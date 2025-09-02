محاور رئيسية:

انخفض سعر عملة باي نيتوورك (Pi Network) بنسبة 10% ليستقر دون 0.35$، بينما تشير الودائع المتزايدة في منصات التداول وعمليات فك حجز المعروض المُرتقبة إلى مخاطر هبوطٍ إضافية.

ارتفعت احتياطيات العملة في المنصات المركزية إلى مستوى قياسي بلغ 420 مليون عملة.

من المقرر فك حجز أكثر من 164 مليون عملة باي نيتوورك (Pi Network) في أيلول/سبتمبر، وهو ما قد يُفاقم ضغوط البيع في بيئةٍ ذات سيولةٍ منخفضة.

واجه سعر عملة باي نيتوورك (Pi Network) -العملة الأساسية لشبكة Pi Network- مصير ظاهرة الارتفاع والتخلي لينخفض اليوم بنسبة 10% إلى ما دون 0.35$. فبعدَ تحديث Pi Network Linux Node الأسبوع الماضي، ارتفع السعر إلى 0.40$ ليصطدمَ بضغوط بيع هائلة. ومع بداية شهر أيلول/سبتمبر، ستلعب ودائع المنصات وعمليات فك الحجز دوراً حاسماً في تحديد مسار السعر المستقبلي.

مستقبل عملة باي نيتوورك (Pi Network) في أيلول/سبتمبر

بعد التراجع إلى 0.35$، يُركّز المحللون على ما قد تشهده عملة باي نيتوورك (Pi Network) في هذا الشهر الذي يُعرف تاريخياً بأنه فترة ضعفٍ في عموم سوق العملات الرقمية. ويبرز أول مؤشر سلبي مع بلوغ احتياطياتها في منصات التداول المركزية 420 مليون عملة مقارنةً بـ 409 مليون عملة في منتصف آب/أغسطس، بحسب بيانات Piscan.

وتشير البيانات إلى انتقال ما يزيد على 11 مليون عملة باي نيتوورك (Pi Network) إلى منصات التداول المركزية خلال فترة أسبوعين فقط في مؤشرٍ على تنامي ضغوط البيع، في الوقت الذي يظل فيه حجم التداول اليومي للعملة دون مستوى 100 مليون دولار، حيث إن تزامن الزيادة في المعروض مع انخفاض السيولة يُشكّل بيئة قد تدفع نحو مزيد من التراجع.

ووفق الإحصاءات الشهرية الصادرة عن Piscan، من المقرر أن يتم فك حجز أكثر من 164 مليون عملة باي نيتوورك (Pi Network) في أيلول/سبتمبر الحالي. فهذه الإصدارات -المُدرَجة ضمن خارطة الطريق الخاصة بمشروع العملة- قد تؤدي إلى تفاقم ضغوط البيع في ظل ظروفٍ سوقيةٍ هابطةٍ، ما يقلل من فرص حدوث تعافٍ سريع.

شبكة Pi Network تتوسع إلى أكثر من 60 دولة

على صعيد التوسّع الجغرافي، أعلنت Pi Network عن رفع مستوى إتاحة العملة كي يشمل أكثر من 60 دولة، حيث أصبح بإمكان المستخدمين عبر منصة Onramp Money شراء عملة باي نيتوورك (Pi Network) باستخدام عملات بلدانهم بشكلٍ مباشر؛ وتهدف هذه الخطوة إلى تيسير الانضمام إلى نظام Pi Network التقني وتعزيز التفاعل مع عروضها في مجال التمويل اللامركزي (DeFi).

$Pi Token is now live on Onramp Money!🥳@PiCoreTeam believers in 60+ countries can now power up their journey by purchasing $PI directly in their own currency. ⚠️ Disclaimer: Please ensure your Pi wallet address is whitelisted before making a purchase.… pic.twitter.com/ILdVkSSgHW — Onramp Money (@onrampmoney) September 1, 2025

عموماً، تمثل هذه الخطوة محطة مفصليّة على طريق التبنّي الأوسع لعملة باي نيتوورك (Pi Network)، إذ تمنح المستخدمين الروّاد استخداماتٍ وظيفية عملية في حياتهم الواقعية وتدعم تمدّد الشبكة على الصعيد العالمي. أمّا من الناحية السعرية، فما تزال العملة قريبة من أدنى مستوياتها التاريخية، وهيَ أمام مفترق طرق حاسم. ومن العوامل التي قد تكون في صالحها: تحديث Linux Node، وتحديثات إجراءات التحقق من الهوية (KYC)، إلى جانب تحديث البروتوكول إلى نسخته الـ 23.