 2025.

كذلك، يُشارف المشروع على إطلاق حملة Community Quests 2.0 ثانية محطات حملة المهمات المجتمعية البسيطة التي كافأت المشاركين فيها؛ حيث يُطلب من المشاركين -مثلاً- متابعة حسابات عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) على وسائل التواصل الاجتماعي، وتتراوح الجوائز بين مكافآت الكريبتو وأرصدة تعدين عناصر NFTs.

كما سيتم لاحقاً طرح أنشطةٍ مجتمعية مثيرة ولوحات نتائج التداول الشهرية، إلى جانب التعاون مع مؤثرين بارزين لترسيخ اسم عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) داخل ثقافة الكريبتو

تلقي وإدارة أرصدة عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) بأمان

لم يكن المشاركون في مرحلة الإصدار المبكر بحاجةٍ إلى القيام بأي مجهود؛ حيث ظهرت أرصدة عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) الجديدة المربوطة تلقائياً ضمن محافظهم المتوافقة مع بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) خلال حملة التوزيع المجاني.

بالتالي، يُمكنكم إدارة محافظكم المتوافقة مع أيّ من شبكتي البلوكتشين عبر محفظة بيست واليت (Best Wallet-BEST) إحدى أفضل محافظ الكريبتو المتوفرة، والتي تسمح لكم باستعراض أرصدتكم وإدارتها في مكان واحد، بما فيها عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe)، حيث يُمكنكم تحميل تطبيق بيست واليت (Best Wallet) من متجري Google Play وApple App Store.

ولكنْ عليكم التحقق من مصداقية الأرصدة المُوزعة وتلقيها من مصدرها الرسمي، وهو عنوان: 2TV8tG8tfDMtChy4e5HGu3QBpH3oqXL8CZKCk2hMRSLv

ولمتابعة آخر مستجدات مشروع عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe)، يُمكنكم زيارة موقعها الرسمي والانضمام إلى مجتمعها على منصات X وتيليجرام وإنستجرام وديسكورد.

ولا تنسوا متابعة وتداول عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) مباشرةً على بلوكتشين سولانا عبر منصتي DexTools وBirdeye.

