النقاط الرئيسية

أحجام تداول العقود الآجلة لعملة دوجكوين (Dogecoin) ازدادت بنسبة 119% لتبلغ 5.36 مليار دولار، بينما تراجعت قيمتها الإجمالية بنحو 4.7% في دلالةٍ على إعادة تدويرٍ ممنهج لمراكز المتداولين.

ظهر مستوى دعمٍ حاسم عند 0.21$ نتيجة مبادرة المتداولين إلى فتح صفقات مُضاربةٍ على الارتفاع بقيمة 42 مليون دولار عنده، مُوفراً قاعدة انطلاق مُحتملة لاختراق شهر أيلول/سبتمبر المُنتظر.

محلل يتوقع إمكانية انطلاق السعر للأعلى بنسبة 850% ليسجل مستوى قياسياً جديداً فوق 2$ إذا صمدت مستويات الدعم الحالية.

استعادت موجة ارتفاع سعر عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) الزخم مجدداً أمس الإثنين وسط ازدياد أحجام التداول بنسبة 150%، والتي أدت إلى إنهاء رائدة عملات الميم شهر آب/أغسطس على مكاسبَ بلغت 10% متجاوزةً أداء عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) التي انخفضت قيمتها بنسبة 6%، ليفسح تراجع النشاط خلال عطلة نهاية الأسبوع المجالَ أمام ازدياد اهتمام المتعاملين في السوق إثر إنهاء عملة دوجكوين (Dogecoin) تداولها في شهر آب/أغسطس عند 0.21$.

وتؤكد بيانات أسواق المشتقات انتعاشة السعر، حيث أفادت منصة Coinglass بازدياد أحجام تداول عقود عملة دوجكوين (Dogecoin) الآجلة بنسبة 119% لتُسجل 5.36 مليار دولار، بينما انخفضت الفائدة المفتوحة (القيمة الإجمالية لعقود المشتقات السارية) بنسبة 4.7% لتبلغ 3.24 مليار دولار، ما يوحي بإعادة تدويرٍ ممنهج لمراكز المتداولين، وخاصةً الثيران ممّن فتحوا عقود مضاربة على الارتفاع بقيمة 7.61 مليون دولار، مقارنةً بصفقات مضاربة على الانخفاض بقيمة 2.41 مليون دولار لنظرائهم الدببة.

ففي أسواق المشتقات، تؤكد بيانات منصة Coinglass تجدّدَ الاهتمام بعملة دوجكوين (Dogecoin). وكما هو موضحٌ أعلاه، فقد ارتفعت أحجام تداول عقود عملة دوجكوين (Dogecoin) الآجلة بنسبة 119% لتبلغ 5.36 مليار دولار رغم تراجع الفائدة المفتوحة بنحو 4.7% مسجلةً 3.24 مليار دولار.

وتشير هذه الوضعية إلى تغيّرٍ كبير في إعادة تدوير المراكز بدلاً من الاستسلام التام، حيث تُظهر خرائط التصفية الحرارية بقاء المضاربين على الانخفاض مُهيمنين أمسَ الإثنين بفتحهم صفقات مضاربة على الانخفاض بقيمة 262 مليون دولار، متجاوزين القيمة الإجمالية لصفقات المضاربين على الارتفاع التي بلغت 172 مليون دولار.

مع ذلك تبرز هنا معلومةٌ مهمةٌ، وهي أن أكبر تركيز للصفقات المفتوحة باستخدام الرافعة المالية يتجمّع عند 0.21$، حيث استثمر المضاربون على الارتفاع 42 مليون دولار بفتح صفقات مضاربة عند هذا المستوى الأسبوع الماضي، والذي بات يُشكل منطقة دعمٍ حاسمة لتحركات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin)، بعد أن قادت عملة بيتكوين (Bitcoin) موجة تصحيح أسواق الكريبتو في الأسبوع الأخير من آب/أغسطس. وإذا صمَدَ هذا المستوى، فقد يُوفر الزخمَ اللازم لانطلاقةٍ حاسمةٍ بحلول أيلول/سبتمبر.

توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin): محلل يتوقع انطلاقة سعرية بنحو 900%

أخبر محلل السوق البارز DogeLord متابعيه البالغ عددهم 12,500 الأحدَ الماضي أن تشكل “شمعة تداول دافعة” يبدو وشيكاً، مُلمّحاً إلى أن شهر أيلول/سبتمبر قد يشهد انطلاقة سعر عملة دوجكوين (Dogecoin)، خاصةً وأن توقعاته طويلة المدى تشير إلى اقتراب سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) من انطلاقةٍ تمكنه من استعادة أعلى مستوياته المُسجّلة على الإطلاق، ويشير ذلك إلى أنّ تماسك السعر أعلى مستوى 0.21$ قد يدفعه لبلوغ 0.34$، وربّما استعادة مستواه القياسي البالغ 0.75$.

من جهةٍ أخرى، تشير دلالات المخطط البياني إلى إمكانية تخطي سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) أعلى مستوياته المُسجّلة على الإطلاق وتسجيل مستوى آخرَ جديداً فوق 2$، ما يعني ارتفاعاً بنسبة 850% مقارنةً بمستوياته الحالية.

في المقابل، قد يُعرّض الفشلُ في الاحتفاظ بمستوى الدعم البالغ 0.21$ سعرَ عملة دوجكوين (Dogecoin) إلى خطر إعادة اختبار مستوى 0.17$ وربما ملامسة مستوى الدعم الأقوى عند 0.13$، لكنّ كسرَ السعر لهذه المستويات قد يؤخرُ اكتسابها زخماً صاعداً حتى انطلاق دورة سوقٍ صاعدة جديدة.

أما الآن ومع تجمّع صفقات المتداولين بكثافة عند 0.21$، ستُظهر الأسابيع المقبلة ما إذا كان بإمكان الثيران تحويل صفقاتهم المضاربة على الارتفاع إلى اختراقٍ حاسم في أيلول/سبتمبر، أو أن يُواصل البائعون الضغط لإحداث تصحيح أعمق.

